Kita semua pernah mengalaminya — dengan senang hati menggulir Instagram ketika kesalahan “feedback_required” yang ditakuti tiba-tiba muncul. Ini membuat frustrasi, membingungkan, dan dapat menghentikan pengalaman Instagram Anda. Tetapi jangan khawatir — kesalahan seperti itu umum terjadi di platform media sosial, terutama saat menggunakan alat pihak ketiga atau otomasi. Dalam postingan blog ini, kami akan menjelaskan kesalahan Instagram “feedback_required”, jelajahi bagaimana menggunakan proxy untuk Instagram dapat membantu mengurangi masalah tersebut, dan berbagi tips praktis untuk memperbaiki dan mencegahnya di masa depan.

Apa yang dimaksud dengan “umpan balik diperlukan” pada login Instagram?#

Secara sederhana, kesalahan Instagram “feedback_required” terjadi ketika sistem keamanan anti-bot Instagram dipicu. Ini adalah respons otomatis yang menandai akun yang mungkin bertindak seperti bot, meskipun pengguna sebenarnya juga dapat mengalami kesalahan ini. Pemicu kesalahan ini bisa bermacam-macam, seperti penggunaan hashtag yang berlebihan, terlibat dalam perilaku seperti spam, atau melakukan tindakan dengan cepat.

Bagaimana Cara Memperbaiki Kesalahan “Diperlukan Umpan Balik”?#

Saat menghadapi error “feedback_required” di Instagram, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk mengatasinya:

Periksa Status Server Instagram: Sebelum melakukan perubahan apa pun, pastikan server Instagram berfungsi dengan baik. Anda dapat menggunakan situs web khusus untuk memeriksa status. Ubah Koneksi Jaringan: Beralih antara Wi-Fi dan data mobile untuk melihat apakah kesalahan masih berlanjut. Terkadang, koneksi jaringan lain dapat mengatasi masalah tersebut. Hapus Data Tembolok: Menghapus data cache Anda (juga dikenal sebagai tindakan “Bongkar Aplikasi” di iOS) dapat membantu menyegarkan aplikasi dan mengatasi gangguan. Perbarui Aplikasi Instagram: Copot pemasangan aplikasi Instagram Anda saat ini dan pasang versi terbaru yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Aplikasi yang diperbarui mungkin memiliki perbaikan bug.

Berapa Lama Kesalahan “Diperlukan Umpan Balik”?#

Kesalahan “feedback_required” di Instagram biasanya bersifat sementara dan dapat berlangsung mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam, atau dalam beberapa kasus, hingga 24 jam. Durasinya tergantung pada alasan yang memicu kesalahan.

Cara Mencegah Kesalahan “Diperlukan Umpan Balik”.#

Menunggu hingga kesalahan teratasi bukanlah hal yang ideal; berikut adalah beberapa tindakan pencegahan untuk menghindari kesalahan “feedback_required” di masa mendatang:

Tinjau Alat Otomatisasi: Jika menggunakan bot atau alat otomatisasi, pastikan semuanya mutakhir dan sejalan dengan pedoman Instagram. Memperlambat Aktivitas: Kurangi tindakan Anda di aplikasi, seperti menyukai, mengikuti, berkomentar, agar tidak menimbulkan kecurigaan di Instagram. Gunakan Proxy: Gunakan proxy untuk mencegah alamat IP Anda ditandai. Hal ini mempersulit Instagram untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Tips untuk Pengguna Otomatisasi#

Jika Anda menggunakan alat otomatisasi, pertimbangkan strategi berikut untuk meniru perilaku manusia dan menghindari deteksi:

Pola Interaksi : Meniru perilaku pengguna rata-rata dengan menghindari tindakan seperti spam dan berhenti sejenak di antara aktivitas.

: Meniru perilaku pengguna rata-rata dengan menghindari tindakan seperti spam dan berhenti sejenak di antara aktivitas. Sesuaikan Volume Otomatisasi : Tetapkan batas realistis pada jumlah tindakan yang dilakukan bot Anda dalam jangka waktu tertentu.

: Tetapkan batas realistis pada jumlah tindakan yang dilakukan bot Anda dalam jangka waktu tertentu. Waktu : Menyebarkan tindakan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada melakukannya dengan cepat.

: Menyebarkan tindakan dalam jangka waktu yang lebih lama daripada melakukannya dengan cepat. Pemilihan Konten : Bersikaplah selektif terhadap konten yang berinteraksi dengan bot Anda, berdasarkan minat dan tingkat keterlibatan.

: Bersikaplah selektif terhadap konten yang berinteraksi dengan bot Anda, berdasarkan minat dan tingkat keterlibatan. Hindari Pengulangan : Mengacak tindakan untuk menghindari melakukan tindakan yang sama berulang kali.

: Mengacak tindakan untuk menghindari melakukan tindakan yang sama berulang kali. Agen Pengguna : Gunakan agen pengguna yang berbeda untuk setiap akun untuk mempersulit Instagram dalam mengidentifikasi otomatisasi.

: Gunakan agen pengguna yang berbeda untuk setiap akun untuk mempersulit Instagram dalam mengidentifikasi otomatisasi. Gunakan Cookie Sesi : Memasukkan cookie sesi ke dalam bot Anda untuk mencegah kesalahan dan memastikan otentikasi akun yang sah.

: Memasukkan cookie sesi ke dalam bot Anda untuk mencegah kesalahan dan memastikan otentikasi akun yang sah. Alamat IP : Gunakan berbagai alamat IP untuk beberapa akun untuk menghindari deteksi.

: Gunakan berbagai alamat IP untuk beberapa akun untuk menghindari deteksi. Gunakan API Instagram: Jika memungkinkan, gunakan API Instagram resmi untuk kompatibilitas yang lebih baik dan menghindari deteksi bot.

Tetap Terinformasi dan Patuhi Pedoman#

Seiring dengan perubahan aturan dan algoritme Instagram, tetap mengetahui pedoman terbaru dapat membantu mencegah kesalahan Instagram “feedback_required”. Beradaptasi terhadap pembatasan dan perubahan dapat memastikan pengalaman yang lebih lancar di platform.

Kesalahan Instagram “feedback_required” di Instagram dapat menjadi penghalang sementara, tetapi dengan perbaikan dan tindakan pencegahan yang tepat, Anda dapat meminimalkan kejadiannya. Dengan meniru perilaku manusia dan menggunakan proxy atau API Instagram resmi, Anda dapat menavigasi platform dengan lancar dan menghindari gangguan.

Jadi, jika lain kali Anda menghadapi kesalahan Instagram “feedback_required”, ingatlah tip dan teknik berikut untuk kembali ke jalur yang benar dengan cepat.