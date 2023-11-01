NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Paquistão

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Paquistão para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado32 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoÁsia

Proxies ativos de Paquistão
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Paquistão, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
32 online·Precisa de mais? →
111.119.162.248:10979
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.78 Mbps
41.8%
7 h atrás
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.19 Mbps
22.8%
6 h atrás
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
436 Kbps
56.1%
17 h atrás
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
217 Kbps
55.5%
1 h atrás
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.88 Mbps
23.0%
7 h atrás
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
468 Kbps
51.9%
15 h atrás
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
248 Kbps
52.6%
1 h atrás
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
501 Kbps
51.1%
1 h atrás
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
652 Kbps
49.0%
2 h atrás
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
375 Kbps
49.8%
2 h atrás
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
382 Kbps
49.6%
6 h atrás
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
757 Kbps
44.2%
6 h atrás
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
564 Kbps
47.4%
7 h atrás
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
297 Kbps
46.2%
1 h atrás
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
649 Kbps
42.4%
2 h atrás
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
317 Kbps
40.7%
3 h atrás
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
249 Kbps
37.2%
3 h atrás
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
289 Kbps
39.1%
3 h atrás
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
254 Kbps
39.6%
3 h atrás
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
333 Kbps
35.8%
3 h atrás
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
617 Kbps
33.4%
4 h atrás
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.05 Mbps
24.4%
6 h atrás
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
408 Kbps
31.0%
2 h atrás
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
980 Kbps
21.8%
15 h atrás
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
243 Kbps
27.4%
2 h atrás
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
660 Kbps
25.8%
7 h atrás
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
546 Kbps
25.5%
7 h atrás
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
626 Kbps
27.3%
7 h atrás
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
861 Kbps
19.0%
7 h atrás
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
393 Kbps
16.9%
10 h atrás
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
377 Kbps
10.4%
1 h atrás
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLahore
582 Kbps
13.2%
1 h atrás
Exibindo 15 de 32

Visão geral do pool de proxies dePaquistão

O que há no pool ativo de Paquistão — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 32 IPs ativos em Paquistão
Por protocolo
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
Por anonimato
Alto anonimato31
Anônimo0
Transparente1
Não testado0
Por cidade
Lahore1
Latência mediana: 3850 msDisponibilidade média: 36%Proxy mais rápido: 822 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Paquistão
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Ver preços →
O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Paquistão GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool32IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média36%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana3850ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Paquistão o pool grátis tem 32 IPs funcionais distribuídos principalmente por Lahore, hospedado por Connect e Pakistan Telecommunication. A latência mediana é de aproximadamente 3850 ms e a disponibilidade na última hora é de 36%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~18% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Paquistão é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Paquistão online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Paquistão?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Fiquei impressionado com o quão fácil é usar Fineproxy. O painel de controle é intuitivo, configurando os proxies leva apenas alguns minutos, e tudo funciona perfeitamente fora da caixa.

RehandDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Estou muito satisfeito com o serviço Fineproxy. Sua rede proxy é grande e poderosa, fornecendo uma conexão estável e rápida. Seu site é fácil de navegar, e o suporte técnico é responsivo e útil. É uma escolha sólida para aqueles que procuram proteger sua navegação ou geo-restrições de bypass.

ammar ghezaliPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Tenho conhecido a FineProxy há algum tempo. A FineProxy resolveu meus problemas para extrair dados da Internet e a coisa boa sobre este serviço é a sua estabilidade e disponibilidade e o número de proxys que eles têm. O serviço de encaminhamento proxy, que tem um preço extremamente razoável, reduziu meus custos na extração de dados da Internet. E a coisa boa sobre a FineProxy é o seu suporte, que responde às nossas perguntas e resolve nossos problemas no menor tempo possível. Se você precisar de um proxy para seus serviços, eu definitivamente sugiro que você compre serviço de encaminhamento proxy da FineProxy.

reza bhmSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes