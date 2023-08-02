Me kõik oleme selles olnud — rõõmuga Instagrami sirvimine, kui äkki ilmub kardetud „feedback_required proksi Instagrami jaoks abil saad selliseid probleeme vähendada ning jagame praktilisi näpunäiteid selle parandamiseks ja tulevikus ennetamiseks.

Mida tähendab “nõutav tagasiside” Instagrami sisselogimisel?#

Lihtsamalt öeldes ilmneb Instagrami viga “feedback_required”, kui käivitatakse Instagrami robotite vastane turvasüsteem. See on automaatne vastus, mis märgib kontod, mis võivad käituda nagu robotid, kuigi ka tegelikud kasutajad võivad selle veaga kokku puutuda. Selle vea käivitajad võivad olla erinevad, näiteks räsimärkide liigne kasutamine, rämpspostitaoline käitumine või kiired toimingud.

Kuidas parandada viga “Vajalik tagasiside”?#

Kui näete Instagramis tõrke „feedback_required”, saate selle lahendamiseks teha mõned sammud.

Kontrollige Instagrami serveri olekut: Enne muudatuste tegemist veenduge, et Instagrami serverid töötaksid korralikult. Oleku kontrollimiseks saate kasutada spetsiaalseid veebisaite. Muuda võrguühendust: lülituge Wi-Fi ja mobiilse andmeside vahel, et näha, kas viga püsib. Mõnikord võib probleemi lahendada erinev võrguühendus. Tühjendage vahemälu andmed: vahemälu andmete tühjendamine (iOS-is tuntud ka kui „rakenduse mahalaadimise” toiming) võib aidata rakendust värskendada ja tõrkeid lahendada. Värskendage Instagrami rakendust: desinstallige oma praegune Instagrami rakendus ja installige uusim Google Play poest või App Store’ist saadaolev versioon. Värskendatud rakendusel võib olla veaparandusi.

Kui kaua kestab tõrge “Vajalik tagasiside”?#

Viga “feedback_required” Instagramis on tavaliselt ajutine ja võib kesta mõnest minutist mõne tunnini või mõnel juhul kuni 24 tundi. Kestus sõltub vea käivitamise põhjusest.

Vea „Vajalik tagasiside” ärahoidmise viisid#

Vea kadumise ootamine pole ideaalne; Siin on mõned ennetavad meetmed, et vältida tõrketeadet „feedback_required” tulevikus:

Vaadake üle automatiseerimistööriistad: kui kasutate roboteid või automatiseerimistööriistu, veenduge, et need oleksid ajakohased ja kooskõlas Instagrami juhistega. Aeglustage tegevust: eraldage rakenduses oma toimingud, nagu meeldimine, jälgimine, kommenteerimine, et tunduda Instagramile vähem kahtlustav. Kasuta proksisid: kasutage puhverservereid, et vältida teie IP-aadressi märgistamist. See muudab Instagrami jaoks kahtlase tegevuse tuvastamise raskemaks.

Näpunäiteid automatiseerimise kasutajatele#

Kui kasutate automatiseerimistööriistu, kaaluge inimkäitumise jäljendamiseks ja tuvastamisest kõrvalehoidmiseks järgmisi strateegiaid.

Interaktsioonimustrid : imiteerige kasutajate keskmist käitumist, vältides rämpspostitaolisi toiminguid ja tehes tegevuste vahel pause.

: imiteerige kasutajate keskmist käitumist, vältides rämpspostitaolisi toiminguid ja tehes tegevuste vahel pause. Reguleerige automaatika helitugevust : määrake realistlikud piirangud teie bot teatud aja jooksul sooritatavate toimingute arvule.

: määrake realistlikud piirangud teie bot teatud aja jooksul sooritatavate toimingute arvule. Ajastus : levitage toiminguid pikema perioodi peale selle asemel, et neid kiiresti sooritada.

: levitage toiminguid pikema perioodi peale selle asemel, et neid kiiresti sooritada. Sisu valik : olge huvide ja kaasamismäärade põhjal valiv sisu osas, millega teie robot suhtleb.

: olge huvide ja kaasamismäärade põhjal valiv sisu osas, millega teie robot suhtleb. Vältige kordamist : muutke toiminguid juhuslikult, et vältida samade korduvat sooritamist.

: muutke toiminguid juhuslikult, et vältida samade korduvat sooritamist. Kasutajaagendid : Kasutage iga konto jaoks erinevaid kasutajaagente, et muuta Instagrami jaoks automatiseerimise tuvastamine keeruliseks.

: Kasutage iga konto jaoks erinevaid kasutajaagente, et muuta Instagrami jaoks automatiseerimise tuvastamine keeruliseks. Kasutage seansiküpsiseid : lisage oma robotisse seansiküpsised, et vältida vigu ja tagada konto legitiimne autentimine.

: lisage oma robotisse seansiküpsised, et vältida vigu ja tagada konto legitiimne autentimine. IP-aadressid : tuvastamise vältimiseks kasutage mitme konto jaoks erinevaid IP-aadresse.

: tuvastamise vältimiseks kasutage mitme konto jaoks erinevaid IP-aadresse. Kasutage Instagrami API-d: võimalusel kasutage parema ühilduvuse ja robotite tuvastamise vältimiseks ametlikku Instagram API-t.

Olge kursis ja järgige juhiseid#

Kuna Instagrami reeglid ja algoritmid muutuvad, võib viimaste juhistega kursis olemine aidata vältida Instagrami tõrget „feedback_required”. Piirangute ja muudatustega kohanemine võib tagada sujuvama kogemuse platvormil.

Instagrami viga “feedback_required” Instagramis võib olla ajutine teetõke, kuid õigete paranduste ja ennetusmeetmetega saate selle esinemist minimeerida. Inimkäitumist jäljendades ja puhverservereid või ametlikku Instagrami API-d kasutades saate platvormil sujuvalt navigeerida ja häireid vältida.

Seega, järgmine kord, kui seisate silmitsi Instagrami veaga „feedback_required”, pidage meeles neid nõuandeid ja tehnikaid, et kiiresti õigele teele tagasi jõuda.