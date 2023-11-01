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Африка

Прокси-серверы FineProxy для центров обработки данных и жилых домов известны своей замечательной скоростью, с временем безотказной работы более 99.9%. Наши африканские прокси предоставляют пользователям безопасное соединение, которое обеспечивает быструю скорость просмотра, стабильность и конфиденциальность при доступе к любым источникам данных. Вы можете собирать информацию без предупреждения анти-скрепинговых систем! У нас есть идеальное решение для удовлетворения ваших потребностей с точки зрения нашего пула доступных африканских IP-адресов. Мы предлагаем SOCKS5 для HTTP(S), липкие и вращающиеся африканские жилые прокси - вы можете выбирать!

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 серверных IP в Африке и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите долю успешных запросов через африканские прокси за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Скорость под нагрузкой

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Трафик без лимита

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Как использовать Африканский прокси?

Для тех, кто хочет защитить свое присутствие в Интернете, Африканские прокси-серверы предлагают отличное решение. Используя африканский прокси-сервер, пользователи могут сохранять анонимность при просмотре веб-страниц. Эта функция особенно важна для частных лиц и предприятий, которые хотят сохранить свою личную информацию от посторонних глаз или хакеров. Кроме того, эти прокси-серверы можно использовать для доступа к ограниченному контенту, который может быть заблокирован в определенных странах или регионах. Уникальное расположение Африки делает ее идеальным местом для доступа к различным типам контента без каких-либо ограничений или цензуры. Она также предлагает улучшенную производительность при просмотре потокового видео и загрузке больших файлов благодаря более высокой скорости загрузки по сравнению с другими континентами мира. Кроме того, компании могут воспользоваться преимуществами анонимного соскабливания данных, эффективной проверки рекламы и корпоративной конфиденциальности, которые помогают защитить конфиденциальные данные от злоумышленников в Интернете, что дает компаниям больше контроля над тем, как их данные обрабатываются в Интернете. Наконец, домашние пользователи получают доступ к лучшим предложениям на товары и услуги, пользуясь низкими ценами Африки при покупке в Интернете таких товаров, как электроника или одежда, и экономя при этом деньги! Все это делает африканские прокси-серверы одним из самых мощных инструментов, доступных на современном рынке, позволяя вам полностью контролировать свою деятельность в Интернете, сохраняя свою личность в безопасности в любое время!

Живые прокси Африка
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Бесплатные публичные прокси Африка, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
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IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
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