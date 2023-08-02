Todos nós já passamos por isso — rolando alegremente pelo Instagram quando o temido erro “feedback_required” aparece de repente. É frustrante, confuso e pode paralisar sua experiência no Instagram. Mas não se preocupe — esses erros são comuns em plataformas de mídia social, especialmente ao usar ferramentas de terceiros ou automação. Neste post do blog, vamos esclarecer o erro “feedback_required” do Instagram e explorar como usar um proxy para Instagram pode ajudar a reduzir esses problemas e compartilhar dicas práticas para corrigi-los e preveni-los no futuro.

O que significa “feedback necessário” no login do Instagram?#

Em termos simples, o erro “feedback_required” do Instagram ocorre quando o sistema de segurança anti-bot do Instagram é acionado. É uma resposta automática que sinaliza contas que podem estar agindo como bots, embora usuários reais também possam encontrar esse erro. Os gatilhos para esse erro podem variar, como uso excessivo de hashtags, envolvimento em comportamento de spam ou realização rápida de ações.

Como corrigir o erro “Feedback Required”?#

Ao se deparar com o erro “feedback_required” no Instagram, há algumas etapas que você pode seguir para resolvê-lo:

Verifique o status do servidor do Instagram: Antes de fazer qualquer alteração, verifique se os servidores do Instagram estão funcionando corretamente. Você pode usar sites dedicados para verificar o status. Alterar Conexão de Rede: alterne entre Wi-Fi e dados móveis para ver se o erro persiste. Às vezes, uma conexão de rede diferente pode resolver o problema. Limpar Dados do Cache: Limpar seus dados de cache (também conhecido como ação “Descarregar App” no iOS) pode ajudar a atualizar o app e resolver falhas. Atualizar o aplicativo do Instagram: Desinstale seu aplicativo atual do Instagram e instale a versão mais recente disponível na Google Play Store ou na App Store. Um aplicativo atualizado pode ter correções de bugs.

Quanto tempo dura o erro “Feedback Required”?#

O erro “feedback_required” no Instagram geralmente é temporário e pode durar de alguns minutos a algumas horas ou, em alguns casos, até 24 horas. A duração depende do motivo do acionamento do erro.

Maneiras de evitar o erro “Feedback necessário#

Esperar que o erro desapareça não é o ideal; aqui estão algumas medidas preventivas para evitar encontrar o erro “feedback_required” no futuro:

Revisar ferramentas de automação: Se estiver usando bots ou ferramentas de automação, verifique se eles estão atualizados e de acordo com as diretrizes do Instagram. Diminuir a atividade: Espace suas ações no aplicativo, como curtir, seguir, comentar, para parecer menos suspeito para o Instagram. Usar Proxies: Use proxies para evitar que seu endereço IP seja sinalizado. Isso torna mais difícil para o Instagram detectar atividades suspeitas.

Dicas para usuários de automação#

Se você usa ferramentas de automação, considere estas estratégias para imitar o comportamento humano e evitar a detecção:

Padrões de interação : Imite o comportamento de um usuário comum evitando ações de spam e fazendo pausas entre atividades.

: Imite o comportamento de um usuário comum evitando ações de spam e fazendo pausas entre atividades. Ajustar o volume da automação : defina limites realistas para o número de ações que seu bot executa em um determinado período.

: defina limites realistas para o número de ações que seu bot executa em um determinado período. Tempo : Distribuir as ações em um período mais longo em vez de executá-las rapidamente.

: Distribuir as ações em um período mais longo em vez de executá-las rapidamente. Seleção de conteúdo : Seja seletivo quanto ao conteúdo com o qual seu bot interage, com base em interesses e taxas de engajamento.

: Seja seletivo quanto ao conteúdo com o qual seu bot interage, com base em interesses e taxas de engajamento. Evite a repetição : Randomize as ações para evitar executar as mesmas ações repetidamente.

: Randomize as ações para evitar executar as mesmas ações repetidamente. Agentes do usuário : Use diferentes user agents para cada conta, dificultando a identificação de automação pelo Instagram.

: Use diferentes user agents para cada conta, dificultando a identificação de automação pelo Instagram. Usar Cookies de Sessão : Incorpore cookies de sessão em seu bot para evitar erros e garantir autenticação legítima de contas.

: Incorpore cookies de sessão em seu bot para evitar erros e garantir autenticação legítima de contas. Endereços IP : Use vários endereços IP para múltiplas contas e evite detecção.

: Use vários endereços IP para múltiplas contas e evite detecção. Use a API do Instagram: Se possível, use a API oficial do Instagram para melhor compatibilidade e evitar detecção de bots.

Mantenha-se Informado e Siga as Diretrizes#

Conforme as regras e algoritmos do Instagram mudam, manter-se informado sobre as últimas diretrizes pode ajudar a prevenir o erro do Instagram

O erro Instagram

Portanto, da próxima vez que você se deparar com o erro “feedback_required” no Instagram, lembre-se dessas dicas e técnicas para voltar ao caminho certo rapidamente.