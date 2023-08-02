Ci siamo passati tutti: scorriamo allegramente Instagram quando all’improvviso compare il temuto errore “feedback_required”. È frustrante, disorientante e può bloccare la tua esperienza su Instagram. Ma non temere: errori di questo tipo sono comuni sulle piattaforme social, soprattutto quando si utilizzano strumenti di terze parti o automazioni. In questo articolo del blog, faremo luce sull’errore “feedback_required” di Instagram, esploreremo come utilizzare un proxy per Instagram può aiutare a ridurre tali problemi e condividere suggerimenti pratici per risolverli e prevenirli in futuro.

Cosa significa#

In termini semplici, l’errore Instagram “feedback_required” si verifica quando viene attivato il sistema di sicurezza anti-bot di Instagram. È una risposta automatica che segnala gli account che potrebbero comportarsi come bot, anche se anche gli utenti reali possono riscontrare questo errore. I fattori scatenanti di questo errore possono variare, ad esempio l’uso eccessivo di hashtag, l’adozione di comportamenti simili allo spam o l’esecuzione rapida di azioni.

Come risolvere l’errore#

Quando affronti l’errore

Controlla lo Stato del Server di Instagram: prima di apportare qualsiasi modifica, assicurati che i server di Instagram funzionino correttamente. È possibile utilizzare siti Web dedicati per verificare lo stato. Cambia Connessione di Rete: passa dal Wi-Fi ai dati mobili e viceversa per vedere se l’errore persiste. A volte, una connessione di rete diversa può risolvere il problema. Cancella Dati Cache: Cancellare i dati della cache (nota anche come azione “Scarica app” su iOS) può aiutare ad aggiornare l’app e a risolvere i problemi. Aggiorna l’app Instagram: Disinstalla la tua app Instagram attuale e installa l’ultima versione disponibile su Google Play Store o App Store. Un’app aggiornata potrebbe avere correzioni di bug.

Quanto dura l’errore#

L’errore

Modi per Prevenire l’Errore#

Aspettare che l’errore si risolva da solo non è ideale; ecco alcune misure preventive per evitare di incontrare l’errore

Rivedi I Tuoi Strumenti di Automazione: Se utilizzi bot o strumenti di automazione, assicurati che siano aggiornati e in linea con le linee guida di Instagram. Riduci la Velocità delle Attività: Diluisci le tue azioni nell’app, come i mi piace, i seguiti, i commenti, per sembrare meno sospetto a Instagram. Usa i proxy: Utilizza proxy per evitare che il tuo indirizzo IP venga contrassegnato. Questo rende più difficile per Instagram rilevare attività sospette.

Suggerimenti per gli Utenti dell’Automazione#

Se utilizzi strumenti di automazione, considera queste strategie per imitare il comportamento umano e evitare il rilevamento:

Pattern di Interazione : Imita il comportamento di un utente medio evitando azioni di spam e facendo pause tra le attività.

: Imita il comportamento di un utente medio evitando azioni di spam e facendo pause tra le attività. Regola il Volume dell’Automazione : Imposta limiti realistici sul numero di azioni che il tuo bot esegue in un determinato arco temporale.

: Imposta limiti realistici sul numero di azioni che il tuo bot esegue in un determinato arco temporale. Tempistica : Distribuisci le azioni su un periodo più lungo invece di eseguirle rapidamente.

: Distribuisci le azioni su un periodo più lungo invece di eseguirle rapidamente. Selezione dei Contenuti : Sii selettivo riguardo ai contenuti con cui il tuo bot interagisce, in base agli interessi e ai tassi di engagement.

: Sii selettivo riguardo ai contenuti con cui il tuo bot interagisce, in base agli interessi e ai tassi di engagement. Evita la Ripetizione : randomizza le azioni per evitare di eseguire ripetutamente le stesse.

: randomizza le azioni per evitare di eseguire ripetutamente le stesse. User Agents : Utilizza diversi user agent per ogni account per rendere difficile a Instagram identificare l’automazione.

: Utilizza diversi user agent per ogni account per rendere difficile a Instagram identificare l’automazione. Usa i Cookie di Sessione : Incorpora i cookie di sessione nel tuo bot per prevenire errori e garantire un’autenticazione legittima dell’account.

: Incorpora i cookie di sessione nel tuo bot per prevenire errori e garantire un’autenticazione legittima dell’account. Indirizzi IP : Utilizza vari indirizzi IP per più account per evitare il rilevamento.

: Utilizza vari indirizzi IP per più account per evitare il rilevamento. Usa l’API di Instagram: Se possibile, utilizza l’API ufficiale di Instagram per una migliore compatibilità e per evitare il rilevamento dei bot.

Rimani Informato e Rispetta le Linee Guida#

Poiché le regole e gli algoritmi di Instagram cambiano, rimanere aggiornati sulle ultime linee guida può aiutare a prevenire l’errore di Instagram

L’errore “feedback_required” su Instagram può essere un ostacolo temporaneo, ma con le giuste correzioni e misure preventive, puoi minimizzarne l’occorrenza. Mimando il comportamento umano e utilizzando proxy o l’API ufficiale di Instagram, puoi navigare la piattaforma senza problemi ed evitare interruzioni.

Quindi, la prossima volta che affronti l’errore “feedback_required” di Instagram, ricorda questi suggerimenti e tecniche per tornare in carreggiata rapidamente.