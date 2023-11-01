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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Pakistan

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Pakistan-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status32 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionAsien

Live-Pakistan-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Pakistan-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
32 online·Mehr benötigt? →
111.119.162.248:10979
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.78 Mbps
41.8%
7 Std. her
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
2.19 Mbps
22.8%
6 Std. her
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
436 Kbps
56.1%
17 Std. her
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
217 Kbps
55.5%
1 Std. her
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.88 Mbps
23.0%
7 Std. her
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
468 Kbps
51.9%
15 Std. her
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
248 Kbps
52.6%
1 Std. her
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
501 Kbps
51.1%
1 Std. her
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
652 Kbps
49.0%
2 Std. her
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
375 Kbps
49.8%
2 Std. her
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
382 Kbps
49.6%
6 Std. her
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
757 Kbps
44.2%
6 Std. her
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
564 Kbps
47.4%
7 Std. her
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
297 Kbps
46.2%
1 Std. her
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
649 Kbps
42.4%
2 Std. her
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
317 Kbps
40.7%
3 Std. her
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
249 Kbps
37.2%
3 Std. her
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
289 Kbps
39.1%
3 Std. her
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
254 Kbps
39.6%
3 Std. her
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
333 Kbps
35.8%
3 Std. her
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
617 Kbps
33.4%
4 Std. her
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
1.05 Mbps
24.4%
6 Std. her
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
408 Kbps
31.0%
2 Std. her
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
980 Kbps
21.8%
15 Std. her
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
243 Kbps
27.4%
2 Std. her
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
660 Kbps
25.8%
7 Std. her
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
546 Kbps
25.5%
7 Std. her
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
626 Kbps
27.3%
7 Std. her
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
861 Kbps
19.0%
7 Std. her
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
393 Kbps
16.9%
10 Std. her
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Hohe Anonymität
377 Kbps
10.4%
1 Std. her
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentLahore
582 Kbps
13.2%
1 Std. her
Anzeige 15 von 32

Snapshot desPakistan-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Pakistan-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 32 aktive IPs in Pakistan
Nach Protokoll
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
Nach Anonymität
Hohe Anonymität31
Anonym0
Transparent1
Nicht getestet0
Nach Stadt
Lahore1
Mediane Latenz: 3850 msDurchschnittliche Uptime: 36%Schnellster Proxy: 822 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Pakistan-Pool vertreten sind
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Pakistan-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße32aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime36%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz3850ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieGemischt: Hohe Anonymität, TransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Pakistan kostenlose Pool 32 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Lahore, gehostet von Connect und Pakistan Telecommunication. Die mediane Latenz liegt bei etwa 3850 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 36%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~18% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Pakistan-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Pakistan-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Pakistan-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich war wirklich beeindruckt, wie einfach es ist, FineProxy zu benutzen. Das Dashboard ist intuitiv, das Einrichten der Proxies dauert nur wenige Minuten und alles funktioniert nahtlos sofort nach der Einrichtung.

RehandDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Ich finde diese Website sehr nützlich. Für mich ist der Hauptvorteil der niedrigste Preis auf dem Markt. Außerdem die höchste Geschwindigkeit. Ich benutze sie seit drei Monaten und es gibt keine Probleme.

Anastasia PrituzhalovaInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Ich bin seit einiger Zeit mit FineProxy vertraut. FineProxy hat meine Probleme beim Extrahieren von Daten aus dem Internet gelöst, und das Gute an diesem Dienst ist seine Stabilität und Verfügbarkeit sowie die Anzahl der verfügbaren Proxys. Der Proxy-Routing-Dienst, der einen äußerst vernünftigen Preis hat, hat meine Kosten beim Extrahieren von Daten aus dem Internet reduziert. Und das Gute an FineProxy ist sein Support, der unsere Fragen beantwortet und unsere Probleme in kürzester Zeit löst. Wenn Sie einen Proxy für Ihre Dienste benötigen, empfehle ich Ihnen definitiv, den Proxy-Routing-Dienst von FineProxy zu kaufen.

reza bhmSaasHub, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy.Org bietet herausragende Proxy-Dienste mit hervorragender Geschwindigkeit, zuverlässiger Betriebszeit und reaktionsschnellem Kundensupport. Ihre Dienste sind erschwinglich und zuverlässig!

konkea208Norton Safe Web, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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