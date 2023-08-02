Hepimiz oradaydık — Instagram’da mutlu bir şekilde gezinirken korkunç “feedback_required” hatası aniden belirdi. Sinir bozucu, kafa karıştırıcı ve Instagram deneyiminizi durdurabilir. Ancak endişelenmeyin — bu tür hatalar sosyal medya platformlarında, özellikle üçüncü taraf araçları veya otomasyonu kullanırken yaygındır. Bu blog yazısında, “feedback_required” Instagram hatasına ışık tutacağız, bir Instagram proxy Bu tür sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir ve ileride bu sorunları düzeltmek ve önlemek için pratik ipuçları paylaşabiliriz.

Instagram girişinde “geri bildirim gerekli” ne anlama geliyor?#

Basit bir ifadeyle, “feedback_required” Instagram hatası, Instagram’ın anti-bot güvenlik sistemi tetiklendiğinde ortaya çıkar. Gerçek kullanıcılar da bu hatayla karşılaşabilse de, bot gibi davranan hesapları işaretleyen otomatik bir yanıttır. Bu hatanın tetikleyicileri, aşırı hashtag kullanımı, spam benzeri davranışlarda bulunma veya hızlı eylemler gerçekleştirme gibi değişiklik gösterebilir.

“Geri Bildirim Gerekli” Hatası Nasıl Düzeltilir?#

Instagram’de “feedback_required” hatasıyla karşılaştığınızda, sorunu çözmek için alabileceğiniz bazı adımlar vardır:

Instagram’ın Sunucu Durumunu Kontrol Edin: Herhangi bir değişiklik yapmadan önce, Instagram’ın sunucularının düzgün şekilde çalıştığından emin olun. Durumu kontrol etmek için özel web sitelerini kullanabilirsiniz. Ağ Bağlantısını Değiştir: Hatanın devam edip etmediğini görmek için Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yapın. Bazen farklı bir ağ bağlantısı sorunu çözebilir. Önbellek Verilerini Temizle: Önbellek verilerinizi temizlemek (iOS’ta “Uygulamayı Boşalt” işlemi olarak da bilinir), uygulamayı yenilemek ve hataları çözmek için yardımcı olabilir. Instagram Uygulamasını Güncelle: Mevcut Instagram uygulamanızı kaldırın ve Google Play Store veya App Store’da bulunan en son sürümü yükleyin. Güncellenmiş bir uygulama hata düzeltmeleri içeriyor olabilir.

“Geri Bildirim Gerekli” Hatası Ne Kadar Sürer?#

Instagram’da “feedback_required” hatası genellikle geçicidir ve birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir, bazı durumlarda 24 saate kadar uzayabilir. Süre, hatanın tetiklenme nedenine bağlıdır.

“Geri Bildirim Gerekli” Hatasını Önlemenin Yolları#

Hatanın ortadan kalkmasını beklemek ideal değildir; gelecekte “feedback_required” hatasıyla karşılaşmamak için bazı önleyici tedbirler aşağıda verilmiştir:

Otomasyon Araçlarını İnceleyin: Bot veya otomasyon araçları kullanıyorsanız, bunların güncel ve Instagram’ın yönergelerine uygun olduğundan emin olun. Aktiviteyi Yavaşlat: Instagram’a karşı daha az şüpheli görünmek için uygulamadaki eylemlerinizi (beğeni, takip etme, yorum yapma gibi) aralıklı hale getirin. Proxy Kullanın: IP adresinizin işaretlenmesini önlemek için proxy’leri kullanın. Bu, Instagram’ın şüpheli aktiviteleri tespit etmesini zorlaştırır.

Otomasyon Kullanıcıları için İpuçları#

Otomasyon araçları kullanıyorsanız, insan davranışını taklit etmek ve tespit edilmekten kaçınmak için bu stratejileri göz önünde bulundurun:

Etkileşim Kalıpları : Spam benzeri işlemlerden kaçınarak ve aktiviteler arasında duraklatarak ortalama kullanıcı davranışını taklit edin.

: Spam benzeri işlemlerden kaçınarak ve aktiviteler arasında duraklatarak ortalama kullanıcı davranışını taklit edin. Otomasyon Ses Düzeyini Ayarlama : Botunuzun belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirdiği işlemlerin sayısına gerçekçi sınırlar belirleyin.

: Botunuzun belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirdiği işlemlerin sayısına gerçekçi sınırlar belirleyin. Zamanlama : Eylemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek yerine daha uzun bir süreye yaymak.

: Eylemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek yerine daha uzun bir süreye yaymak. İçerik Seçimi : İlgi alanlarına ve etkileşim oranlarına bağlı olarak botunuzun etkileşime girdiği içerikler konusunda seçici olun.

: İlgi alanlarına ve etkileşim oranlarına bağlı olarak botunuzun etkileşime girdiği içerikler konusunda seçici olun. Tekrardan Kaçının : Aynı eylemleri tekrar tekrar yapmaktan kaçınmak için eylemleri rastgele hale getirin.

: Aynı eylemleri tekrar tekrar yapmaktan kaçınmak için eylemleri rastgele hale getirin. Kullanıcı Temsilcileri : Instagram’ın otomasyonu tanımlamasını zorlaştırmak için her hesap için farklı kullanıcı aracıları kullanın.

: Instagram’ın otomasyonu tanımlamasını zorlaştırmak için her hesap için farklı kullanıcı aracıları kullanın. Oturum Çerezlerini Kullanma : Botunuza oturum çerezleri ekleyerek hataları önleyin ve meşru hesap kimlik doğrulamasını sağlayın.

: Botunuza oturum çerezleri ekleyerek hataları önleyin ve meşru hesap kimlik doğrulamasını sağlayın. IP Adresleri : Tespit edilmekten kaçınmak için birden fazla hesap için çeşitli IP adresleri kullanın.

: Tespit edilmekten kaçınmak için birden fazla hesap için çeşitli IP adresleri kullanın. Instagram’ın API’sini kullanın: Mümkünse, daha iyi uyumluluk ve bot tespitinden kaçınmak için resmi Instagram API’sini kullanın.

Haberdar Olun ve Yönergelere Uyun#

Instagram’ın kuralları ve algoritmaları değiştikçe, en son yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmak Instagram hatası “feedback_required” ile karşılaşmayı önlemeye yardımcı olabilir. Kısıtlamalara ve değişikliklere uyum sağlamak, platformda daha sorunsuz bir deneyim sağlayabilir.

Instagram’daki Instagram “feedback_required” hatası geçici bir engel olabilir, ancak doğru düzeltmeler ve önleyici tedbirlerle, ortaya çıkmasını en aza indirebilirsiniz. İnsan davranışını taklit ederek ve proxy’leri veya resmi Instagram API’sini kullanarak platformda sorunsuz bir şekilde gezinebilir ve kesintilerden kaçınabilirsiniz.

Bu nedenle, bir dahaki sefere “feedback_required” Instagram hatasıyla karşılaştığınızda, hızlı bir şekilde yolunuza devam etmek için bu ipuçlarını ve teknikleri hatırlayın.