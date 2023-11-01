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Châu Phi

Proxy datacenter và proxy dân cư của FineProxy nổi tiếng với tốc độ vượt trội, với thời gian hoạt động trên 99,9%. Các proxy Châu Phi của chúng tôi cung cấp cho người dùng kết nối an toàn với tốc độ duyệt nhanh, độ ổn định và quyền riêng tư khi truy cập bất kỳ nguồn dữ liệu nào. Bạn có thể thu thập thông tin mà không kích hoạt hệ thống chống cào! Chúng tôi có giải pháp hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của bạn với bộ địa chỉ IP Châu Phi sẵn có. Chúng tôi cung cấp từ SOCKS5 đến HTTP(S), proxy dân cư Châu Phi dạng sticky và xoay – bất cứ gì bạn cần!

Thiết lập gói →Proxy trong 48 giờ
Không tính dung lượngKhông phí theo GB
AMD EPYCPhần cứng máy chủ thế hệ mới nhất
Tới 80 GbpsUplink mỗi máy chủ
REST + MCPCấp phát và quản lý qua API

Thiết lập gói proxy.

Tạo gói đúng theo khối lượng việc của bạn. Chọn loại proxy, vị trí, số lượng IP, kỳ thanh toán và hỗ trợ UDP tùy chọn—giá cập nhật ngay.

Quốc giaSố lượng IP
Hỗ trợ UDP
Tắt

Cộng 50% vào giá gói gốc. Chạy qua SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — cho game, VoIP và streaming.

Nhiều quốc gia trong một gói, thêm IP danh sách cho phép hoặc kết nối?Thiết lập trong bảng điều khiển

Bốn cách mua proxy.
Một phù hợp với tác vụ này.

Tất cả địa chỉ FineProxy đều sử dụng IPv4. Proxy trung tâm dữ liệu, proxy riêng và proxy ISP giữ nguyên trong suốt thời hạn gói; proxy xoay thay đổi theo từng yêu cầu. Các gói tĩnh bao gồm lưu lượng không giới hạn. Tùy chọn được đánh dấu phù hợp với trường hợp sử dụng chính của trang này: Gói trung tâm dữ liệu.

Khuyên dùng ở đâyGói trung tâm dữ liệuBán theo lô, dùng chungRiêngCá nhân, từ một IPISPĐịa chỉ đăng ký ISP tĩnhXoay vòngTính bằng credit API
Phù hợp nhấtBot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.
Người trên mỗi địa chỉTới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.Tới 5Nhóm dùng chung
Uy tín nền tảngTiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệuCao — độc quyềnCao — đăng ký ISPTùy theo nhóm
Giá từ$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Đơn tối thiểu100 IP1 IP100 IP2,5 triệu tín dụng
Thời hạn địa chỉTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnTĩnh trong suốt thời hạnĐổi mỗi request
Băng thôngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngKhông tính dung lượngTín dụngTính theo request, không theo gigabyte.
UDP / gọi thoạiTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnTiện ích bổ sung tùy chọnKhông có sẵn
Giao thứcHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Xác thựcDanh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.Khóa API
Xem các góiXem các gói proxy riêngXem các gói ISPXem các gói
Khuyên dùng ở đây

Gói trung tâm dữ liệu

Bán theo lô, dùng chung

Phù hợp nhất

Bot và giám sát quy mô lớnCho việc không cần tài khoản bền vững.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5Danh tiếng phụ thuộc một phần vào IP lân cận.

Uy tín nền tảng

Tiêu chuẩnASN trung tâm dữ liệu

Giá từ

$12 / 100 IPs$0.12 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói

Riêng

Cá nhân, từ một IP

Phù hợp nhất

Phiên tài khoản kéo dàiMột địa chỉ mỗi hồ sơ, chỉ bạn sử dụng.

Người trên mỗi địa chỉ

1 — bạnKhông ai khác dùng trong suốt thời hạn.

Uy tín nền tảng

Cao — độc quyền

Giá từ

$12 / 100 IPsMua đúng những gì bạn cần.

Đơn tối thiểu

1 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói proxy riêng

ISP

Địa chỉ đăng ký ISP tĩnh

Phù hợp nhất

Đích đánh giá theo ASNĐăng ký với nhà cung cấp internet.

Người trên mỗi địa chỉ

Tới 5

Uy tín nền tảng

Cao — đăng ký ISP

Giá từ

$30 / 100 IPs$0.30 mỗi địa chỉ, theo tháng

Đơn tối thiểu

100 IP

Thời hạn địa chỉ

Tĩnh trong suốt thời hạn

Băng thông

Không tính dung lượng

UDP / gọi thoại

Tiện ích bổ sung tùy chọn

Giao thức

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Xác thực

Danh sách IP cho phépCó thể thêm tên đăng nhập và mật khẩu.

Xem các gói ISP

Xoay vòng

Tính bằng credit API

Phù hợp nhất

Thu thập, không tài khoảnPhiên bền vững không nên đổi địa chỉ.

