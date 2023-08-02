Nous sommes tous passés par là : en parcourant joyeusement Instagram, la redoutable erreur « feedback_required » apparaît soudainement. C’est frustrant, déroutant et peut perturber votre expérience Instagram. Mais n’ayez crainte : ces erreurs sont courantes sur les réseaux sociaux, surtout avec des outils tiers ou l’automatisation. Dans cet article, nous allons vous éclairer sur l’erreur Instagram « feedback_required » et explorer comment utiliser un proxy pour Instagram peut aider à réduire ces problèmes et partager des conseils pratiques pour les résoudre et les empêcher à l’avenir.

Que signifie « feedback required » lors de la connexion à Instagram ?#

En termes simples, l’erreur Instagram « feedback_required » se produit lorsque le système de sécurité anti-bot d»Instagram est déclenché. C’est une réponse automatique qui signale les comptes qui pourraient agir comme des bots, bien que les vrais utilisateurs puissent également rencontrer cette erreur. Les déclencheurs de cette erreur peuvent varier, comme l’utilisation excessive de hashtags, un comportement de spam ou l’exécution rapide d’actions.

Face à l’erreur « feedback_required » sur Instagram, vous pouvez prendre certaines mesures pour la résoudre :

Vérifiez l’état du serveur Instagram: Avant de faire des modifications, assurez-vous que les serveurs d’Instagram fonctionnent correctement. Vous pouvez utiliser des sites Web dédiés pour vérifier l’état du service. Changer la connexion réseau: Basculez entre le Wi-Fi et les données mobiles pour voir si l’erreur persiste. Parfois, une connexion réseau différente peut résoudre le problème. Effacer les données en cache: L’effacement de vos données en cache (également connu sous le nom d’action « Décharger l»app » sur iOS) peut aider à actualiser l’application et à résoudre les dysfonctionnements. Mettre à jour l’application Instagram: Désinstallez votre application Instagram actuelle et installez la dernière version disponible sur le Google Play Store ou l’App Store. Une application mise à jour pourrait contenir des corrections de bugs.

Combien de temps l’erreur «“Feedback Required”» dure-t-elle?#

L’erreur «feedback_required» sur Instagram est généralement temporaire et peut durer quelques minutes à quelques heures, ou dans certains cas, jusqu»à 24 heures. La durée dépend de la raison qui a déclenché l’erreur.

Façons de prévenir l’erreur «“Feedback Required”»#

Attendre que l’erreur disparaisse n’est pas idéal; voici quelques mesures préventives pour éviter de rencontrer l’erreur «feedback_required» à l»avenir:

Vérifier les outils d’automatisation: Si vous utilisez des bots ou des outils d’automatisation, assurez-vous qu’ils sont à jour et conformes aux directives d’Instagram. Ralentir l’Activité: Espacez vos actions sur l’application, comme les likes, les abonnements et les commentaires, pour paraître moins suspect à Instagram. Utiliser des proxies: Utilisez des proxies pour empêcher que votre adresse IP soit signalée. Cela rend plus difficile la détection d’activités suspectes par Instagram.

Conseils pour les Utilisateurs d’Automatisation#

Si vous utilisez des outils d’automatisation, envisagez ces stratégies pour imiter le comportement humain et échapper à la détection :

Modèles d’Interaction : Imitez le comportement d’un utilisateur moyen en évitant les actions ressemblant à du spam et en marquant des pauses entre les activités.

: Imitez le comportement d’un utilisateur moyen en évitant les actions ressemblant à du spam et en marquant des pauses entre les activités. Ajuster le Volume d’Automatisation : Définissez des limites réalistes sur le nombre d’actions que votre bot effectue dans un délai donné.

: Définissez des limites réalistes sur le nombre d’actions que votre bot effectue dans un délai donné. Temps de réponse : Répartissez les actions sur une période plus longue au lieu de les effectuer rapidement.

: Répartissez les actions sur une période plus longue au lieu de les effectuer rapidement. Sélection du Contenu : Soyez sélectif quant au contenu avec lequel votre bot interagit, en fonction des intérêts et des taux d’engagement.

: Soyez sélectif quant au contenu avec lequel votre bot interagit, en fonction des intérêts et des taux d’engagement. Éviter la Répétition : Randomisez les actions pour éviter de répéter les mêmes actions de manière répétée.

: Randomisez les actions pour éviter de répéter les mêmes actions de manière répétée. User Agents : Utilisez différents user agents pour chaque compte afin de rendre difficile pour Instagram l’identification de l’automatisation.

: Utilisez différents user agents pour chaque compte afin de rendre difficile pour Instagram l’identification de l’automatisation. Utiliser des cookies de session : Intégrez les cookies de session à votre bot pour éviter les erreurs et garantir une authentification de compte légitime.

: Intégrez les cookies de session à votre bot pour éviter les erreurs et garantir une authentification de compte légitime. Adresses IP : Utilisez diverses adresses IP pour plusieurs comptes afin d’éviter la détection.

: Utilisez diverses adresses IP pour plusieurs comptes afin d’éviter la détection. Utiliser l’API d’Instagram: Si possible, utilisez l’API officielle d’Instagram pour une meilleure compatibilité et une meilleure prévention de la détection de bot.

Restez informé et respectez les directives#

À mesure que les règles et les algorithmes d’Instagram changent, rester informé des dernières directives peut aider à éviter l’erreur Instagram « feedback_required ». S’adapter aux restrictions et aux changements peut garantir une expérience plus fluide sur la plateforme.

L’erreur Instagram «feedback_required» sur Instagram peut être un obstacle temporaire, mais avec les bonnes solutions et mesures préventives, vous pouvez minimiser son occurrence. En imitant le comportement humain et en utilisant des proxies ou l»API officielle d’Instagram, vous pouvez naviguer sur la plateforme en douceur et éviter les interruptions.

Donc, la prochaine fois que vous rencontrez l’erreur Instagram «feedback_required», mémorisez ces conseils et techniques pour vous remettre sur les rails rapidement.