Free Pakistan Proxy List

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111.119.162.248:10979
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|IP : Port ▾
|Score ▾
|Protocols
|Anonymity
|City
|Speed ▾
|Uptime ▾
|Last check ▾
|Action
PREMIUM FineProxy PremiumASN: FineProxy · 50 ms
|100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
|Elite
|Worldwide
500 Mbps
99.97%
|Just now
111.119.162.248:10979Connect Communications· 1009 ms
|23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.78 Mbps
41.8%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed1.78 Mbps
Uptime41.8%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10961Connect Communications· 822 ms
|18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
2.19 Mbps
22.8%
|6 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed2.19 Mbps
Uptime22.8%
Last check6 h ago
111.119.162.248:11012Connect Communications· 4124 ms
|18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
436 Kbps
56.1%
|17 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed436 Kbps
Uptime56.1%
Last check17 h ago
111.119.162.248:10945Connect Communications· 8287 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
217 Kbps
55.5%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed217 Kbps
Uptime55.5%
Last check1 h ago
111.119.162.248:10977Connect Communications· 956 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.88 Mbps
23.0%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed1.88 Mbps
Uptime23.0%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10927Connect Communications· 3850 ms
|17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
468 Kbps
51.9%
|15 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed468 Kbps
Uptime51.9%
Last check15 h ago
111.119.162.248:10919Connect Communications· 7252 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
248 Kbps
52.6%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed248 Kbps
Uptime52.6%
Last check1 h ago
111.119.162.248:10975Connect Communications· 3591 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
501 Kbps
51.1%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed501 Kbps
Uptime51.1%
Last check1 h ago
111.119.162.248:10930Connect Communications· 2759 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
652 Kbps
49.0%
|2 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed652 Kbps
Uptime49.0%
Last check2 h ago
111.119.162.248:10905Connect Communications· 4796 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
375 Kbps
49.8%
|2 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed375 Kbps
Uptime49.8%
Last check2 h ago
111.119.162.248:10936Connect Communications· 4706 ms
|16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
382 Kbps
49.6%
|6 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed382 Kbps
Uptime49.6%
Last check6 h ago
111.119.162.248:10908Connect Communications· 2377 ms
|15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
757 Kbps
44.2%
|6 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed757 Kbps
Uptime44.2%
Last check6 h ago
111.119.162.248:10957Connect Communications· 3191 ms
|15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
564 Kbps
47.4%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed564 Kbps
Uptime47.4%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10933Connect Communications· 6061 ms
|14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
297 Kbps
46.2%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed297 Kbps
Uptime46.2%
Last check1 h ago
111.119.162.248:10932Connect Communications· 2773 ms
|14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
649 Kbps
42.4%
|2 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed649 Kbps
Uptime42.4%
Last check2 h ago
111.119.162.248:10917Connect Communications· 5673 ms
|13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
317 Kbps
40.7%
|3 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed317 Kbps
Uptime40.7%
Last check3 h ago
111.119.162.248:10904Connect Communications· 7230 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
249 Kbps
37.2%
|3 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed249 Kbps
Uptime37.2%
Last check3 h ago
111.119.162.248:10903Connect Communications· 6231 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
289 Kbps
39.1%
|3 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed289 Kbps
Uptime39.1%
Last check3 h ago
111.119.162.248:10910Connect Communications· 7092 ms
|12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
254 Kbps
39.6%
|3 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed254 Kbps
Uptime39.6%
Last check3 h ago
111.119.162.248:10924Connect Communications· 5401 ms
|11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
333 Kbps
35.8%
|3 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed333 Kbps
Uptime35.8%
Last check3 h ago
111.119.162.248:10928Connect Communications· 2916 ms
|11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
617 Kbps
33.4%
|4 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed617 Kbps
Uptime33.4%
Last check4 h ago
111.119.162.248:10962Connect Communications· 1714 ms
|11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
1.05 Mbps
24.4%
|6 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed1.05 Mbps
Uptime24.4%
Last check6 h ago
111.119.162.248:10914Connect Communications· 4412 ms
|10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
408 Kbps
31.0%
|2 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed408 Kbps
Uptime31.0%
Last check2 h ago
111.119.162.248:10946Connect Communications· 1837 ms
|10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
980 Kbps
21.8%
|15 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed980 Kbps
Uptime21.8%
Last check15 h ago
111.119.162.248:10900Connect Communications· 7401 ms
|9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
243 Kbps
27.4%
|2 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed243 Kbps
Uptime27.4%
Last check2 h ago
111.119.162.248:10939Connect Communications· 2727 ms
|9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
660 Kbps
25.8%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed660 Kbps
Uptime25.8%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10935Connect Communications· 3299 ms
|9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
546 Kbps
25.5%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed546 Kbps
Uptime25.5%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10971Connect Communications· 2876 ms
|9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
626 Kbps
27.3%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed626 Kbps
Uptime27.3%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10950Connect Communications· 2090 ms
|7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
861 Kbps
19.0%
|7 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed861 Kbps
Uptime19.0%
Last check7 h ago
111.119.162.248:10970Connect Communications· 4584 ms
|6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
393 Kbps
16.9%
|10 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed393 Kbps
Uptime16.9%
Last check10 h ago
182.184.30.96:8080Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms
|4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Elite
|—
377 Kbps
10.4%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityElite
City—
Speed377 Kbps
Uptime10.4%
Last check1 h ago
182.176.164.41:8080Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms
|3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
|Transparent
|Lahore
582 Kbps
13.2%
|1 h ago
ProtocolsHTTP · SOCKS4 · SOCKS5
AnonymityTransparent
CityLahore
Speed582 Kbps
Uptime13.2%
Last check1 h ago
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Showing 15 of 32