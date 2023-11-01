NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Africa

I proxy residenziali e per datacenter di FineProxy sono rinomati per la loro notevole velocità, con un uptime di oltre 99,9%. I nostri proxy per l'Africa forniscono agli utenti una connessione sicura che offre velocità di navigazione, stabilità e privacy quando si accede a qualsiasi fonte di dati. È possibile raccogliere informazioni senza allertare i sistemi anti-scraping! Abbiamo la soluzione perfetta per soddisfare le vostre esigenze in termini di pool di indirizzi IP africani disponibili. Offriamo SOCKS5 a HTTP(S), proxy residenziali per l'Africa appiccicosi e a rotazione: non c'è che dire!

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Africa e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei African proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Prezzo contenuto. Percentuale di proxy non funzionanti inferiore al 10%. Molte aree geografiche e sottoreti. Connessione stabile, IP statici e cambio gratuito del pool ogni settimana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Una vera scoperta! Ho trovato molti vantaggi. Prezzo eccellente e proxy di diversi Paesi. 16,9 $ per IP proxy di Stati Uniti e Canada è ottimo. Avvio rapido dopo l'acquisto e installazione gratuita. Grazie per la tempestiva assistenza tecnica! Sono felice di aver scoperto questo sito. Funziona su Windows 10 e Mac OS. Continuerò a usarlo e lo consiglierò agli amici!

MilanaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Uso i proxy di FineProxy.org per i social media, così da garantire l'anonimato ed evitare il blocco degli account. Sono affidabili, efficienti e facili da usare, con prestazioni stabili. Una prova gratuita per i nuovi utenti migliorerebbe ulteriormente il servizio e attirerebbe più clienti. I proxy di FineProxy.org sono inoltre compatibili con varie piattaforme e offrono velocità e sicurezza eccellenti. Sia per uso personale sia per esigenze aziendali, il servizio è fortemente consigliato per qualità e funzionalità.

Alexsander123SaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio proxy eccellente! La configurazione è stata facile e veloce, le velocità sono elevate e la connessione è molto stabile. Non ho avuto problemi di inattività e la dashboard è semplice da usare.

vipallc2020Norton Safe Web, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Lavoro fantastico, proxy eccezionali. Lavoro fantastico, team! Ho appena scoperto questo servizio e ne sono davvero colpito: il valore offerto a questo prezzo è incredibile. E ora anche l'accesso residenziale illimitato? È un altro livello. Grande rispetto per tutti voi. Tornerò sicuramente!

hamzaerkoDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

In precedenza usavo un altro servizio, ma grazie ai consigli dei colleghi ho scoperto questo. Velocità e traffico illimitato sono notevoli rispetto agli altri servizi. Lo uso da sei mesi e finora non si sono verificati problemi. L'assistenza clienti è sempre disponibile. Mi è piaciuto persino il pannello di controllo. Lo consiglierò agli altri conoscenti. Grazie!

Ирина КоваленкоPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Come utilizzare il proxy Africa?

Per coloro che desiderano proteggere la propria presenza online, i server proxy africani offrono un'ottima soluzione. Utilizzando un server proxy africano, gli utenti possono rimanere anonimi durante la navigazione sul web. Questa caratteristica è particolarmente importante per gli individui e le aziende che vogliono tenere le loro informazioni personali lontane da occhi indiscreti o da hacker. Inoltre, questi proxy possono essere utilizzati per accedere a contenuti limitati che altrimenti potrebbero essere bloccati in alcuni Paesi o regioni. La posizione unica dell’Africa la rende ideale per accedere a diversi tipi di contenuti senza restrizioni o censure. Offre inoltre prestazioni migliori per lo streaming video e il download di file di grandi dimensioni, grazie a velocità di download superiori rispetto ad altri continenti. Le aziende possono inoltre beneficiare di scraping anonimo dei dati, verifica efficiente degli annunci e privacy aziendale, strumenti che contribuiscono a proteggere i dati sensibili da attori malevoli su internet, garantendo alle imprese un maggiore controllo sulla gestione dei propri dati online. Infine, gli utenti domestici possono accedere a offerte più vantaggiose su beni e servizi approfittando dei prezzi competitivi dell’Africa per acquisti online di prodotti come elettronica o abbigliamento, risparmiando notevolmente! Tutto questo rende i proxy server africani uno degli strumenti più potenti disponibili sul mercato odierno, permettendovi il controllo totale sulle vostre attività online e mantenendo la vostra identità sempre al sicuro!

Proxy attivi in Africa
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Africa, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
0 online·Ve ne servono altri? →
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
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