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Liste de proxys gratuits

Liste de proxys gratuits — Pakistan

Une liste active et régulièrement validée de proxys publics (Pakistan), destinée aux tests, aux requêtes ponctuelles et aux flux de développement.

Statut32 en ligne
Mis à jour2 h auparavant
RégionAsie

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Pakistan — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
32 en ligne·Besoin de plus ? →
111.119.162.248:10979
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.78 Mbps
41.8%
7 h auparavant
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
2.19 Mbps
22.8%
6 h auparavant
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
436 Kbps
56.1%
17 h auparavant
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
217 Kbps
55.5%
1 h auparavant
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.88 Mbps
23.0%
7 h auparavant
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
468 Kbps
51.9%
15 h auparavant
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
248 Kbps
52.6%
1 h auparavant
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
501 Kbps
51.1%
1 h auparavant
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
652 Kbps
49.0%
2 h auparavant
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
375 Kbps
49.8%
2 h auparavant
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
382 Kbps
49.6%
6 h auparavant
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
757 Kbps
44.2%
6 h auparavant
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
564 Kbps
47.4%
7 h auparavant
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
297 Kbps
46.2%
1 h auparavant
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
649 Kbps
42.4%
2 h auparavant
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
317 Kbps
40.7%
3 h auparavant
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
249 Kbps
37.2%
3 h auparavant
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
289 Kbps
39.1%
3 h auparavant
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
254 Kbps
39.6%
3 h auparavant
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
333 Kbps
35.8%
3 h auparavant
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
617 Kbps
33.4%
4 h auparavant
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
1.05 Mbps
24.4%
6 h auparavant
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
408 Kbps
31.0%
2 h auparavant
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
980 Kbps
21.8%
15 h auparavant
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
243 Kbps
27.4%
2 h auparavant
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
660 Kbps
25.8%
7 h auparavant
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
546 Kbps
25.5%
7 h auparavant
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
626 Kbps
27.3%
7 h auparavant
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
861 Kbps
19.0%
7 h auparavant
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
393 Kbps
16.9%
10 h auparavant
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymat élevé
377 Kbps
10.4%
1 h auparavant
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLahore
582 Kbps
13.2%
1 h auparavant
Affichage 15 sur 32

Aperçu du pool de proxys —Pakistan

Contenu actuel du pool actif — Pakistan — par protocole, anonymat, emplacement et hôte.

Composition du pool

Mis à jour 100 minutes auparavant· 32 IP actives en Pakistan
Par protocole
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
Par anonymat
Élite31
Anonyme0
Transparent1
Non testé0
Par ville
Lahore1
Latence médiane: 3850 msDisponibilité moyenne: 36%Proxy le plus rapide: 822 ms

Principaux hébergeurs

Hôtes actuellement représentés dans le pool actif de Pakistan
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Des proxys premium pour les charges de travailexigeantes

Sous-réseaux et ASN propres à FineProxy. Payez par IP, et non par gigaoctet. Activation instantanée avec garantie de remboursement sous 24 heures.

  • 99.97% requêtes abouties vers votre cible depuis tous les emplacements
  • Jusqu’à 500 Mbps sur chaque IP
  • Protocoles pris en charge : HTTP, point de terminaison HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Voir les tarifs →
Résultats sur 1 000 requêtes

Taux de réponses réussies pour une tâche de scraping habituelle — proxys du tableau ci-dessus comparés au pool premium FineProxy.

Gratuit
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratuit ou FineProxy — comparaisontransparente

Comparaison du pool actif ci-dessus avec l’offre premium de FineProxy. Les chiffres de la colonne « Gratuit » proviennent directement de l’aperçu en temps réel.

ParamètreProxys gratuits — Pakistan GRATUITFineProxy Premium PREMIUM
Taille du pool32IP actives85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
Disponibilité moyenne36%99.97%SLA
Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latence médiane3850ms< 30 ms
Débit par IP< 2 Mbit/s (partagé)jusqu’à 500 Mbit/s
Connexions simultanées1 à 5 (souvent bloqués)à partir de 1 500 (selon l’offre)
Protocoles pris en chargeHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantie d’anonymatMixte: Anonymat élevé, TransparentAnonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
Type d’IPCentre de données public + résidentiel transparentCentre de données, ASN et sous-réseaux propres
Authentification× Aucune — tout le monde peut les utiliser✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
Sessions persistantes× Non✓ Jusqu’à 15 min (offres rotatives)
Politique de rotation des IPToutes les heures (toute la liste change)IP stables — renouvellement à la demande (tous les 8 jours)
Risque de bannissement par le site cibleÉlevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivementFaible — bonne réputation, sous-réseaux propres
Risque d’attaque MITM malveillantePossible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
AssistanceAucuneChat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
Journaux et conformitéAucuneJournaux, factures et contrats (B2B)
Idéal pourTests ponctuels, apprentissage et scripts personnelsScraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
Coût$0à partir de 0,07 $ par IP/mois

En ce moment, le Pakistan le pool gratuit compte 32 IP fonctionnelles principalement réparties entre Lahore, hébergé par Connect et Pakistan Telecommunication. La latence médiane est d’environ 3850 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 36%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~18% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si

Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables.

Utilisez FineProxy Premium si

Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.

Configurer des proxys pour 48 heuresVoir les tarifs →
À quelle fréquence la liste de proxys gratuits — Pakistan — est-elle mise à jour ?

Nous reconstruisons et validons le pool public toutes les 15 minutes. La disponibilité peut changer entre les contrôles, car ces serveurs sont exploités par des tiers indépendants.

Que se passe-t-il lorsqu’aucun proxy n’est en ligne pour la localisation Pakistan ?

La page reste disponible et continue à vérifier le pool source. Dès qu’un proxy fonctionnel apparaît lors de la prochaine actualisation, il est ajouté automatiquement ; la page n’est jamais créée ou supprimée en fonction d’un nombre temporaire.

À quoi peuvent servir les proxys gratuits pour la localisation Pakistan ?

Les proxys publics conviennent aux tests jetables, aux consultations publiques ponctuelles et à la vérification de réponses localisées. N’envoyez jamais de mots de passe, de données de paiement ou d’autres informations sensibles via un serveur public inconnu.

Quand faut-il plutôt utiliser un pool de proxys géré ?

Utilisez un pool géré pour l’automatisation, les sessions authentifiées, le trafic continu ou tout flux nécessitant une disponibilité prévisible, une assistance et une infrastructure contrôlée. Comparez les configurations disponibles sur la page des tarifs.

Proxys gratuits dans d’autrespays

Choisissez une autre page de pays permanente. Le nombre de proxys actifs est actualisé à chaque mise à jour du site.

Performances premium, vérifié par les clients.

Quatre avis clients pertinents issus de notre pool vérifié, avec un lien vers leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau proxy est vaste et puissant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer et le support technique est réactif et utile. C'est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou à contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

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