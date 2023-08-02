Tất cả chúng ta đều đã từng trải qua điều đó — vui vẻ lướt Instagram khi lỗi “feedback_required” đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Điều này thật bực bội, khó hiểu và có thể khiến trải nghiệm Instagram của bạn dừng lại. Nhưng đừng lo — những lỗi như vậy rất phổ biến trên các nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là khi sử dụng các công cụ hoặc tự động hóa của bên thứ ba. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ lỗi “feedback_required” trên Instagram, khám phá cách sử dụng proxy cho Instagram có thể giúp giảm thiểu những vấn đề như vậy và chia sẻ những mẹo thực tế để khắc phục và ngăn ngừa những vấn đề đó trong tương lai.

“Yêu cầu phản hồi” nghĩa là gì khi đăng nhập Instagram?#

Nói một cách đơn giản, lỗi Instagram “feedback_required” xảy ra khi hệ thống an toàn chống bot của Instagram được kích hoạt. Đó là phản hồi tự động gắn cờ các tài khoản có thể hoạt động như bot, mặc dù người dùng thực cũng có thể gặp phải lỗi này. Nguyên nhân gây ra lỗi này có thể khác nhau, chẳng hạn như sử dụng quá nhiều thẻ bắt đầu bằng #, thực hiện hành vi giống như spam hoặc thực hiện các hành động nhanh chóng.

Làm cách nào để khắc phục lỗi “Yêu cầu phản hồi”?#

Khi gặp lỗi “feedback_required” trên Instagram, bạn có thể thực hiện một số bước để giải quyết lỗi đó:

Kiểm tra trạng thái máy chủ của Instagram: Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy đảm bảo rằng các máy chủ của Instagram hoạt động bình thường. Bạn có thể sử dụng các trang web chuyên dụng để kiểm tra trạng thái. Thay đổi Kết nối Mạng: Chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động để xem lỗi còn hay không. Đôi khi, kết nối mạng khác có thể giải quyết được sự cố. Xóa Dữ liệu Bộ nhớ Cache: Xóa dữ liệu bộ nhớ cache của bạn (còn được gọi là hành động Cập nhật ứng dụng Instagram: Gỡ cài đặt ứng dụng Instagram hiện tại của bạn và cài đặt phiên bản mới nhất có sẵn trên Google Play Store hoặc App Store. Một ứng dụng cập nhật có thể có các bản sửa lỗi.

Lỗi “Yêu cầu phản hồi” kéo dài bao lâu?#

Lỗi “feedback_required” trên Instagram thường là tạm thời và có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ hoặc trong một số trường hợp lên đến 24 giờ. Thời lượng phụ thuộc vào lý do gây ra lỗi.

Các cách để ngăn chặn lỗi “Yêu cầu phản hồi”#

Chờ lỗi được khắc phục không phải là điều lý tưởng; Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa để tránh gặp phải lỗi “feedback_required” trong tương lai:

Xem lại các công cụ tự động hóa: Nếu sử dụng bot hoặc công cụ tự động hóa, hãy đảm bảo chúng được cập nhật và phù hợp với nguyên tắc của Instagram. Làm chậm hoạt động: Sắp xếp các hành động của bạn trên ứng dụng như thích, theo dõi, bình luận để Instagram bớt nghi ngờ hơn. Sử dụng proxy: Sử dụng proxy để ngăn địa chỉ IP của bạn bị gắn cờ. Điều này khiến Instagram khó phát hiện hoạt động đáng ngờ hơn.

Lời khuyên cho người dùng tự động hóa#

Nếu bạn sử dụng các công cụ tự động hóa, hãy xem xét các chiến lược sau để bắt chước hành vi của con người và tránh bị phát hiện:

Mô hình tương tác : Bắt chước hành vi bình thường của người dùng bằng cách tránh các hành động giống như spam và tạm dừng giữa các hoạt động.

: Bắt chước hành vi bình thường của người dùng bằng cách tránh các hành động giống như spam và tạm dừng giữa các hoạt động. Điều chỉnh âm lượng tự động hóa : Đặt giới hạn thực tế về số lượng hành động mà bot của bạn thực hiện trong một khung thời gian nhất định.

: Đặt giới hạn thực tế về số lượng hành động mà bot của bạn thực hiện trong một khung thời gian nhất định. Thời gian : Dàn trải các hành động trong một khoảng thời gian dài hơn thay vì thực hiện chúng một cách nhanh chóng.

: Dàn trải các hành động trong một khoảng thời gian dài hơn thay vì thực hiện chúng một cách nhanh chóng. Lựa chọn nội dung : Hãy chọn lọc nội dung mà bot của bạn tương tác, dựa trên sở thích và tỷ lệ tương tác.

: Hãy chọn lọc nội dung mà bot của bạn tương tác, dựa trên sở thích và tỷ lệ tương tác. Tránh lặp lại : Chọn ngẫu nhiên các hành động để tránh thực hiện lặp lại các hành động giống nhau.

: Chọn ngẫu nhiên các hành động để tránh thực hiện lặp lại các hành động giống nhau. Tác nhân người dùng : Sử dụng các tác nhân người dùng khác nhau cho mỗi tài khoản để gây khó khăn cho Instagram trong việc xác định tính năng tự động hóa.

: Sử dụng các tác nhân người dùng khác nhau cho mỗi tài khoản để gây khó khăn cho Instagram trong việc xác định tính năng tự động hóa. Sử dụng cookie phiên : Kết hợp cookie phiên vào bot của bạn để tránh lỗi và đảm bảo xác thực tài khoản hợp pháp.

: Kết hợp cookie phiên vào bot của bạn để tránh lỗi và đảm bảo xác thực tài khoản hợp pháp. Các địa chỉ IP : Sử dụng nhiều địa chỉ IP khác nhau cho nhiều tài khoản để tránh bị phát hiện.

: Sử dụng nhiều địa chỉ IP khác nhau cho nhiều tài khoản để tránh bị phát hiện. Sử dụng API của Instagram: Nếu có thể, hãy sử dụng API Instagram chính thức để có khả năng tương thích tốt hơn và tránh bị bot phát hiện.

Luôn cập nhật thông tin và tuân thủ các nguyên tắc#

Khi các quy tắc và thuật toán của Instagram thay đổi, việc cập nhật thông tin về các nguyên tắc mới nhất có thể giúp ngăn chặn lỗi Instagram “feedback_required”. Việc thích ứng với các hạn chế và thay đổi có thể đảm bảo trải nghiệm mượt mà hơn trên nền tảng.

Phần kết luận#

Lỗi “feedback_required” trên Instagram có thể là rào cản tạm thời nhưng với các cách khắc phục và biện pháp phòng ngừa phù hợp, bạn có thể giảm thiểu sự xuất hiện của lỗi này. Bằng cách bắt chước hành vi của con người và sử dụng proxy hoặc API Instagram chính thức, bạn có thể điều hướng nền tảng một cách suôn sẻ và tránh bị gián đoạn.

Vì vậy, lần tới khi bạn gặp phải lỗi Instagram “feedback_required”, hãy nhớ những mẹo và kỹ thuật này để nhanh chóng quay lại đúng hướng.