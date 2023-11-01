~ 18 %

En ce moment, le Pakistan le pool gratuit compte 32 IP fonctionnelles principalement réparties entre Lahore, hébergé par Connect et Pakistan Telecommunication. La latence médiane est d’environ 3850 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 36%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~18% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.