We hebben het allemaal meegemaakt — blij aan het scrollen door Instagram wanneer plotseling de gevreesde “feedback_required” fout verschijnt. Het is frustrerend, verwarrend en kan je Instagram-ervaring tot stilstand brengen. Maar geen zorgen — dergelijke fouten zijn gebruikelijk op sociale-mediaplatforms, vooral wanneer je externe tools of automatisering gebruikt. In dit blogbericht werpen we licht op de “feedback_required” Instagram-fout, onderzoeken hoe het gebruik van een proxy voor Instagram kan helpen om dergelijke problemen te verminderen, en delen we praktische tips om dit in de toekomst op te lossen en te voorkomen.

Wat betekent „feedback required#

Eenvoudig gezegd: de “feedback_required” Instagram-fout treedt op wanneer het anti-bot-veiligheidssysteem van Instagram wordt geactiveerd. Het is een automatische reactie die accounts markeert die mogelijk als bots functioneren, hoewel echte gebruikers deze fout ook kunnen tegenkomen. De triggers voor deze fout kunnen verschillen, zoals overmatig gebruik van hashtags, spam-achtig gedrag of snel achter elkaar acties uitvoeren.

Hoe los je de „Feedback Required#

Wanneer je de „feedback_required

Controleer de serverstatus van Instagram: Zorg ervoor dat de servers van Instagram correct functioneren voordat u wijzigingen aanbrengt. U kunt speciale websites gebruiken om de status te controleren. Netwerkverbinding wijzigen: Schakel tussen Wi-Fi en mobiele data om te zien of de fout aanhoudt. Soms kan een ander netwerk de kwestie oplossen. Cachegegevens wissen: Het wissen van uw cachegegevens (ook bekend als de actie “Offload App” op iOS) kan helpen bij het vernieuwen van de app en het oplossen van problemen. Update Instagram-app: Verwijder je huidige Instagram-app en installeer de nieuwste versie die beschikbaar is in de Google Play Store of App Store. Een bijgewerkte app kan bugfixes bevatten.

Hoe Lang Duurt de “Feedback Required”-Fout?#

De fout “feedback_required” op Instagram is meestal tijdelijk en kan enkele minuten tot enkele uren duren, of in sommige gevallen tot 24 uur. De duur hangt af van de reden voor het triggeren van de fout.

Manieren om de “Feedback Required”-Fout te Voorkomen#

Wachten tot de fout verdwijnt is niet ideaal; hier zijn enkele preventieve maatregelen om te voorkomen dat u in de toekomst de fout ‘feedback_required’ tegenkomt:

Controleer Automatiseringstools: Als je bots of automatiseringstools gebruikt, zorg ervoor dat ze up-to-date zijn en in lijn met Instagram’s richtlijnen. Vertraag je Activiteit: Spreek je acties in de app uit, zoals liken, volgen en reageren, zodat je minder verdacht overkomt op Instagram. Proxy’s gebruiken: Gebruik proxy’s om te voorkomen dat uw IP-adres wordt gemarkeerd. Dit maakt het voor Instagram moeilijker om verdachte activiteiten te detecteren.

Tips voor automatiseringsgebruikers#

Als u automatiseringstools gebruikt, overweeg deze strategieën om menselijk gedrag na te bootsen en detectie te vermijden:

Interactiepatronen : Imiteer gemiddeld gebruikersgedrag door spam-achtige acties te vermijden en pauzes tussen activiteiten in te lassen.

: Imiteer gemiddeld gebruikersgedrag door spam-achtige acties te vermijden en pauzes tussen activiteiten in te lassen. Automatiseringsvolume aanpassen : stel realistische limieten in voor het aantal acties dat uw bot binnen een bepaald tijdsbestek uitvoert.

: stel realistische limieten in voor het aantal acties dat uw bot binnen een bepaald tijdsbestek uitvoert. Timing : Verspreid acties over een langere periode in plaats van deze snel uit te voeren.

: Verspreid acties over een langere periode in plaats van deze snel uit te voeren. Selectie van inhoud : Wees selectief over de inhoud waarmee uw bot interageert, op basis van interesses engagementpercentages.

: Wees selectief over de inhoud waarmee uw bot interageert, op basis van interesses engagementpercentages. Herhaling vermijden : Randomiseer acties om hetzelfde herhaaldelijk uit te voeren te voorkomen.

: Randomiseer acties om hetzelfde herhaaldelijk uit te voeren te voorkomen. Gebruikersagenten : Gebruik verschillende user agents voor elk account om het Instagram moeilijk te maken automatisering te identificeren.

: Gebruik verschillende user agents voor elk account om het Instagram moeilijk te maken automatisering te identificeren. Sessiecookies gebruiken : Integreer sessiecookies in je bot om fouten te voorkomen en legitieme accountverificatie te waarborgen.

: Integreer sessiecookies in je bot om fouten te voorkomen en legitieme accountverificatie te waarborgen. IP-adressen : gebruik verschillende IP-adressen voor meerdere accounts om detectie te voorkomen.

: gebruik verschillende IP-adressen voor meerdere accounts om detectie te voorkomen. Gebruik de API van Instagram: Gebruik indien mogelijk de officiële Instagram API voor betere compatibiliteit en om botdetectie te vermijden.

Blijf op de hoogte en houd u aan de richtlijnen#

Naarmate de regels en algoritmen van Instagram veranderen, kan het op de hoogte blijven van de nieuwste richtlijnen de Instagram-fout ‘feedback_required’ helpen voorkomen. Aanpassing aan beperkingen en veranderingen kan zorgen voor een soepelere ervaring op het platform.

De Instagram-fout ‘feedback_required’ op Instagram kan een tijdelijke wegversperring zijn, maar met de juiste oplossingen en preventieve maatregelen kun je het optreden ervan tot een minimum beperken. Door menselijk gedrag na te bootsen en proxy’s of de officiële Instagram API te gebruiken, kun je soepel door het platform navigeren en verstoringen voorkomen.

Dus, de volgende keer dat u de Instagram-fout „feedback_required