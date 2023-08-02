我们都经历过这种情况——正兴致勃勃地浏览 Instagram，突然出现可怕的“feedback_required”错误。这令人沮丧、困惑，甚至可能让你的 Instagram 体验戛然而止。但不必担心——这类错误在社交媒体平台上很常见，尤其是在使用第三方工具或自动化工具时。在这篇博文中，我们将深入探讨 Instagram 上的“feedback_required”错误，并探索如何使用 Instagram 代理 可以帮助减少此类问题，并分享修复和防止其继续发生的实用技巧。

Instagram 登录上的 “需要反馈 “是什么意思？#

简单来说，当 Instagram 的反僵尸安全系统被触发时，Instagram 就会出现 “feedback_required “错误。尽管真实用户也会遇到这种错误，但它是一种自动响应，会标记出可能像机器人一样的账户。触发该错误的原因可能各不相同，例如过度使用标签、参与类似垃圾邮件的行为或快速执行操作。

在 Instagram 上遇到 “feedback_required “错误时，你可以采取一些措施来解决：

查看 Instagram 服务器状态:在进行任何更改之前，请确保 Instagram 服务器正常运行。您可以使用专门的网站来查看状态。 更改网络连接:在 Wi-Fi 和移动数据之间切换，看看错误是否仍然存在。有时，不同的网络连接可以解决问题。 清除缓存数据:清除缓存数据（在 iOS 上也称为 “卸载应用程序 “操作）有助于刷新应用程序并解决故障。 更新 Instagram 应用程序:卸载当前的 Instagram 应用程序，安装 Google Play Store 或 App Store 上的最新版本。更新后的应用程序可能会有错误修复。

Instagram 上的 “feedback_required “错误通常是暂时的，持续时间从几分钟到几小时不等，有时甚至长达 24 小时。持续时间取决于触发错误的原因。

等待错误解除并不理想；以下是一些预防措施，可避免今后再遇到 “feedback_required “错误：

审查自动化工具:如果使用机器人或自动化工具，请确保它们是最新的，并且符合 Instagram 的指导原则。 减缓活动:间隔你在应用程序上的操作，如点赞、关注、评论，以减少 Instagram 对你的怀疑。 使用代理:使用代理服务器防止您的 IP 地址被标记。这样 Instagram 就更难发现可疑活动。

如果您使用自动化工具，请考虑使用这些策略来模仿人类行为并躲避检测：

互动模式 :模仿普通用户的行为，避免类似垃圾邮件的操作，并在活动之间暂停。

:模仿普通用户的行为，避免类似垃圾邮件的操作，并在活动之间暂停。 调整自动化音量 :对机器人在给定时间内执行的操作数量设置现实的限制。

:对机器人在给定时间内执行的操作数量设置现实的限制。 时效 :在更长的时间内分散行动，而不是快速行动。

:在更长的时间内分散行动，而不是快速行动。 内容选择 :根据兴趣和参与率，选择与机器人互动的内容。

:根据兴趣和参与率，选择与机器人互动的内容。 避免重复 :随机操作，避免重复执行相同的操作。

:随机操作，避免重复执行相同的操作。 用户代理 :为每个账户使用不同的用户代理，使 Instagram 难以识别自动化。

:为每个账户使用不同的用户代理，使 Instagram 难以识别自动化。 使用会话 Cookie :在机器人中加入会话 cookie，以防止出错并确保合法的账户验证。

:在机器人中加入会话 cookie，以防止出错并确保合法的账户验证。 IP 地址 :为多个账户使用不同的 IP 地址，以避免被发现。

:为多个账户使用不同的 IP 地址，以避免被发现。 使用 Instagram 的应用程序接口:如果可能，请使用 Instagram 官方应用程序接口，以获得更好的兼容性并避免僵尸检测。

随着 Instagram 规则和算法的变化，了解最新的指导原则有助于避免 Instagram 错误 “feedback_required”。适应限制和变化可以确保在平台上获得更流畅的体验。

Instagram 上的 Instagram “feedback_required “错误可能会成为暂时的拦路虎，但只要采取正确的修复和预防措施，就能将其发生率降至最低。通过模仿人类行为、使用代理或 Instagram 官方 API，你可以顺利地浏览平台，避免中断。

因此，下次再遇到 Instagram 上的 “feedback_required “错误时，请记住这些提示和技巧，以便迅速回到正轨。