Todos hemos pasado por eso: navegando felizmente por Instagram cuando de repente aparece el temido error “feedback_required”. Es frustrante, confuso y puede interrumpir tu experiencia en Instagram. Pero no te preocupes, estos errores son comunes en las redes sociales, especialmente al usar herramientas de terceros o automatizaciones. En esta entrada del blog, explicaremos el error “feedback_required” de Instagram y exploraremos cómo usar… proxy para Instagram puede ayudar a reducir estos problemas y compartir consejos prácticos para solucionarlos y evitar que sigan siéndolo.

¿Qué significa “se requieren comentarios” al iniciar sesión en Instagram?#

En términos simples, el error de Instagram “feedback_required” ocurre cuando se activa el sistema de seguridad anti-bot de Instagram. Es una respuesta automática que señala cuentas que podrían estar actuando como bots, aunque los usuarios reales también pueden encontrar este error. Los desencadenantes de este error pueden variar, como el uso excesivo de hashtags, comportamiento similar al spam o realizar acciones rápidamente.

¿Cómo solucionar el error “Se requieren comentarios”?#

Cuando te enfrentas al error “feedback_required” en Instagram, hay algunos pasos que puedes seguir para resolverlo:

Verifique el estado del servidor de Instagram: Antes de realizar cualquier cambio, asegúrese de que los servidores de Instagram estén funcionando correctamente. Puede utilizar sitios web dedicados para comprobar el estado. Cambiar conexión de red: cambie entre Wi-Fi y datos móviles para ver si el error persiste. A veces, una conexión de red diferente puede resolver el problema. Borrar datos de caché: Borrar los datos de la caché (también conocida como acción “Descargar aplicación” en iOS) puede ayudar a actualizar la aplicación y resolver problemas. Actualizar la aplicación de Instagram: desinstale su aplicación de Instagram actual e instale la última versión disponible en Google Play Store o App Store. Es posible que una aplicación actualizada tenga correcciones de errores.

¿Cuánto tiempo dura el error “Se requieren comentarios”?#

El error “feedback_required” en Instagram suele ser temporal y puede durar desde unos minutos hasta unas horas o, en algunos casos, hasta 24 horas. La duración depende del motivo que provocó el error.

Formas de evitar el error “Se requieren comentarios”#

Esperar a que desaparezca el error no es lo ideal; Aquí hay algunas medidas preventivas para evitar encontrar el error “feedback_required” en el futuro:

Revisar las herramientas de automatización: Si utiliza bots o herramientas de automatización, asegúrese de que estén actualizados y en línea con las pautas de Instagram. Actividad más lenta: espacie sus acciones en la aplicación, como dar me gusta, seguir y comentar, para que Instagram parezca menos sospechoso. Usar proxies: Emplee servidores proxy para evitar que se marque su dirección IP. Esto dificulta que Instagram detecte actividades sospechosas.

Consejos para usuarios de automatización#

Si utiliza herramientas de automatización, considere estas estrategias para imitar el comportamiento humano y evadir la detección:

Patrones de interacción : imite el comportamiento promedio del usuario evitando acciones similares a spam y haciendo pausas entre actividades.

: imite el comportamiento promedio del usuario evitando acciones similares a spam y haciendo pausas entre actividades. Ajustar el volumen de automatización : establezca límites realistas en la cantidad de acciones que realiza su bot dentro de un período de tiempo determinado.

: establezca límites realistas en la cantidad de acciones que realiza su bot dentro de un período de tiempo determinado. Temporización : Distribuir las acciones durante un período más prolongado en lugar de realizarlas rápidamente.

: Distribuir las acciones durante un período más prolongado en lugar de realizarlas rápidamente. Selección de contenido : Sea selectivo con el contenido con el que interactúa su bot, según sus intereses y tasas de participación.

: Sea selectivo con el contenido con el que interactúa su bot, según sus intereses y tasas de participación. Evite la repetición : Aleatoriza acciones para evitar realizar las mismas repetidamente.

: Aleatoriza acciones para evitar realizar las mismas repetidamente. User Agents : Utilice diferentes agentes de usuario para cada cuenta para que a Instagram le resulte difícil identificar la automatización.

: Utilice diferentes agentes de usuario para cada cuenta para que a Instagram le resulte difícil identificar la automatización. Utilizar cookies de sesión : Incorpore cookies de sesión en su bot para evitar errores y garantizar una autenticación legítima de la cuenta.

: Incorpore cookies de sesión en su bot para evitar errores y garantizar una autenticación legítima de la cuenta. Direcciones IP : utilice varias direcciones IP para varias cuentas para evitar la detección.

: utilice varias direcciones IP para varias cuentas para evitar la detección. Utilice la API de Instagram: Si es posible, utilice la API oficial de Instagram para una mejor compatibilidad y evitar la detección de bots.

Manténgase informado y cumpla con las pautas#

A medida que cambian las reglas y los algoritmos de Instagram, mantenerse informado sobre las pautas más recientes puede ayudar a prevenir el error de Instagram “feedback_required”. Adaptarse a las restricciones y cambios puede garantizar una experiencia más fluida en la plataforma.

El error “feedback_required” de Instagram en Instagram puede ser un obstáculo temporal, pero con las correcciones y medidas preventivas adecuadas, puedes minimizar su aparición. Al imitar el comportamiento humano y utilizar servidores proxy o la API oficial de Instagram, puedes navegar por la plataforma sin problemas y evitar interrupciones.

Entonces, la próxima vez que te enfrentes al error de Instagram “feedback_required”, recuerda estos consejos y técnicas para volver a encarrilarte rápidamente.