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Free proxy list

Free Pakistan Proxy List

A live, regularly validated list of public Pakistan proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status32 online
Updated2 hr ago
RegionAsia

Live Pakistan Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Pakistan proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
32 online·Need more? →
111.119.162.248:10979
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
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111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.78 Mbps
41.8%
7 h ago
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.19 Mbps
22.8%
6 h ago
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
436 Kbps
56.1%
17 h ago
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
217 Kbps
55.5%
1 h ago
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.88 Mbps
23.0%
7 h ago
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
468 Kbps
51.9%
15 h ago
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
248 Kbps
52.6%
1 h ago
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
501 Kbps
51.1%
1 h ago
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
652 Kbps
49.0%
2 h ago
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
375 Kbps
49.8%
2 h ago
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
382 Kbps
49.6%
6 h ago
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
757 Kbps
44.2%
6 h ago
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
564 Kbps
47.4%
7 h ago
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
297 Kbps
46.2%
1 h ago
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
649 Kbps
42.4%
2 h ago
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
317 Kbps
40.7%
3 h ago
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
249 Kbps
37.2%
3 h ago
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
289 Kbps
39.1%
3 h ago
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
254 Kbps
39.6%
3 h ago
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
333 Kbps
35.8%
3 h ago
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
617 Kbps
33.4%
4 h ago
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.05 Mbps
24.4%
6 h ago
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
408 Kbps
31.0%
2 h ago
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
980 Kbps
21.8%
15 h ago
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
243 Kbps
27.4%
2 h ago
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
660 Kbps
25.8%
7 h ago
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
546 Kbps
25.5%
7 h ago
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
626 Kbps
27.3%
7 h ago
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
861 Kbps
19.0%
7 h ago
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
393 Kbps
16.9%
10 h ago
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
377 Kbps
10.4%
1 h ago
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLahore
582 Kbps
13.2%
1 h ago
Showing 15 of 32

Pakistan proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Pakistan pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 32 active IPs in Pakistan
By protocol
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
By anonymity
Elite31
Anonymous0
Transparent1
Not tested0
By city
Lahore1
Median latency: 3850 msAverage uptime: 36%Fastest proxy: 822 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Pakistan pool
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Pakistan Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size32IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime36%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency3850ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeMixed: Elite, TransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Pakistan free pool has 32 working IPs spread mostly across Lahore, hosted by Connect and Pakistan Telecommunication. Median latency is around 3850 ms and uptime over the last hour is 36%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~18% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Pakistan proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Pakistan proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Pakistan proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

I was really impressed with how easy it is to use Fineproxy. The dashboard is intuitive, setting up the proxies takes only a few minutes, and everything works seamlessly right out of the box.

RehandDieg, This yearSource

I find this website very useful. As for me, the main advantage is the lowest price on the market. In addition, highest speed. I have been using it for three months and there are no problems.

Anastasia PrituzhalovaFineProxy internal platformSource

Support

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Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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