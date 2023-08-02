We’ve all been there — happily scrolling through Instagram when the dreaded “feedback_required” error suddenly appears. It’s frustrating, confusing, and can bring your Instagram experience to a halt. But fear not — such errors are common on social media platforms, especially when using third-party tools or automation. In this blog post, we’ll shed light on the “feedback_required” Instagram error, explore how using a Proxy für Instagram können solche Probleme reduzieren helfen und praktische Tipps geben, um sie in Zukunft zu beheben und zu vermeiden.

Was bedeutet „Feedback erforderlich#

Vereinfacht gesagt tritt der Instagram-Fehler “feedback_required” auf, wenn Instagrams Anti-Bot-Sicherheitssystem ausgelöst wird. Dies ist eine automatische Reaktion, die Konten kennzeichnet, die sich wie Bots verhalten könnten, obwohl auch echte Nutzer auf diesen Fehler stoßen können. Die Auslöser für diesen Fehler können unterschiedlich sein, beispielsweise übermäßige Nutzung von Hashtags, spamähnliches Verhalten oder schnelle Aktionsfolgen.

Wie behebe ich den Fehler “Feedback Required”?#

Wenn Sie auf Instagram auf den Fehler “feedback_required” stoßen, können Sie einige Schritte unternehmen, um ihn zu beheben:

Überprüfen Sie den Server-Status von Instagram: Stellen Sie vor Änderungen sicher, dass die Instagram-Server ordnungsgemäß funktionieren. Sie können dazu spezialisierte Websites nutzen. Netzwerkverbindung wechseln: Wechseln Sie zwischen WLAN und Mobilfunk, um zu prüfen, ob der Fehler weiterhin auftritt. Manchmal kann eine andere Netzwerkverbindung das Problem beheben. Cache-Daten löschen: Das Löschen Ihrer Cache-Daten (auch als “App entladen” auf iOS bekannt) kann die App aktualisieren und Fehler beheben. Instagram-App aktualisieren: Deinstallieren Sie Ihre aktuelle Instagram-App und installieren Sie die neueste verfügbare Version aus dem Google Play Store oder App Store. Eine aktualisierte App könnte Fehlerbehebungen enthalten.

Wie lange dauert der Fehler “Feedback Required”?#

Der Fehler “feedback_required” auf Instagram ist in der Regel vorübergehend und kann wenige Minuten bis wenige Stunden dauern, in manchen Fällen auch bis zu 24 Stunden. Die Dauer hängt davon ab, was den Fehler ausgelöst hat.

Maßnahmen zur Vermeidung des Fehlers “Feedback Required”#

Auf die Behebung des Fehlers zu warten ist nicht ideal. Hier sind einige präventive Maßnahmen, um dem Fehler “feedback_required” in Zukunft vorzubeugen:

Automatisierungstools überprüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bots oder Automatisierungstools aktuell sind und den Richtlinien von Instagram entsprechen. Aktivitäten verlangsamen: Verteilen Sie Ihre Aktionen in der App – Likes, Follows, Kommentare – zeitlich, um vor Instagram weniger verdächtig zu wirken. Proxys verwenden: Nutzen Sie Proxies, um zu verhindern, dass Ihre IP-Adresse geflaggt wird. Dies macht es Instagram schwerer, verdächtige Aktivitäten zu erkennen.

Tipps für Automatisierungsnutzer#

Wenn Sie Automatisierungstools nutzen, berücksichtigen Sie diese Strategien, um menschliches Verhalten nachzuahmen und Erkennung zu vermeiden:

Interaktionsmuster : Imitieren Sie das Verhalten eines durchschnittlichen Nutzers, indem Sie spam-ähnliche Aktionen vermeiden und zwischen Aktivitäten pausieren.

: Imitieren Sie das Verhalten eines durchschnittlichen Nutzers, indem Sie spam-ähnliche Aktionen vermeiden und zwischen Aktivitäten pausieren. Automatisierungsvolumen anpassen : Legen Sie realistische Limits für die Anzahl der Aktionen fest, die Ihr Bot in einem bestimmten Zeitraum ausführt.

: Legen Sie realistische Limits für die Anzahl der Aktionen fest, die Ihr Bot in einem bestimmten Zeitraum ausführt. Timing : Verteilen Sie Aktionen über einen längeren Zeitraum, statt sie schnell nacheinander auszuführen.

: Verteilen Sie Aktionen über einen längeren Zeitraum, statt sie schnell nacheinander auszuführen. Inhaltsauswahl : Seien Sie selektiv bei den Inhalten, mit denen Ihr Bot interagiert, basierend auf Interessen und Engagement-Raten.

: Seien Sie selektiv bei den Inhalten, mit denen Ihr Bot interagiert, basierend auf Interessen und Engagement-Raten. Wiederholungen vermeiden : Randomisieren Sie Ihre Aktionen, um zu vermeiden, dass Sie dieselben Aktionen wiederholt ausführen.

: Randomisieren Sie Ihre Aktionen, um zu vermeiden, dass Sie dieselben Aktionen wiederholt ausführen. User Agents : Verwenden Sie unterschiedliche User-Agents für jedes Konto, um es Instagram schwer zu machen, Automatisierung zu erkennen.

: Verwenden Sie unterschiedliche User-Agents für jedes Konto, um es Instagram schwer zu machen, Automatisierung zu erkennen. Session-Cookies verwenden : Integrieren Sie Session-Cookies in Ihren Bot, um Fehler zu vermeiden und eine legitime Kontoverifizierung sicherzustellen.

: Integrieren Sie Session-Cookies in Ihren Bot, um Fehler zu vermeiden und eine legitime Kontoverifizierung sicherzustellen. IP-Adressen : Nutzen Sie verschiedene IP-Adressen für mehrere Konten, um eine Erkennung zu vermeiden.

: Nutzen Sie verschiedene IP-Adressen für mehrere Konten, um eine Erkennung zu vermeiden. Verwenden Sie die Instagram-API: Nutzen Sie wenn möglich die offizielle Instagram-API für bessere Kompatibilität und um Bot-Erkennung zu vermeiden.

Informieren Sie sich und halten Sie sich an die Richtlinien#

Da sich Instagrams Regeln und Algorithmen ständig ändern, kann das Informiertsein über die neuesten Richtlinien helfen, den Instagram-Fehler „feedback_required

The Instagram “feedback_required” error on Instagram can be a temporary roadblock, but with the right fixes and preventive measures, you can minimize its occurrence. By mimicking human behavior and using proxies or the official Instagram API, you can navigate the platform smoothly and avoid disruptions.

Wenn Sie also beim nächsten Mal auf den “feedback_required” Instagram-Fehler stoßen, denken Sie an diese Tipps und Techniken, um schnell wieder auf Kurs zu kommen.