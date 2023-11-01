Proksi pusat data dan kediaman FineProxy terkenal dengan kelajuan luar biasa, dengan masa operasi melebihi 99.9%. Proksi Afrika kami menyediakan pengguna dengan sambungan selamat yang menawarkan kelajuan pelayaran pantas, kestabilan, dan privasi semasa mengakses sebarang sumber data. Anda boleh mengumpul maklumat tanpa mencetuskan sistem anti-scraping! Kami mempunyai penyelesaian sempurna untuk memenuhi keperluan anda dari segi kumpulan alamat IP Afrika yang tersedia. Kami menawarkan SOCKS5 hingga HTTP(S), proksi kediaman Afrika jenis sticky dan rotating — apa sahaja yang anda perlukan!
Empat cara untuk membeli proksi. Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
KhususPeribadi, daripada satu IP
ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
BerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untuk
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamat
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Sehingga 5
Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platform
StandardASN pusat data
Tinggi — eksklusif
Tinggi — berdaftar ISP
Berbeza mengikut kumpulan
Harga bermula
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum
100 IP
1 IP
100 IP
2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamat
Statik sepanjang tempoh
Statik sepanjang tempoh
Statik sepanjang tempoh
Berubah setiap permintaan
Lebar jalur
Tanpa meter
Tanpa meter
Tanpa meter
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suara
Tambahan pilihan
Tambahan pilihan
Tambahan pilihan
Tidak tersedia
Protokol
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
HTTP, SOCKS5
Pengesahan
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
Beli 100 IP pusat data di Afrika dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Afrika
Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
Dibina untuk kelajuan. Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Nota ujian
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
2011menyediakan proksi sejak
Lokasi dan ketersediaan
Harga yang murah. Jenis proxy yang rusak <10%. Banyak geo dan subnet. Setiap minggu, perubahan ip dan kolam bebas.
Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Inilah temuan yang sejati! Saya mendapat banyak manfaat. Harga dan proxy dari pelbagai negara. $ 16.9 IP untuk proxy Amerika Syarikat dan Kanada sangat baik. Mulanya cepat selepas membeli. Disimpan kebebasan menyenangkan hati. Terima kasih atas sokongan teknik yang segera! Saya gembira untuk membuka laman web ini. Di atas Windows 10 dan Mac OS saya. Saya akan terus menggunakannya. Saya akan menyuruh sahabat!
MilanaPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Kelajuan semasa beban tinggi
Saya menggunakan proxy fineproxy.org untuk media sosial, memastikan bahawa saya tidak bersikap berani dan mengelakkan blok akun. Semasa dipercayai, berkesan, dan mudah digunakan untuk berkhidmat di sebaliknya. Apabila pengunaan yang baru diuji, mereka akan lebih baik dan menarik banyak pemain. Proksi dari fineproxy.org juga selaras dengan pelbagai platform dan menyediakan kecepatan dan keamanan yang besar. Tidak kira untuk menggunakan atau membersihkan perniagaan, kerja ini dilakukan untuk memupuk sifat dan funksi.
Alexsander123SaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Kerja proxy yang bagus! Pengaturan itu cepat dan mudah, cepat, dan kecepatannya sangat stabil. Saya tidak mempunyai masalah yang sederhana, dan bord itu mudah digunakan.
vipallc2020Norton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Trafik tanpa had
Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!
hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Sebelum itu, saya menggunakan kerja yang berbeza. Tetapi saya bersyukur kerana rakan sekerja saya menemui kerja ini. Kecepatan dan perjalanan yang tidak terbatas sangat menakjubkan (bandingkan dengan kerja lain). Saya menggunakan enam bulan, tetapi saya tidak berlaku. Selalu digunakan untuk menyokong pelanggan. Saya juga menyenangkan hati ladang yang menawan. Saya akan menggalakkan orang lain untuk bertemu. Terima kasih!
Ирина КоваленкоPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber
Bagaimana menggunakan proksi Afrika?
Bagi mereka yang ingin melindungi kehadiran dalam talian mereka, pelayan proksi Afrika menawarkan penyelesaian yang hebat. Dengan menggunakan pelayan proksi Afrika, pengguna boleh kekal tanpa nama semasa melayari web. Ciri ini amat penting bagi individu dan perniagaan yang ingin melindungi maklumat peribadi mereka daripada penceroboh atau penggodam. Selain itu, proksi ini boleh digunakan untuk mengakses kandungan terhad yang mungkin disekat di negara atau wilayah tertentu. Lokasi unik Afrika menjadikannya ideal untuk mengakses pelbagai jenis kandungan tanpa sebarang sekatan atau penapisan. Ia juga menawarkan prestasi yang lebih baik apabila menstrim video dan memuat turun fail besar kerana kelajuan muat turunnya yang lebih pantas berbanding dengan benua lain di dunia. Selain itu, perniagaan boleh mendapat manfaat daripada pengikisan data tanpa nama, pengesahan iklan yang cekap dan privasi korporat yang kesemuanya membantu melindungi data sensitif daripada pelaku berniat jahat di internet—membolehkan syarikat lebih mengawal cara data mereka dikendalikan dalam talian. Akhir sekali, pengguna rumah mempunyai akses kepada tawaran yang lebih baik untuk barangan dan perkhidmatan dengan mengambil kesempatan daripada harga rendah Afrika apabila membeli-belah dalam talian untuk produk seperti elektronik atau barangan pakaian—menjimatkan wang dalam proses! Semua ini menambah untuk menjadikan pelayan proksi Afrika sebagai salah satu alat paling berkuasa yang tersedia di pasaran hari ini—membolehkan anda mengawal sepenuhnya aktiviti internet anda sambil memastikan identiti anda selamat pada setiap masa!
Proksi Afrika Langsung Dikemas Kini Setiap 15 Minit
Proksi awam Afrika percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.