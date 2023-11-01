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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

पाकिस्तान की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए पाकिस्तान की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति32 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रएशिया

लाइव पाकिस्तान प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक पाकिस्तान प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
32 ऑनलाइन·और चाहिए? →
111.119.162.248:10979
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
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111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.78 Mbps
41.8%
7 घं पहले
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
2.19 Mbps
22.8%
6 घं पहले
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
436 Kbps
56.1%
17 घं पहले
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
217 Kbps
55.5%
1 घं पहले
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.88 Mbps
23.0%
7 घं पहले
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
468 Kbps
51.9%
15 घं पहले
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
248 Kbps
52.6%
1 घं पहले
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
501 Kbps
51.1%
1 घं पहले
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
652 Kbps
49.0%
2 घं पहले
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
375 Kbps
49.8%
2 घं पहले
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
382 Kbps
49.6%
6 घं पहले
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
757 Kbps
44.2%
6 घं पहले
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
564 Kbps
47.4%
7 घं पहले
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
297 Kbps
46.2%
1 घं पहले
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
649 Kbps
42.4%
2 घं पहले
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
317 Kbps
40.7%
3 घं पहले
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
249 Kbps
37.2%
3 घं पहले
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
289 Kbps
39.1%
3 घं पहले
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
254 Kbps
39.6%
3 घं पहले
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
333 Kbps
35.8%
3 घं पहले
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
617 Kbps
33.4%
4 घं पहले
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
1.05 Mbps
24.4%
6 घं पहले
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
408 Kbps
31.0%
2 घं पहले
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
980 Kbps
21.8%
15 घं पहले
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
243 Kbps
27.4%
2 घं पहले
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
660 Kbps
25.8%
7 घं पहले
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
546 Kbps
25.5%
7 घं पहले
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
626 Kbps
27.3%
7 घं पहले
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
861 Kbps
19.0%
7 घं पहले
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
393 Kbps
16.9%
10 घं पहले
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
एलीट
377 Kbps
10.4%
1 घं पहले
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीLahore
582 Kbps
13.2%
1 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 32

पाकिस्तान प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव पाकिस्तान पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 32 सक्रिय IP — पाकिस्तान
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
अनामिता के अनुसार
एलीट31
अनाम0
पारदर्शी1
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Lahore1
मीडियन लेटेंसी: 3850 msऔसत अपटाइम: 36%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 822 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

पाकिस्तान के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरपाकिस्तान की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार32IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम36%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी3850ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीमिश्रित: एलीट, पारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी पाकिस्तान के मुफ़्त पूल में 32 कार्यशील IP मुख्यतः Lahore, होस्ट: Connect और Pakistan Telecommunication. मीडियन लेटेंसी लगभग 3850 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 36%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~18% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त पाकिस्तान प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई पाकिस्तान प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त पाकिस्तान प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं वास्तव में यह देखकर प्रभावित हुआ कि Fineproxy का उपयोग कितनी आसानी से किया जा सकता है। डैशबोर्ड सहज है, प्रॉक्सी सेटअप करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं, और सब कुछ बिना किसी समस्या के तुरंत काम करता है।

RehandDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मुझे यह वेबसाइट बहुत उपयोगी लगती है। मेरी दृष्टि में, मुख्य लाभ बाजार में सबसे कम मूल्य है। इसके अलावा, सबसे उच्च गति। मैं इसे तीन महीने से उपयोग कर रहा हूँ और कोई समस्याएँ नहीं हैं।

Anastasia PrituzhalovaFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैं कुछ समय से FineProxy से परिचित हूँ। FineProxy ने इंटरनेट से डेटा निकालने की मेरी समस्याओं को हल किया है और इस सेवा की अच्छी बात इसका स्थायित्व और उपलब्धता और उनके पास मौजूद प्रॉक्सियों की संख्या है। प्रॉक्सी रूटिंग सेवा, जिसकी कीमत बेहद उचित है, ने इंटरनेट से डेटा निकालने में मेरे खर्च को कम कर दिया है। और FineProxy की अच्छी बात इसका सपोर्ट है, जो हमारे सवालों का जवाब देता है और हमारी समस्याओं को सबसे कम समय में हल करता है। यदि आपको अपनी सेवाओं के लिए प्रॉक्सी की जरूरत है, तो मैं निश्चित रूप से सुझाव देता हूँ कि आप FineProxy की प्रॉक्सी रूटिंग सेवा खरीदें।

reza bhmSaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy.Org उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवाएं प्रदान करता है जिनमें उत्कृष्ट गति, विश्वसनीय अपटाइम और त्वरित ग्राहक सहायता शामिल है। उनकी सेवाएं किफायती और भरोसेमंद हैं!

konkea208Norton Safe Web, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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