NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Afrika

Datové a rezidenční proxy od FineProxy’ jsou proslulé svou výjimečnou rychlostí a dostupností přes 99.9 %. Naše africké proxy poskytují uživatelům zabezpečené připojení s vysokou rychlostí prohlížení, stabilitou a ochranou soukromí při přístupu k jakémukoli zdroji dat. Sbírejte data, aniž byste spustili anti-scrapingové systémy! Máme ideální řešení pro vaše potřeby díky rozsáhlému poolu dostupných afrických IP adres. Nabízíme SOCKS5 i HTTP(S), statické i rotující africké rezidenční proxy – cokoliv potřebujete!

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Africe a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého afrického proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Je to levná cena. Nízké množství poruchy proxy < 10%. Hodně geolokalizací a podřízení. Stabilní připojení, statická IP a bezplatná výměna nádrže každý týden.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Je to skutečný objev! Našel jsem zde spoustu výhod: skvělou cenu a proxy servery z různých zemí. 16,9 $ za IP adresy z USA a Kanady je velmi dobrá nabídka. Po nákupu se vše rychle aktivuje a potěšila mě také bezplatná instalace. Děkuji za účinnou technickou podporu! Jsem rád, že jsem tento web našel. Funguje mi ve Windows 10 i v macOS. Budu ho používat dál a doporučím ho přátelům!

MilanaInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Používám proxy na sociálních sítích FineProxy.org, abych byl anonymní a zabránil blokování kontextu. Spolehlivé, výkonné a snadno použitelné pro stabilní výkon. Bezplatná zkušební doba pro nové uživatele by to učinila ještě lepší, přitahuje více zákazníků. Proxy od FineProxy.org jsou také kompatibilní s různými platformami a poskytují vysokou rychlost a bezpečnost. Ať už je to pro osobní nebo obchodní účely, tato služba je velmi doporučena pro kvalitu a funkčnost.

Alexsander123SaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Perfektní servis proxy! Konfigurace byla rychlá a snadná, rychlosti rychlé a spojení velmi stabilní. Neměl jsem žádný problém s přestávkami a správní panel je jednoduchý.

vipallc2020Norton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Dříve jsem používal jinou službu, ale na doporučení kolegů jsem našel tuto. Rychlost a neomezený datový provoz jsou oproti jiným službám úžasné. Používám ji už šest měsíců a zatím jsem neměl žádné problémy. Zákaznická podpora je vždy k dispozici. Příjemně mě překvapil i ovládací panel. Tuto službu doporučuji všem svým přátelům. Děkuji!

Ирина КоваленкоInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jak používat africké proxy?

Pro ty, kteří chtějí chránit svou online přítomnost, představují africké proxy servery skvělé řešení. Pomocí afrického proxy serveru mohou uživatelé zůstat anonymní při prohlížení webu. Tato funkce je obzvláště důležitá pro jednotlivce i firmy, kteří chtějí své osobní údaje uchránit před zvědavýma očima nebo hackery. Navíc lze tyto proxy využít pro přístup k omezenému obsahu, který může být v určitých zemích nebo regionech blokován. Unikátní poloha Afriky z ní činí ideální volbu pro přístup k různým typům obsahu bez jakýchkoli omezení či cenzury. Nabízí také lepší výkon při streamování videí a stahování velkých souborů díky vyšším rychlostem stahování ve srovnání s jinými kontinenty. Firmy navíc mohou těžit z anonymního scrapingu dat, efektivního ověřování reklam a firemního soukromí – to vše pomáhá chránit citlivá data před škodlivými aktéry na internetu a umožňuje společnostem větší kontrolu nad tím, jak je s jejich daty online nakládáno. V neposlední řadě mají domácí uživatelé přístup k lepším cenám zboží a služeb díky africkým nízkým cenám při online nákupu produktů, jako je elektronika nebo oblečení – a tím šetří peníze! To vše dohromady činí africké proxy servery jedním z nejsilnějších nástrojů dostupných na dnešním trhu – umožňují vám plnou kontrolu nad vašimi internetovými aktivitami a zároveň zajišťují vaši identitu za všech okolností!

Živé Afrika proxy
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Veřejné proxy Afrika zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

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IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
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