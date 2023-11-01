FineProxy의 데이터센터 및 주거용 프록시는 99.9% 이상의 업타임으로 놀라운 속도를 자랑합니다. 당사의 아프리카 프록시는 사용자에게 안전한 연결을 제공하여 모든 데이터 소스에 액세스할 때 빠른 브라우징 속도, 안정성 및 개인 정보 보호를 제공합니다. 스크래핑 방지 시스템에 알리지 않고 정보를 수집할 수 있습니다! 저희는 사용 가능한 아프리카 IP 주소 풀을 통해 사용자의 요구를 충족할 수 있는 완벽한 솔루션을 제공합니다. SOCKS5에서 HTTP(S), 고정 및 로테이션 아프리카 주거용 프록시 등 원하는 모든 것을 제공합니다!
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
테스트 참고 사항
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
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2011프록시 제공 시작:
위치 및 재고
가격이 저렴합니다. 작동하지 않는 프록시 비율이 <10%입니다. 지역과 서브넷이 다양합니다. 연결이 안정적이고 IP가 고정되어 있으며 매주 무료로 풀을 변경할 수 있습니다.
정말 뜻밖의 발견입니다! 저에게 많은 장점을 찾았습니다. 가격이 훌륭하고 여러 국가의 프록시를 제공합니다. 미국과 캐나다 프록시용 $ 16.9 IP가 아주 좋습니다. 구매 후 빠르게 시작되고 무료 설치도 마음에 듭니다. 신속한 기술 지원에 감사드립니다! 이 사이트를 알게 되어 기쁩니다. 제 Windows 10과 Mac OS에서 작동합니다. 계속 이용하고 친구에게도 추천하겠습니다!
소셜 미디어에서 익명성을 보장하고 계정 차단을 피하기 위해 fineproxy.org의 프록시를 사용합니다. 신뢰할 수 있고 효율적이며 안정적인 성능을 위해 사용하기도 쉽습니다. 신규 사용자에게 무료 체험을 제공한다면 더 많은 고객을 끌어들여 한층 더 좋아질 것입니다. fineproxy.org의 프록시는 다양한 플랫폼과도 호환되며 뛰어난 속도와 보안을 제공합니다. 개인용이든 비즈니스용이든 품질과 기능이 훌륭해 이 서비스를 강력히 추천합니다.
온라인에서 자신의 존재를 보호하고 싶은 분들에게 아프리카 프록시 서버는 훌륭한 솔루션을 제공합니다. 아프리카 프록시 서버를 사용하면 웹을 탐색하는 동안 익명을 유지할 수 있습니다. 이 기능은 특히 개인 정보나 해커의 감시로부터 개인 정보를 보호하고자 하는 개인과 기업에게 중요합니다. 또한 이러한 프록시는 특정 국가나 지역에서 차단된 제한된 콘텐츠에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다. 아프리카의 독특한 위치 덕분에 제한이나 검열 없이 다양한 유형의 콘텐츠에 액세스하는 데 이상적입니다. 또한 전 세계 다른 대륙에 비해 다운로드 속도가 빨라 동영상 스트리밍과 대용량 파일 다운로드 시 향상된 성능을 제공합니다. 또한 익명의 데이터 스크래핑, 효율적인 광고 검증, 기업 개인정보 보호 등 인터넷상의 악의적인 행위자로부터 민감한 데이터를 보호하는 데 도움이 되는 기능을 통해 기업은 온라인에서 데이터를 처리하는 방식을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. 마지막으로, 국내 사용자는 전자 제품이나 의류 품목과 같은 제품을 온라인으로 쇼핑할 때 아프리카의 저렴한 가격을 활용하여 더 나은 상품과 서비스를 이용할 수 있으며, 그 과정에서 비용을 절약할 수 있습니다! 이 모든 것이 합쳐져 아프리카 프록시 서버는 오늘날 시장에서 가장 강력한 도구 중 하나가 되어 신원을 항상 안전하게 유지하면서 인터넷 활동을 완벽하게 제어할 수 있습니다!
실시간 아프리카 프록시 15분마다 업데이트
속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 아프리카 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.