Kami semua pernah ke sana — dengan gembira menatal melalui Instagram apabila ralat “maklum balas_perlu” yang digeruni tiba-tiba muncul. Ia mengecewakan, mengelirukan dan boleh menghentikan pengalaman Instagram anda. Tetapi jangan takut — ralat seperti itu adalah perkara biasa pada platform media sosial, terutamanya apabila menggunakan alat atau automasi pihak ketiga. Dalam catatan blog ini, kami akan menjelaskan ralat Instagram “maklum balas_diperlukan”, terokai cara menggunakan proksi untuk Instagram dapat membantu mengurangi masalah tersebut, dan bagikan tips praktis untuk memperbaiki dan mencegahnya di masa depan.

Apakah maksud “maklum balas diperlukan” pada log masuk Instagram?#

Secara ringkasnya, ralat Instagram “feedback_required” berlaku apabila sistem keselamatan anti-bot Instagram dicetuskan. Ini adalah respons automatik yang membenderakan akaun yang mungkin bertindak seperti bot, walaupun pengguna sebenar juga boleh menghadapi ralat ini. Pencetus ralat ini boleh berbeza-beza, seperti penggunaan hashtag yang berlebihan, terlibat dalam tingkah laku seperti spam atau melakukan tindakan yang pantas.

Bagaimana untuk Membetulkan Ralat “Maklum Balas Diperlukan”?#

Apabila berhadapan dengan ralat “feedback_required” di Instagram, terdapat beberapa langkah yang boleh anda ambil untuk menyelesaikannya:

Semak Status Pelayan Instagram: Sebelum membuat sebarang perubahan, pastikan pelayan Instagram berfungsi dengan baik. Anda boleh menggunakan tapak web khusus untuk menyemak status. Tukar Sambungan Rangkaian: Beralih antara Wi-Fi dan data mudah alih untuk melihat sama ada ralat berterusan. Kadangkala, sambungan rangkaian yang berbeza boleh menyelesaikan isu tersebut. Kosongkan Data Cache: Mengosongkan data cache anda (juga dikenali sebagai tindakan “Offload App” pada iOS) boleh membantu dalam menyegarkan semula apl dan menyelesaikan gangguan. Kemas kini Apl Instagram: Nyahpasang apl Instagram semasa anda dan pasang versi terkini yang tersedia di Gedung Google Play atau App Store. Apl yang dikemas kini mungkin mempunyai pembetulan pepijat.

Berapa Lama Adakah Ralat “Maklum Balas Diperlukan” Bertahan?#

Ralat “maklum balas_diperlukan” pada Instagram biasanya bersifat sementara dan boleh berlangsung di mana-mana dari beberapa minit hingga beberapa jam, atau dalam beberapa kes, sehingga 24 jam. Tempoh bergantung pada sebab untuk mencetuskan ralat.

Cara untuk Menghalang Ralat “Maklum Balas Diperlukan”.#

Menunggu ralat diangkat adalah tidak sesuai; berikut ialah beberapa langkah pencegahan untuk mengelak daripada menghadapi ralat “feedback_required” pada masa hadapan:

Semak Alat Automasi: Jika menggunakan bot atau alatan automasi, pastikan ia adalah terkini dan selaras dengan garis panduan Instagram. Aktiviti Perlahan: Jarakkan tindakan anda pada apl, seperti menyukai, mengikuti, mengulas, untuk kelihatan kurang mencurigakan kepada Instagram. Gunakan Proksi: Gunakan proksi untuk menghalang alamat IP anda daripada dibenderakan. Ini menjadikannya lebih sukar untuk Instagram mengesan aktiviti yang mencurigakan.

Petua untuk Pengguna Automasi#

Jika anda menggunakan alat automasi, pertimbangkan strategi ini untuk meniru tingkah laku manusia dan mengelakkan pengesanan:

Corak Interaksi : Tiru gelagat pengguna biasa dengan mengelakkan tindakan seperti spam dan menjeda antara aktiviti.

: Tiru gelagat pengguna biasa dengan mengelakkan tindakan seperti spam dan menjeda antara aktiviti. Laraskan Kelantangan Automasi : Tetapkan had realistik pada bilangan tindakan yang bot anda lakukan dalam jangka masa tertentu.

: Tetapkan had realistik pada bilangan tindakan yang bot anda lakukan dalam jangka masa tertentu. Masa : Sebarkan tindakan dalam tempoh yang lebih lama dan bukannya melaksanakannya dengan pantas.

: Sebarkan tindakan dalam tempoh yang lebih lama dan bukannya melaksanakannya dengan pantas. Pemilihan Kandungan : Bersikap selektif tentang kandungan yang berinteraksi dengan bot anda, berdasarkan minat dan kadar penglibatan.

: Bersikap selektif tentang kandungan yang berinteraksi dengan bot anda, berdasarkan minat dan kadar penglibatan. Elakkan Pengulangan : Rawak tindakan untuk mengelak daripada melakukan tindakan yang sama berulang kali.

: Rawak tindakan untuk mengelak daripada melakukan tindakan yang sama berulang kali. Ejen Pengguna : Gunakan ejen pengguna yang berbeza untuk setiap akaun untuk menjadikannya mencabar untuk Instagram mengenal pasti automasi.

: Gunakan ejen pengguna yang berbeza untuk setiap akaun untuk menjadikannya mencabar untuk Instagram mengenal pasti automasi. Gunakan Kuki Sesi : Masukkan kuki sesi ke dalam bot anda untuk mengelakkan ralat dan memastikan pengesahan akaun yang sah.

: Masukkan kuki sesi ke dalam bot anda untuk mengelakkan ralat dan memastikan pengesahan akaun yang sah. Alamat IP : Gunakan pelbagai alamat IP untuk berbilang akaun untuk mengelakkan pengesanan.

: Gunakan pelbagai alamat IP untuk berbilang akaun untuk mengelakkan pengesanan. Gunakan API Instagram: Jika boleh, gunakan API Instagram rasmi untuk keserasian yang lebih baik dan mengelakkan pengesanan bot.

Kekal Maklum dan Patuhi Garis Panduan#

Apabila peraturan dan algoritma Instagram berubah, kekal terinformasi tentang garis panduan terbaru dapat membantu mencegah ralat Instagram

Ralat “feedback_required” Instagram di Instagram boleh menjadi sekatan jalan sementara, tetapi dengan pembetulan dan langkah pencegahan yang betul, anda boleh meminimumkan kejadiannya. Dengan meniru tingkah laku manusia dan menggunakan proksi atau API Instagram rasmi, anda boleh menavigasi platform dengan lancar dan mengelakkan gangguan.

Jadi, kali berikutnya anda menghadapi ralat Instagram