FineProxy'nin veri merkezi ve konut proxy'leri, ,9'un üzerinde çalışma süresi ile olağanüstü hızlarıyla ünlüdür. Afrika proxy'lerimiz kullanıcılara herhangi bir veri kaynağına erişirken yüksek tarama hızları, kararlılık ve gizlilik sunan güvenli bir bağlantı sağlar. Anti-kazıma sistemlerini uyarmadan bilgi toplayabilirsiniz! Mevcut Afrika IP adresleri havuzumuz açısından ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir çözüme sahibiz. SOCKS5'ten HTTP(S)'ye, sabit ve dönen Afrika konut proxy'leri sunuyoruz - adını siz koyun!
Proxy satın almanın dört yolu. Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
ÖzelKişisel, tek bir IP'den
ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygun
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
Afrika’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
Afrika proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Test notları
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
2011yılından beri proxy hizmeti
Konumlar ve stok
Ucuz fiyat. Bozuk proxy oranı <10%. Çok sayıda coğrafi konum ve alt ağ. Kararlı bağlantı, statik IP’ler ve her hafta ücretsiz havuz değişimi.
Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak
Bu gerçek bir keşif! Kendim için pek çok avantaj buldum. Mükemmel fiyat ve farklı ülkelerden proxy’ler. ABD ve Kanada proxy’si için $ 16.9 IP çok iyi. Satın aldıktan sonra hızlı başlangıç. Ücretsiz kurulum sevindirici. Hızlı teknik destek için teşekkürler! Bu siteyi açtığım için mutluyum. Windows 10 ve Mac OS’umda çalışıyor. Kullanmaya devam edeceğim. Bir arkadaşıma tavsiye edeceğim!
MilanaFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak
Yük altında hız
fineproxy.org proxy’lerini sosyal medya için kullanıyorum; böylece anonimliğimi koruyor ve hesapların engellenmesini önlüyorum. Kararlı performans için güvenilir, verimli ve kullanımı kolay. Yeni kullanıcılar için ücretsiz deneme sunulması hizmeti daha da iyi hâle getirir ve daha fazla müşteri çekerdi. fineproxy.org proxy’leri çeşitli platformlarla da uyumlu, ayrıca harika hız ve güvenlik sağlıyor. İster kişisel kullanım ister ticari ihtiyaçlar için olsun, bu hizmet kalitesi ve işlevselliği nedeniyle şiddetle tavsiye edilir.
Alexsander123SaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak
Mükemmel proxy hizmeti! Kurulum hızlı ve kolaydı, hızlar yüksek, bağlantı ise son derece kararlı. Kesintiyle ilgili hiçbir sorun yaşamadım ve kontrol panelinin kullanımı basit.
vipallc2020Norton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak
Trafik asla ölçülmez
Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!
Önceden farklı bir hizmet kullanıyordum. Ancak meslektaşlarımın tavsiyeleri sayesinde bu hizmeti buldum. Hızı ve sınırsız trafiği etkileyici (diğer hizmetlerle karşılaştırıldığında). Altı aydır kullanıyorum, bu sırada hiçbir sorun çıkmadı. Müşteri desteğine her zaman ulaşılabiliyor. Kontrol paneli bile beni memnun etti. Diğer tanıdıklarıma tavsiye edeceğim. Teşekkürler!
Ирина КоваленкоFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak
Afrika proxy nasıl kullanılır?
Çevrimiçi varlıklarını korumak isteyenler için Afrika proxy sunucuları harika bir çözüm sunar. Bir Afrika proxy sunucusu kullanarak, kullanıcılar web'de gezinirken anonim kalabilirler. Bu özellik özellikle kişisel bilgilerini meraklı gözlerden veya bilgisayar korsanlarından uzak tutmak isteyen bireyler ve işletmeler için önemlidir. Ayrıca, bu proxy'ler belirli ülkelerde veya bölgelerde engellenmiş olabilecek kısıtlı içeriğe erişmek için de kullanılabilir. Afrika'nın benzersiz konumu, herhangi bir kısıtlama veya sansür olmaksızın farklı içerik türlerine erişmek için idealdir. Ayrıca, dünyadaki diğer kıtalara kıyasla daha yüksek indirme hızları sayesinde video akışı ve büyük dosyaların indirilmesi sırasında gelişmiş performans sunar. Ayrıca işletmeler, hassas verilerin internetteki kötü niyetli aktörlerden korunmasına yardımcı olan anonim veri kazıma, etkili reklam doğrulama ve kurumsal gizlilikten faydalanabilir ve bu da şirketlere verilerinin çevrimiçi olarak nasıl işlendiği konusunda daha fazla kontrol sağlar. Son olarak, ev kullanıcıları elektronik veya giyim eşyaları gibi ürünler için çevrimiçi alışveriş yaparken Afrika'nın düşük fiyatlarından yararlanarak mal ve hizmetlerde daha iyi fırsatlara erişebilir ve bu süreçte para tasarrufu yapabilirler! Tüm bunlar, Afrika proxy sunucularını günümüz piyasasında bulunan en güçlü araçlardan biri haline getiriyor - kimliğinizi her zaman güvende tutarken internet faaliyetleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlıyor!
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