Người trên mỗi địa chỉ

Nhóm dùng chung

Uy tín nền tảng

Tùy theo nhóm

Giá từ

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Đơn tối thiểu

2,5 triệu tín dụng

Thời hạn địa chỉ

Đổi mỗi request

Băng thông

Tín dụngTính theo request, không theo gigabyte.

UDP / gọi thoại

Không có sẵn

Giao thức

HTTP, SOCKS5

Xác thực

Khóa API

Xem các gói

Proxy trong 48 giờ

Tạo gói phù hợp với công việc và kiểm tra proxy trong điều kiện sử dụng thực tế. Thanh toán cấu hình đã chọn trong 48 giờ—giá được tính trong quá trình thiết lập.

Proxy trong 48 giờ

Vị trí proxy hàng đầu

Tám vị trí proxy mà khách FineProxy chọn nhiều nhất.

Xem tất cả vị trí

Kết nối một lần.
Rồi cứ hỏi.

FineProxy vận hành một Máy chủ MCP: dán một URL vào agent để nhận 49 công cụ bảng điều khiển — mua hàng, gia hạn, xoay IP, danh sách IP cho phép, phân tích sử dụng, hóa đơn và hỗ trợ. Các thao tác tương tự cũng có qua một REST API nếu bạn muốn tự viết các lời gọi.

Rồi cứ nói

  • Mua 100 IP trung tâm dữ liệu tại châu Phi và thêm 203.0.113.7 vào danh sách IP cho phép
  • Xem tỷ lệ thành công hôm nay của lưu lượng proxy châu Phi
  • Gia hạn mọi dịch vụ hết hạn tuần này, dưới $200
  • Xoay vòng IP của tôi khi lần làm mới tiếp theo miễn phí
  • Xuất danh sách proxy mới nhất dạng JSON
Tìm hiểu thêm Tạo khóa API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Khởi động lại Claude sau khi lưu cấu hình. 49 công cụ của FineProxy sẽ xuất hiện trong danh sách công cụ.

Agent sẽ không làm — dù bạn yêu cầu thế nào

Tiêu tiền của bạn

Sáu công cụ đụng đến số dư và cả sáu đều cần wallet:spend. Bỏ quyền này khỏi khóa, agent vẫn chạy được mọi thứ còn lại.

Trả nhiều hơn mức báo giá

Mọi lần mua đều mang expected_total_cents từ báo giá. Lệch một cent là lệnh bị từ chối, không bị trừ tiền.

Hủy tùy hứng

Hai công cụ không hoàn tác được từ chối chạy nếu thiếu confirm=true. Việc chấm dứt không xảy ra như hiệu ứng phụ.

Tính phí hai lần

Lệnh thanh toán cần idempotency_key. Thử lại sau khi hết thời gian chờ sẽ quyết toán cùng một khoản, không trừ lần hai.

MCP: 49 công cụ · 9 phạm vi quyềnJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · không trạng tháiREST API: 49 thao tác · OpenAPI 3.1

Thiết lập thủ công

Chọn hệ điều hành, trình duyệt hoặc ứng dụng proxy để xem hướng dẫn từng bước.

TẤT CẢ TÍCH HỢP

Hệ thống

Trình duyệt

Ứng dụng

Thiết kế cho tốc độ.
Lưu lượng không tính dung lượng.

FineProxy duy trì tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra máy chủ từ xa chuẩn. Với thu thập dữ liệu web, trần thường là giới hạn tốc độ của trang đích—không phải proxy.

Phương pháp kiểm tra: 1,973,500 lần thử kết nối cùng chạy đồng thời tới 96 luồng qua một IP proxy.

500 Mbps

mỗi proxy trong kiểm thử máy chủ từ xa tiêu chuẩn

99.97%

kết nối được thiết lập trên 1,973,500 yêu cầu

96

luồng đồng thời trên một IP không giảm hiệu năng

0

giới hạn băng thông — lưu lượng không giới hạn trên mọi gói

AMD EPYC riêng

Máy chủ của chúng tôi, không có VPS dùng chung tranh cổng.

Subnet riêng

IP đến từ dải chúng tôi tự nắm giữ, không bán lại từ nhà cung cấp khác.

Uplink 80 Gbps

Dự phòng dung lượng trên mỗi máy chủ—không phải cam kết cho một phiên proxy.

Tier III / IV

Trung tâm dữ liệu có nguồn điện và làm mát dự phòng tại các địa điểm của chúng tôi.

Ghi chú kiểm tra

Tốc độ thực tế phụ thuộc vào tuyến, đích, điều kiện mạng, cùng cấu hình và hiệu năng thiết bị của người dùng. Máy tính xách tay trên đường truyền internet nhà 500 Mbps đạt khoảng 468 Mbps trên thực tế, trong khi máy chủ từ xa đạt tới 500 Mbps trong các bài kiểm tra chuẩn. Ở các bài kiểm tra đặc biệt từ máy chủ hiệu năng cao được cấu hình đúng tại Châu Âu và Hoa Kỳ, tốc độ đạt tới 700 Mbps; đây không phải kết quả điển hình cho mỗi phiên.

