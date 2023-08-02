لقد مررنا جميعاً بهذا — نتصفح Instagram بسعادة عندما يظهر الخطأ المزعج “feedback_required” فجأة. إنه محبط ومربك ويمكن أن يوقف تجربتك على Instagram. لكن لا تقلق — مثل هذه الأخطاء شائعة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عند استخدام أدوات تابعة لجهات خارجية أو الأتمتة. في هذا المقال، سنسلط الضوء على خطأ “feedback_required” على Instagram، واستكشاف كيف يمكن لاستخدام بروكسي لـ Instagram المساعدة في تقليل مثل هذه المشاكل، ومشاركة نصائح عملية لإصلاحها والوقاية منها مستقبلاً.

ماذا يعني “تقديم تعليقات مطلوب” عند تسجيل الدخول إلى Instagram؟#

بكلمات بسيطة، خطأ “feedback_required” على Instagram يحدث عندما يتم تفعيل نظام الحماية من الروبوتات لدى Instagram. إنها استجابة تلقائية تميز الحسابات التي قد تتصرف مثل الروبوتات، على الرغم من أن المستخدمين الحقيقيين قد يواجهون هذا الخطأ أيضاً. يمكن أن تختلف مسببات هذا الخطأ، مثل الاستخدام المفرط للهاشتاجات، الانخراط في سلوك يشبه البريد العشوائي، أو تنفيذ الإجراءات بسرعة.

كيفية إصلاح خطأ “Feedback Required”؟#

عند مواجهة خطأ “feedback_required” على Instagram، هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحله:

تحقق من حالة خوادم Instagram: قبل إجراء أي تغييرات، تأكد من أن خوادم Instagram تعمل بشكل صحيح. يمكنك استخدام مواقع متخصصة للتحقق من الحالة. غيّر اتصال الشبكة: قم بالتبديل بين شبكة Wi-Fi وبيانات الجوال لمعرفة ما إذا استمر الخطأ. في بعض الأحيان، قد يؤدي اتصال شبكة مختلف إلى حل المشكلة. امسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت: مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت (المعروفة أيضاً بإجراء “Offload App” على iOS) يمكن أن يساعد في تحديث التطبيق وحل الأعطال. حدّث تطبيق Instagram: قم بحذف تطبيق Instagram الحالي وتثبيت أحدث نسخة متاحة على Google Play Store أو App Store. قد يحتوي التطبيق المحدث على إصلاحات للأخطاء.

كم من الوقت يستمر خطأ “Feedback Required”؟#

خطأ “feedback_required” على Instagram عادة ما يكون مؤقتاً ويمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات، أو في بعض الحالات، لمدة تصل إلى 24 ساعة. تعتمد المدة على السبب الذي أدى إلى تفعيل الخطأ.

طرق منع خطأ “Feedback Required”#

الانتظار حتى يرفع الخطأ ليس حلاً مثالياً؛ إليك بعض التدابير الوقائية لتجنب مواجهة خطأ “feedback_required” في المستقبل:

مراجعة أدوات الأتمتة: تأكد من أن أدوات Bots والأتمتة محدثة وتتوافق مع إرشادات Instagram. بطء النشاط: قم بفصل إجراءاتك على التطبيق، مثل الإعجاب والمتابعة والتعليق، لتبدو أقل إثارة للريبة في Instagram. استخدم البروكسي: استخدم الوكلاء للحيلولة دون تحديد عنوان IP الخاص بك. هذا يجعل من الصعب على Instagram اكتشاف الأنشطة المريبة.

نصائح لمستخدمي الأتمتة#

إذا كنت تستخدم أدوات أتمتة، ففكر في هذه الاستراتيجيات لمحاكاة سلوك الإنسان والتهرب من الكشف:

أنماط التفاعل : حاكِ سلوك المستخدم العادي بتجنب الإجراءات التي تشبه الرسائل غير المرغوبة والتوقف بين الأنشطة.

: حاكِ سلوك المستخدم العادي بتجنب الإجراءات التي تشبه الرسائل غير المرغوبة والتوقف بين الأنشطة. ضبط حجم الأتمتة : قم بتعيين حدود واقعية لعدد الإجراءات التي يقوم بها الروبوت الخاص بك خلال إطار زمني محدد.

: قم بتعيين حدود واقعية لعدد الإجراءات التي يقوم بها الروبوت الخاص بك خلال إطار زمني محدد. التوقيت : وزّع الإجراءات على فترة زمنية أطول بدلاً من تنفيذها بسرعة.

: وزّع الإجراءات على فترة زمنية أطول بدلاً من تنفيذها بسرعة. اختيار المحتوى : كن انتقائياً بشأن المحتوى الذي يتفاعل معه Bot الخاص بك، بناءً على الاهتمامات ومعدلات الانخراط.

: كن انتقائياً بشأن المحتوى الذي يتفاعل معه Bot الخاص بك، بناءً على الاهتمامات ومعدلات الانخراط. تجنب التكرار : عشوائية الإجراءات لتجنب تكرار نفس الإجراءات.

: عشوائية الإجراءات لتجنب تكرار نفس الإجراءات. وكلاء المستخدم : استخدم وكلاء مستخدم مختلفة لكل حساب لجعل من الصعب على Instagram تحديد الأتمتة.

: استخدم وكلاء مستخدم مختلفة لكل حساب لجعل من الصعب على Instagram تحديد الأتمتة. استخدام ملفات تعريف الجلسة : قم بدمج ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة في برنامج الروبوت الخاص بك لمنع الأخطاء وضمان مصادقة الحساب الشرعية.

: قم بدمج ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة في برنامج الروبوت الخاص بك لمنع الأخطاء وضمان مصادقة الحساب الشرعية. عناوين IP : استخدم عناوين IP مختلفة للحسابات المتعددة لتجنب الكشف.

: استخدم عناوين IP مختلفة للحسابات المتعددة لتجنب الكشف. استخدم واجهة برمجة تطبيقات Instagram: إن أمكن، استخدم واجهة برمجة تطبيقات Instagram الرسمية للحصول على توافق أفضل وتجنب كشف البوتات.

ابقَ على اطلاع والتزم بالإرشادات#

مع تغير قواعد وخوارزميات Instagram، يمكن أن يساعدك البقاء على اطلاع بأحدث الإرشادات في منع خطأ Instagram “feedback_required”. التكيف مع القيود والتغييرات يمكن أن يضمن تجربة أكثر سلاسة على المنصة.

قد يكون خطأ “feedback_required” على Instagram عائقًا مؤقتًا، ولكن مع الإصلاحات والتدابير الوقائية المناسبة، يمكنك تقليل حدوثه. من خلال محاكاة السلوك البشري واستخدام الخوادم الوكيلة أو واجهة برمجة تطبيقات Instagram الرسمية، يمكنك التنقل عبر المنصة بسلاسة وتجنب الانقطاعات.

إذًا، في المرة القادمة التي تواجه فيها خطأ “feedback_required” على Instagram، تذكر هذه النصائح والتقنيات للعودة إلى المسار الصحيح بسرعة.