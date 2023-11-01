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Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Пакистан

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Пакистан для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус32 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионАзия

Живые прокси Пакистан
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Пакистан, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
32 онлайн·Нужно больше? →
111.119.162.248:10979
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.78 Mbps
41.8%
7 ч назад
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.19 Mbps
22.8%
6 ч назад
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
436 Kbps
56.1%
17 ч назад
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
217 Kbps
55.5%
1 ч назад
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.88 Mbps
23.0%
7 ч назад
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
468 Kbps
51.9%
15 ч назад
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
248 Kbps
52.6%
1 ч назад
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
501 Kbps
51.1%
1 ч назад
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
652 Kbps
49.0%
2 ч назад
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
375 Kbps
49.8%
2 ч назад
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
382 Kbps
49.6%
6 ч назад
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
757 Kbps
44.2%
6 ч назад
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
564 Kbps
47.4%
7 ч назад
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
297 Kbps
46.2%
1 ч назад
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
649 Kbps
42.4%
2 ч назад
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
317 Kbps
40.7%
3 ч назад
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
249 Kbps
37.2%
3 ч назад
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
289 Kbps
39.1%
3 ч назад
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
254 Kbps
39.6%
3 ч назад
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
333 Kbps
35.8%
3 ч назад
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
617 Kbps
33.4%
4 ч назад
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.05 Mbps
24.4%
6 ч назад
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
408 Kbps
31.0%
2 ч назад
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
980 Kbps
21.8%
15 ч назад
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
243 Kbps
27.4%
2 ч назад
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
660 Kbps
25.8%
7 ч назад
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
546 Kbps
25.5%
7 ч назад
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
626 Kbps
27.3%
7 ч назад
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
861 Kbps
19.0%
7 ч назад
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
393 Kbps
16.9%
10 ч назад
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
377 Kbps
10.4%
1 ч назад
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйLahore
582 Kbps
13.2%
1 ч назад
Показано 15 из 32

Снимок пула проксиПакистан

Что сейчас в живом пуле Пакистан — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 32 активных IP в Пакистан
По протоколу
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
По анонимности
Высокая анонимность31
Анонимный0
Прозрачный1
Не проверено0
По городу
Lahore1
Медианная задержка: 3850 msСредняя доступность: 36%Самый быстрый прокси: 822 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Пакистан
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Пакистан БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула32Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность36%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка3850ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Пакистан бесплатный пул содержит 32 рабочих IP в основном распределены по Lahore, хостятся у Connect и Pakistan Telecommunication. Медианная задержка около 3850 ms а доступность за последний час 36%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~18% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

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Как часто обновляется бесплатный список прокси Пакистан?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Пакистан не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Пакистан?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Лучшая цена\качество для прокси. Так же радует возможность отмены заказа. Прокси работают быстро и стабильно, за месяц претензий никаких вообще не выявилось

RadimDieg, В этом годуК источнику

Пользуюсь fineproxy уже полгода для работы с зарубежными сайтами. Настройка оказалась проще, чем я ожидал. Скорость соединения меня полностью устраивает, а техподдержка всегда отвечает на вопросы. Буду продолжать пользоваться.

Антон М.Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Поддержка

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

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Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

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Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

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