Mọi khẳng định trên trang này, bằng lời của người khác.

Phản hồi khách hàng phù hợp, chọn từ một nhóm đánh giá đã xác minh và gắn về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Vị trí và tồn kho

Giá rẻ. Tỷ lệ proxy bị hỏng thấp <10%. Rất nhiều địa lý và mạng con. Kết nối ổn định, ip tĩnh và thay đổi pool miễn phí hàng tuần.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

Đây là một phát hiện thực sự! Tôi tìm thấy nhiều lợi thế cho bản thân mình. Giá cả tuyệt vời và proxy từ các quốc gia khác nhau. IP 16.9$ cho proxy Mỹ và Canada rất tốt. Bắt đầu nhanh sau khi mua. Vui lòng cài đặt miễn phí. Cảm ơn sự hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng! Tôi rất vui vì tôi đã mở trang web này. Hoạt động trên Windows 10 và Mac OS của tôi. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè!

MilanaNền tảng nội bộ FineProxyDịch từ tiếng AnhNguồn

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi sử dụng proxy của fineproxy.org cho mạng xã hội để đảm bảo tính ẩn danh và tránh bị chặn tài khoản. Đáng tin cậy, hiệu quả và dễ sử dụng để có hiệu suất ổn định. Bản dùng thử miễn phí cho người dùng mới sẽ làm cho nó thậm chí còn tốt hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn. Proxy từ fineproxy.org cũng tương thích với nhiều nền tảng khác nhau và cung cấp tốc độ cũng như tính bảo mật cao. Dù cho mục đích sử dụng cá nhân hay nhu cầu kinh doanh, dịch vụ này rất được khuyến khích vì chất lượng và chức năng của nó.

Alexsander123SaasHub, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Lưu lượng không tính dung lượng

Công việc tuyệt vời Công việc tuyệt vời – Proxy tuyệt vời Công việc tuyệt vời, đội ngũ! Tôi mới phát hiện ra dịch vụ này và tôi thực sự ấn tượng — giá trị mà bạn mang lại so với mức giá thật đáng kinh ngạc. Và bây giờ với quyền truy cập dân cư không giới hạn? Đó là cấp độ tiếp theo. Rất tôn trọng tất cả các bạn. Tôi chắc chắn sẽ trở lại!

hamzaerkoDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Trong khi các nhà cung cấp khác tính phí theo GB hoặc thậm chí theo yêu cầu, những nhà cung cấp này vẫn trung thành với sứ mệnh của mình và cung cấp proxy trung tâm dữ liệu có giá hợp lý với băng thông không giới hạn. Tìm kiếm khắp nơi trên internet một dịch vụ như thế này và tôi khá vui vì đã tìm thấy chúng.

bhwowsersNorton Safe Web, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng
Cách sử dụng proxy Châu Phi?

Đối với những ai muốn bảo vệ sự hiện diện trực tuyến của mình, máy chủ proxy Châu Phi là một giải pháp tuyệt vời. Bằng cách sử dụng máy chủ proxy Châu Phi, người dùng có thể duy trì trạng thái ẩn danh khi duyệt web. Tính năng này đặc biệt quan trọng đối với cá nhân và doanh nghiệp muốn giữ thông tin cá nhân tránh khỏi những con mắt tò mò hoặc hacker. Ngoài ra, các proxy này còn có thể được sử dụng để truy cập nội dung bị hạn chế mà thông thường có thể bị chặn tại một số quốc gia hoặc khu vực nhất định. Vị trí độc đáo của Châu Phi khiến nơi đây trở thành nơi lý tưởng để truy cập các loại nội dung khác nhau mà không có bất kỳ hạn chế hay kiểm duyệt nào. Nó cũng cung cấp hiệu suất được cải thiện khi truyền phát video và tải xuống các tệp lớn do tốc độ tải xuống nhanh hơn so với các châu lục khác trên thế giới. Hơn nữa, các doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ việc thu thập dữ liệu ẩn danh, xác minh quảng cáo hiệu quả và quyền riêng tư của công ty, tất cả đều giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi các tác nhân độc hại trên internet—cho phép các công ty kiểm soát nhiều hơn cách xử lý dữ liệu của họ trực tuyến. Cuối cùng, người dùng cá nhân có thể tiếp cận các ưu đãi tốt hơn cho hàng hóa và dịch vụ bằng cách tận dụng mức giá thấp của Châu Phi khi mua sắm trực tuyến các sản phẩm như đồ điện tử hay quần áo—giúp tiết kiệm đáng kể chi phí! Tất cả những điều này khiến máy chủ proxy Châu Phi trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay—cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các hoạt động internet của mình trong khi luôn đảm bảo danh tính được bảo mật!

Proxy Châu Phi trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Châu Phi miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

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PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
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