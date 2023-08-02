誰もが経験したことがあるでしょう。Instagramを楽しくスクロールしていると、突然「feedback_required」という恐ろしいエラーが表示されるのです。イライラさせられ、混乱させられ、Instagramの体験が中断してしまうこともあります。しかし、ご安心ください。このようなエラーはソーシャルメディアプラットフォームではよく見られ、特にサードパーティ製のツールや自動化ツールを使用している場合によく発生します。このブログ記事では、Instagramの「feedback_required」エラーについて解説し、 Instagram用プロキシ こうした問題を軽減し、今後は問題を解決して防止するための実用的なヒントを共有するのに役立ちます。

簡単に言うと、インスタグラムの「feedback_required」エラーは、インスタグラムのボット対策安全システムが作動したときに発生する。これは、ボットのように振る舞う可能性のあるアカウントにフラグを立てる自動的な反応だが、実際のユーザーもこのエラーに遭遇することがある。このエラーのトリガーは、ハッシュタグの過剰な使用、スパムのような行為への関与、急速なアクションの実行など、さまざまです。

インスタグラムで “feedback_required “エラーに直面したとき、それを解決するためにあなたが取ることができるいくつかのステップがあります：

インスタグラムのサーバー状況を確認する:変更を加える前に、インスタグラムのサーバーが正常に機能していることを確認してください。専用のウェブサイトを使って状態を確認することができます。 ネットワーク接続の変更:Wi-Fiとモバイルデータを切り替えて、エラーが消えないか確認してください。別のネットワーク接続で問題が解決することもあります。 キャッシュデータのクリア:キャッシュデータをクリアする（iOSでは “Offload App “アクションとしても知られています）ことで、アプリをリフレッシュし、不具合を解消することができます。 インスタグラムアプリのアップデート:現在お使いのInstagramアプリをアンインストールし、Google PlayストアまたはApp Storeで入手可能な最新バージョンをインストールしてください。アップデートされたアプリにはバグが修正されているかもしれません。

インスタグラムのエラー “feedback_required “は通常、一時的なもので、数分から数時間、場合によっては24時間続くこともある。その期間は、エラーが発生した理由によって異なります。

エラーが解除されるのを待つのは理想的な方法ではない：

自動化ツールのレビュー:ボットや自動化ツールを使用する場合は、それらが最新のものであり、インスタグラムのガイドラインに沿っていることを確認する。 スローダウン活動:いいね！」、「フォロー」、「コメント」など、アプリ上でのアクションの間隔を空けることで、インスタグラムに不審に思われにくくなります。 プロキシを利用する:あなたのIPアドレスがフラグを立てられないようにプロキシを使う。そうすることで、Instagramが不審な活動を発見しにくくなります。

自動化ツールを使用している場合は、人間の行動を模倣し、検出を回避するために、以下の戦略を検討してください：

交流パターン :スパムのようなアクションを避け、アクティビティ間で一時停止することで、平均的なユーザーの行動を模倣します。

:スパムのようなアクションを避け、アクティビティ間で一時停止することで、平均的なユーザーの行動を模倣します。 オートメーション・ボリュームの調整 :ボットが一定時間内に実行するアクション数に現実的な制限を設定します。

:ボットが一定時間内に実行するアクション数に現実的な制限を設定します。 タイミング :急速に実行するのではなく、より長い期間にわたって行動を分散させる。

:急速に実行するのではなく、より長い期間にわたって行動を分散させる。 コンテンツの選択 :ボットがインタラクションするコンテンツは、興味とエンゲージメント率に基づいて選択しましょう。

:ボットがインタラクションするコンテンツは、興味とエンゲージメント率に基づいて選択しましょう。 繰り返しを避ける :同じ動作の繰り返しを避けるため、動作をランダムにする。

:同じ動作の繰り返しを避けるため、動作をランダムにする。 ユーザーエージェント :アカウントごとに異なるユーザーエージェントを使用することで、Instagramが自動化を識別することを困難にする。

:アカウントごとに異なるユーザーエージェントを使用することで、Instagramが自動化を識別することを困難にする。 セッションクッキーの使用 :セッションクッキーをボットに組み込むことで、エラーを防ぎ、正当なアカウント認証を保証します。

:セッションクッキーをボットに組み込むことで、エラーを防ぎ、正当なアカウント認証を保証します。 IPアドレス :複数のアカウントにさまざまなIPアドレスを使用し、検出を回避する。

:複数のアカウントにさまざまなIPアドレスを使用し、検出を回避する。 インスタグラムのAPIを使う:可能であれば、より良い互換性とボット検出の回避のために、Instagramの公式APIを使用してください。

インスタグラムのルールやアルゴリズムが変更される中、最新のガイドラインについて情報を得ることは、インスタグラムのエラー「feedback_required」を防ぐのに役立ちます。制限や変更に対応することで、プラットフォーム上でよりスムーズな体験をすることができます。

インスタグラムの「feedback_required」エラーは一時的な障害になることがあるが、適切な修正と予防策を使えば、その発生を最小限に抑えることができる。人間の行動を模倣し、プロキシや公式インスタグラムAPIを使用することで、プラットフォームをスムーズにナビゲートし、混乱を避けることができる。

今度インスタグラムの “feedback_required “エラーに直面したら、これらのヒントとテクニックを思い出して、素早く軌道に戻そう。