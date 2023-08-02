인스타그램을 즐겁게 스크롤하다가 갑자기 “feedback_required” 오류가 나타나는 경험을 누구나 한 번쯤 해봤을 겁니다. 짜증 나고 혼란스러우며 인스타그램 이용을 완전히 중단시킬 수도 있습니다. 하지만 걱정하지 마세요. 이러한 오류는 소셜 미디어 플랫폼, 특히 서드파티 도구나 자동화 도구를 사용할 때 흔히 발생합니다. 이 블로그 게시물에서는 “feedback_required” 인스타그램 오류에 대해 자세히 알아보고, Instagram용 프록시 이러한 문제를 줄이는 데 도움이 되며, 이를 해결하고 향후 예방하기 위한 실용적인 팁을 공유합니다.

Instagram 로그인에서 “feedback required”는 무엇을 의미합니까?#

간단히 말해서, Instagram의

“Feedback Required” 오류를 해결하는 방법은?#

Instagram에서 “feedback_required” 오류가 발생했을 때 문제를 해결하기 위해 취할 수 있는 몇 가지 단계가 있습니다:

Instagram의 서버 상태 확인확인: 변경 작업을 진행하기 전에 Instagram 서버가 제대로 작동하는지 확인하세요. 전용 웹사이트를 사용하여 상태를 확인할 수 있습니다. 네트워크 연결 변경: Wi-Fi와 모바일 데이터 사이를 전환하여 오류가 지속되는지 확인하세요. 간혹 다른 네트워크 연결로 문제가 해결될 수 있습니다. 캐시 데이터 지우기: 캐시 데이터를 지우면(iOS에서는 ‘앱 오프로드’ 작업이라고도 함) 앱을 새로 고치고 결함을 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. Instagram 앱 업데이트: 현재 Instagram 앱을 제거하고 Google Play Store 또는 App Store에서 최신 버전을 설치하세요. 업데이트된 앱에는 버그 수정 사항이 포함되어 있을 수 있습니다.

「피드백 필요」오류는 얼마나 오래 지속됩니까?#

Instagram의 「feedback_required」오류는 일반적으로 일시적이며 몇 분에서 몇 시간까지, 경우에 따라 최대 24시간까지 지속될 수 있습니다. 지속 시간은 오류를 트리거한 이유에 따라 다릅니다.

「피드백 필요」오류 방지 방법#

오류가 해결될 때까지 기다리는 것은 이상적이지 않습니다. 향후 「feedback_required」오류를 방지하기 위한 예방 조치를 소개합니다:

자동화 도구 검토: 봇 또는 자동화 도구를 사용 중인 경우 Instagram의 가이드라인과 일치하도록 최신 상태를 유지하세요. 활동 속도 늦추기: 좋아요, 팔로우, 댓글 등 앱에서의 작업을 분산시켜 Instagram에 덜 의심받도록 하세요. 프록시 사용: IP 주소가 플래그되는 것을 방지하기 위해 프록시를 사용하세요. 이를 통해 Instagram이 의심스러운 활동을 감지하기 어렵게 만들 수 있습니다.

자동화 도구 사용자를 위한 팁#

자동화 도구를 사용하는 경우, 인간의 행동을 모방하고 탐지를 회피하기 위해 이러한 전략을 고려하세요:

상호작용 패턴 : 스팸과 유사한 행동을 피하고 활동 사이에 일시 중지하여 평균적인 사용자 행동을 모방합니다.

: 스팸과 유사한 행동을 피하고 활동 사이에 일시 중지하여 평균적인 사용자 행동을 모방합니다. 자동화 볼륨 조정 : 주어진 시간 내에 봇이 수행하는 작업 수에 현실적인 제한을 설정합니다.

: 주어진 시간 내에 봇이 수행하는 작업 수에 현실적인 제한을 설정합니다. 타이밍 : 작업을 빠르게 수행하는 대신 더 긴 기간에 걸쳐 분산시킵니다.

: 작업을 빠르게 수행하는 대신 더 긴 기간에 걸쳐 분산시킵니다. 콘텐츠 선택 : 봇이 상호작용하는 콘텐츠를 관심사와 참여율을 기반으로 신중하게 선택합니다.

: 봇이 상호작용하는 콘텐츠를 관심사와 참여율을 기반으로 신중하게 선택합니다. 반복 회피 : 동일한 작업을 반복해서 수행하지 않도록 작업을 무작위로 구성합니다.

: 동일한 작업을 반복해서 수행하지 않도록 작업을 무작위로 구성합니다. 사용자 에이전트 : 각 계정에 대해 다른 사용자 에이전트를 사용하여 Instagram이 자동화를 식별하기 어렵게 합니다.

: 각 계정에 대해 다른 사용자 에이전트를 사용하여 Instagram이 자동화를 식별하기 어렵게 합니다. 세션 쿠키 사용 : 봇에 세션 쿠키를 통합하여 오류를 방지하고 합법적인 계정 인증을 보장하세요.

: 봇에 세션 쿠키를 통합하여 오류를 방지하고 합법적인 계정 인증을 보장하세요. IP 주소 : 탐지를 피하기 위해 여러 계정에 다양한 IP 주소를 사용하세요.

: 탐지를 피하기 위해 여러 계정에 다양한 IP 주소를 사용하세요. Instagram API 사용: 가능하면 공식 Instagram API를 사용하여 더 나은 호환성을 확보하고 봇 탐지를 방지하세요.

최신 정보 확인 및 가이드라인 준수#

Instagram의 규칙과 알고리즘이 변함에 따라 최신 가이드라인에 대해 항상 알고 있으면 Instagram 오류

Instagram의

따라서 다음에 “피드백 필요” Instagram 오류가 발생하면 다음 팁과 기술을 기억하여 신속하게 정상화하세요.