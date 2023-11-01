配置您的 代理套餐。
根据具体工作负载配置套餐。选择代理类型、位置、IP 数量、计费周期和可选 UDP 支持，价格将即时更新。
正在加载当前套餐…
在基础套餐价格上增加 50%。通过 SOCKS5（UDP ASSOCIATE）工作，适用于游戏、VoIP 和流媒体。
四种代理购买方式。
总有一种适合此工作负载。
FineProxy 的所有地址均使用 IPv4。数据中心、独享和 ISP 代理在套餐期限内保持静态；轮换代理会随每次请求更换。静态套餐包含不限流量。高亮选项最适合本页的主要使用场景： 数据中心套餐.
|本页推荐数据中心套餐按 IP 段销售，共享使用
|独享个人使用，1 个 IP 起
|ISPISP 注册的静态地址
|轮换按 API 额度计费
|最适合
|大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
|长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
|会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
|数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
|每个地址的用户数
|最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
|1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
|最多 5 人
|共享池
|平台信任度
|标准数据中心 ASN
|高 — 专属
|高 — ISP 注册
|因代理池而异
|起价
|$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
|$12 / 100 IPs按需精确购买。
|$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低订单
|100 个 IP
|1 IP
|100 个 IP
|250 万额度
|地址使用期限
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|服务期内保持静态
|每次请求更换
|带宽
|不限流量
|不限流量
|不限流量
|额度按请求计费，而非按 GB 计费。
|UDP / 语音通话
|可选附加功能
|可选附加功能
|可选附加功能
|不可用
|协议
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|认证
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|IP 白名单可添加用户名和密码。
|API 密钥
|查看套餐
|查看独享套餐
|查看 ISP 套餐
|查看套餐
数据中心套餐
按 IP 段销售，共享使用
大规模机器人和监控适用于无需持久账户的任务。
最多 5 人信誉部分取决于共享网络中的其他用户。
标准数据中心 ASN
$12 / 100 IPs每个地址每月 $0.12
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
独享
个人使用，1 个 IP 起
长期账户会话每个配置文件一个地址，仅供您使用。
1 — 仅您使用整个服务期内不会与他人共享。
高 — 专属
$12 / 100 IPs按需精确购买。
1 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
ISP
ISP 注册的静态地址
会评估 ASN 的目标站点注册于互联网服务提供商。
最多 5 人
高 — ISP 注册
$30 / 100 IPs每个地址每月 $0.30
100 个 IP
服务期内保持静态
不限流量
可选附加功能
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP 白名单可添加用户名和密码。
轮换
按 API 额度计费
数据采集，而非账户持久会话不应更换地址。
共享池
因代理池而异
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250 万额度
每次请求更换
额度按请求计费，而非按 GB 计费。
不可用
HTTP, SOCKS5
API 密钥
48 小时代理
根据您的任务配置套餐，并在实际工作中测试代理。为所选配置支付 48 小时的费用，价格将在配置过程中计算。
热门代理位置
FineProxy 客户最常选择的八个代理位置。
只需连接一次。
然后直接提问即可。
FineProxy 提供原生 MCP 服务器：只需将一个 URL 粘贴到智能代理，即可获得 49 个控制面板工具，涵盖购买、续订、IP 轮换、白名单、用量分析、发票和支持。相同操作也可通过以下方式使用： REST API 如果您希望自行编写调用。
