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무료 프록시 목록

무료 파키스탄 프록시 목록

테스트, 일회성 조회 및 개발 워크플로를 위해 정기적으로 검증되는 공개 파키스탄 프록시 실시간 목록입니다.

상태32 온라인
업데이트2 시간 전
지역아시아

실시간 파키스탄 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 파키스탄 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
32 온라인·더 필요하십니까? →
111.119.162.248:10979
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.78 Mbps
41.8%
7 시간 전
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.19 Mbps
22.8%
6 시간 전
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
436 Kbps
56.1%
17 시간 전
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
217 Kbps
55.5%
1 시간 전
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.88 Mbps
23.0%
7 시간 전
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
468 Kbps
51.9%
15 시간 전
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
248 Kbps
52.6%
1 시간 전
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
501 Kbps
51.1%
1 시간 전
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
652 Kbps
49.0%
2 시간 전
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
375 Kbps
49.8%
2 시간 전
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
382 Kbps
49.6%
6 시간 전
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
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엘리트
757 Kbps
44.2%
6 시간 전
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
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엘리트
564 Kbps
47.4%
7 시간 전
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
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엘리트
297 Kbps
46.2%
1 시간 전
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
649 Kbps
42.4%
2 시간 전
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
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엘리트
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40.7%
3 시간 전
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
249 Kbps
37.2%
3 시간 전
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
289 Kbps
39.1%
3 시간 전
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
254 Kbps
39.6%
3 시간 전
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
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엘리트
333 Kbps
35.8%
3 시간 전
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
617 Kbps
33.4%
4 시간 전
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
1.05 Mbps
24.4%
6 시간 전
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
408 Kbps
31.0%
2 시간 전
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
980 Kbps
21.8%
15 시간 전
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
243 Kbps
27.4%
2 시간 전
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
660 Kbps
25.8%
7 시간 전
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
546 Kbps
25.5%
7 시간 전
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
626 Kbps
27.3%
7 시간 전
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
861 Kbps
19.0%
7 시간 전
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
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엘리트
393 Kbps
16.9%
10 시간 전
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
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엘리트
377 Kbps
10.4%
1 시간 전
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Lahore
582 Kbps
13.2%
1 시간 전
표시 15 / 32

파키스탄 프록시 풀스냅샷

현재 파키스탄 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 32 활성 IP: 파키스탄
프로토콜별
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
익명성별
엘리트31
익명0
투명1
테스트되지 않음0
도시별
Lahore1
중앙 지연 시간: 3850 ms평균 업타임: 36%가장 빠른 프록시: 822 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 파키스탄 풀에 포함된 호스트
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 파키스탄 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기32IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임36%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간3850ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 파키스탄 무료 풀에는 32 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: Lahore, 호스팅 제공자: ConnectPakistan Telecommunication. 중앙 지연 시간은 약 3850 ms 이며 지난 1시간 업타임은 36%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~18% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 파키스탄 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 파키스탄 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 파키스탄 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

Fineproxy가 얼마나 사용하기 쉬운지에 정말 깊은 인상을 받았습니다. 대시보드는 직관적이고 프록시 설정에는 몇 분밖에 걸리지 않으며, 처음부터 모든 것이 매끄럽게 작동합니다.

RehandDieg, 올해영어에서 번역됨출처

이 웹사이트가 매우 유용하다고 생각합니다. 제게 가장 큰 장점은 시장에서 가장 낮은 가격입니다. 게다가 속도는 최고입니다. 석 달 동안 사용했으며 아무 문제도 없습니다.

Anastasia PrituzhalovaFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

지원

FineProxy를 알게 된 지 꽤 되었습니다. FineProxy는 인터넷에서 데이터를 추출할 때 겪던 문제를 해결해 주었으며, 이 서비스의 장점은 안정성과 가용성 그리고 보유한 프록시 수입니다. 가격이 매우 합리적인 프록시 라우팅 서비스 덕분에 인터넷 데이터 추출 비용이 줄었습니다. FineProxy의 또 다른 장점은 지원팀으로, 가능한 한 빠르게 질문에 답하고 문제를 해결해 줍니다. 서비스에 프록시가 필요하다면 FineProxy의 프록시 라우팅 서비스를 구매하시기를 꼭 권합니다.

reza bhmSaasHub, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

FineProxy.Org는 뛰어난 속도, 안정적인 가동 시간, 신속한 고객 지원을 갖춘 탁월한 프록시 서비스를 제공합니다. 서비스는 저렴하면서도 믿을 수 있습니다!

konkea208Norton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

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