FineProxy के डेटासेंटर और रेजिडेंशियल प्रॉक्सी अपनी उल्लेखनीय स्पीड के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका अपटाइम 99.9% से अधिक है। हमारी अफ्रीका प्रॉक्सी उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करती हैं जो तेज़ ब्राउज़िंग स्पीड, स्थिरता और किसी भी डेटा स्रोत तक पहुँचते समय गोपनीयता सुनिश्चित करती हैं। आप एंटी-स्क्रैपिंग सिस्टम को अलर्ट किए बिना जानकारी एकत्र कर सकते हैं! अफ्रीकी IP एड्रेस के हमारे विशाल पूल के संदर्भ में आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास सटीक समाधान है। हम SOCKS5 से HTTP(S), स्टिकी और रोटेटिंग अफ्रीका रेजिडेंशियल प्रॉक्सी प्रदान करते हैं – जो भी आपको चाहिए!
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके। एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्त
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
अफ़्रीका में 100 डेटा सेंटर IP खरीदें और 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
मेरे अफ़्रीकी प्रॉक्सी ट्रैफ़िक की आज की सफलता दर देखें
इस सप्ताह समाप्त हो रही हर सेवा का नवीनीकरण करें, $200 से कम
अगला रिफ़्रेश मुफ़्त होने पर मेरे IP रोटेट करें
नवीनतम प्रॉक्सी सूची JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
टेस्ट नोट्स
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
2011से प्रॉक्सी सेवा
स्थान और स्टॉक
सस्ता मूल्य। टूटी हुई प्रॉक्सी का कम दर <10%। बहुत सारे जियो और सबनेट्स। स्थिर कनेक्शन, स्थिर ip और हर हफ्ते मुफ्त पूल परिवर्तन।
Denis ZadneprovskiyTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
यह एक असली खोज है! मैंने अपने लिए कई फायदे पाए। उत्कृष्ट कीमत और विभिन्न देशों से प्रॉक्सी। यूएस और कनाडा प्रॉक्सी के लिए $ 16.9 IP बहुत अच्छा है। खरीद के बाद तुरंत शुरू। मुफ्त स्थापना खुश करती है। त्वरित तकनीकी समर्थन के लिए धन्यवाद! मुझे खुशी है कि मैंने इस साइट को खोला। यह मेरे Windows 10 और Mac OS पर काम करता है। मैं इस्तेमाल जारी रखूंगा। मैं इसे अपने दोस्तों को सिफारिश करूंगा!
MilanaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
लोड के दौरान गति
मैं सोशल मीडिया के लिए fineproxy.org प्रॉक्सी का उपयोग करता हूँ, जिससे गुमनाम रहना और खाता ब्लॉक से बचना आसान होता है। यह विश्वसनीय, कुशल और स्थिर प्रदर्शन के लिए उपयोग में आसान है। नए उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुफ्त ट्रायल इसे और बेहतर बना देगा, अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगा। fineproxy.org से प्रॉक्सी विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी संगत हैं और शानदार गति और सुरक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत उपयोग हो या व्यावसायिक जरूरतें, इस सेवा की गुणवत्ता और कार्यक्षमता के लिए इसे अत्यधिक अनुशंसित किया जाता है।
Alexsander123SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा! सेटअप तेज़ और आसान था, स्पीड्स तेज़ हैं, और कनेक्शन बहुत स्थिर है। मुझे डाउनटाइम के साथ कोई समस्या नहीं हुई, और डैशबोर्ड का उपयोग सरल है।
vipallc2020Norton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं
बेहतरीन काम बेहतरीन काम – शानदार प्रॉक्सी बेहतरीन काम, टीम! मैंने अभी अभी इस सेवा की खोज की है और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ — जिस कीमत पर आप यह मूल्य दे रहे हैं वह अविश्वसनीय है। और अब असीमित रेजिडेंशियल एक्सेस के साथ? यह अगले स्तर का है। आप सभी को बहुत सम्मान। मैं निश्चित रूप से वापस आऊँगा!
पहले, मैं एक अलग सेवा का उपयोग करता था। लेकिन सहकर्मियों के सुझावों के लिए धन्यवाद, मैंने इस सेवा को पाया। गति और असीमित ट्रैफ़िक प्रभावशाली हैं (अन्य सेवाओं की तुलना में)। मैं छह महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जबकि कोई समस्या नहीं आई। ग्राहक सहायता हमेशा उपलब्ध है। यहां तक कि नियंत्रण पैनल ने भी मुझे खुश किया। मैं इसे अपने बाकी जानकारों को सुझाऊँगा। धन्यवाद!
Ирина КоваленкоFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत
अफ्रीका प्रॉक्सी का उपयोग कैसे करें?
जो लोग अपनी ऑनलाइन उपस्थिति की सुरक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए अफ्रीका प्रॉक्सी सर्वर एक बेहतरीन समाधान प्रदान करते हैं। अफ्रीकी प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करके, उपयोगकर्ता वेब ब्राउज़ करते समय गुमनाम रह सकते हैं। यह सुविधा उन व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपनी व्यक्तिगत जानकारी को जिज्ञासु नज़रों या हैकर्स से दूर रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, इन प्रॉक्सी का उपयोग प्रतिबंधित सामग्री तक पहुँचने के लिए किया जा सकता है जो कुछ देशों या क्षेत्रों में अन्यथा ब्लॉक हो सकती है। अफ्रीका की अनूठी भौगोलिक स्थिति इसे बिना किसी प्रतिबंध या सेंसरशिप के विभिन्न प्रकार की सामग्री तक पहुँचने के लिए आदर्श बनाती है। दुनिया के अन्य महाद्वीपों की तुलना में तेज़ डाउनलोड स्पीड के कारण यह वीडियो स्ट्रीमिंग और बड़ी फ़ाइलें डाउनलोड करते समय बेहतर प्रदर्शन भी प्रदान करता है। इसके अलावा, व्यवसाय गुमनाम डेटा स्क्रैपिंग, कुशल विज्ञापन सत्यापन और कॉर्पोरेट गोपनीयता का लाभ उठा सकते हैं, जो सभी इंटरनेट पर दुर्भावनापूर्ण तत्वों से संवेदनशील डेटा की रक्षा करने में मदद करते हैं—जिससे कंपनियों को अपने डेटा को ऑनलाइन संभालने के तरीके पर अधिक नियंत्रण मिलता है। अंत में, घरेलू उपयोगकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़ों जैसे उत्पादों की ऑनलाइन खरीदारी करते समय अफ्रीका की कम कीमतों का लाभ उठाकर सामान और सेवाओं पर बेहतर सौदे मिलते हैं—जिससे प्रक्रिया में पैसे बचते हैं! यह सब मिलकर अफ्रीका प्रॉक्सी सर्वर को आज के बाज़ार में उपलब्ध सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक बनाते हैं—जो आपको हर समय अपनी पहचान सुरक्षित रखते हुए अपनी इंटरनेट गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करते हैं!
लाइव अफ़्रीका प्रॉक्सी हर 15 मिनट में अपडेट
मुफ़्त सार्वजनिक अफ़्रीका प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।