然后只需说
- 购买 100 个数据中心 IP 位于 非洲，并将 203.0.113.7 加入白名单
- 显示我今天的非洲代理流量成功率
- 续订本周到期且总额低于 $200 的所有服务
- 在下次可免费刷新时轮换我的 IP
- 将最新代理列表导出为 JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
保存配置后重启 Claude，FineProxy 的 49 个工具将显示在可用工具列表中。
无论如何要求，智能代理都不会执行的操作
花费您的资金
六个工具会影响余额，均需要
wallet:spend 权限。密钥不授予该权限时，智能代理仍可执行其他所有操作。
支付超过报价的金额
每次购买都包含报价中的
expected_total_cents。即使相差一美分，调用也会被拒绝且不会扣款。
随意取消
两个不可逆工具在没有
confirm=true 时不会运行，终止操作不会作为副作用发生。
重复扣款
涉及付款的调用使用
idempotency_key。超时后重试会结算同一笔费用，不会重复扣款。
手动设置
选择操作系统、浏览器或代理应用，查看分步设置指南。
系统
浏览器
应用
为速度而构建。
流量永不限量。
在标准远程服务器测试中，FineProxy 持续达到 500 Mbps。对于抓取工作负载，瓶颈通常是目标网站的速率限制，而非代理。
测试方法：1,973,500 次连接尝试，并通过单个代理 IP 进行最高 96 线程并发测试。
500 Mbps
每个代理（标准远程服务器测试）
99.97%
连接在 1,973,500 次请求中成功建立
96
单个 IP 上的并发线程，无性能下降
0
带宽上限 — 所有套餐均不限流量
独享 AMD EPYC
使用我们的自有服务器，不与共享 VPS 用户争用端口。
自有子网
IP 来自我们的自有地址段，并非转售其他提供商的资源。
80 Gbps 上行链路
每台服务器的容量余量，并非对单个代理会话的承诺。
Tier III / IV
各位置的数据中心均配备冗余电力和冷却系统。
实际吞吐量取决于路由、目标、网络状况以及用户设备的配置和性能。使用 500 Mbps 家庭网络的笔记本实测约 468 Mbps；远程服务器在标准测试中达到 500 Mbps。在欧洲和美国配置得当的高性能服务器特殊测试中，吞吐量最高达到 700 Mbps；这并非单个会话的常见结果。
本页的每项说明， 来自其他用户的真实评价。
从已验证评价池中选取的相关客户反馈，并链接到原始来源。
位置与库存
价格便宜。代理被破坏率低<10%。大量的地理和子网。稳定连接，静态ip，每周更换免费泳池。
这真是个大发现！我发现自己有很多好处。价格优异，还有来自不同国家的代理店。美国和加拿大代理16.9 IP美元，效果非常好。购买后快速启动。请免费安装。感谢你及时的技术支持！我很高兴自己开了这个网站。在我的Windows 10和Mac OS上都能正常工作。我会继续使用。我会推荐给朋友！
负载下速度
我使用fineproxy.org代理社交媒体，确保匿名并避免账户封禁。可靠、高效且易用，保证稳定的性能。新用户的免费试用会更好，吸引更多客户。fineproxy.org的代理也兼容多个平台，提供极高的速度和安全性。无论是个人使用还是商业需求，这项服务因其质量和功能性都极受推荐。
代理服务非常出色！设置快速且简单，速度很快，连接也很稳定。我没有遇到停机问题，仪表盘操作简单。
流量永不限量
精彩的工作 精彩的工作——出色的代理 团队，精彩的工作！我刚发现这个服务，真的很惊喜——你提供的性价比真的很高。现在还能无限住宅访问？那是更高级的。非常敬佩你们所有人。我一定会再来的！
之前我用的是另一个服务。但多亏了同事们的建议，我找到了这个服务。速度和无限流量令人印象深刻（与其他服务相比）。我用的是六个月，期间没有出现问题。客户支持始终在线。连控制面板都让我满意。我会推荐给我其他熟人。谢谢！
如何使用非洲代理？
对于那些希望保护自己的网上存在的人，非洲代理服务器提供了一个很好的解决方案。通过使用非洲代理服务器，用户可以在浏览网页时保持匿名。这一功能对那些想让自己的个人信息远离窥探者或黑客的个人和企业尤为重要。此外，这些代理服务器可用于访问受限制的内容，否则在某些国家或地区可能被封锁。 非洲的独特位置使其成为访问不同类型内容的理想之地，没有任何限制或审查。与世界其他大洲相比，由于其更快的下载速度，它还提供了流媒体视频和下载大文件时的改进性能。此外，企业可以从匿名数据采集、有效的广告验证和企业隐私中受益，这些都有助于保护敏感数据免受互联网上的恶意行为的影响--让企业对其数据的在线处理方式有更多的控制。 最后，家庭用户在网上购买电子产品或服装等产品时，可以利用非洲的低价优势，获得更好的商品和服务交易，从而节省开支！所有这些都使非洲代理服务器成为当今市场上最强大的工具之一，使您能够完全控制您的互联网活动，同时随时保证您的身份安全！
实时非洲代理
每 15 分钟更新
免费的非洲公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。