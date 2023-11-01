Mới! |Một lần gọi API, nhận dữ liệu sạch. Không cần scraper.Nhận 10,000 token miễn phí →

Danh sách proxy miễn phí

Danh sách proxy miễn phí Pakistan

Danh sách trực tiếp, được kiểm tra thường xuyên gồm proxy công cộng Pakistan cho thử nghiệm, tra cứu một lần và quy trình phát triển.

Trạng thái32 trực tuyến
Cập nhật2 giờ trước
Khu vựcChâu Á

Proxy Pakistan trực tiếp
cập nhật mỗi 15 phút

Proxy công cộng Pakistan miễn phí, chúng tôi thường xuyên kiểm tra tốc độ và thời gian hoạt động. Sao chép một IP hoặc xuất danh sách hiện tại — không cần đăng ký.

Giao thức
Ẩn danh
Cổng
Kiểm tra gần nhất
32 trực tuyến·Cần thêm? →
111.119.162.248:10979
IP : Cổng Điểm Giao thứcẨn danhThành phốTốc độ Thời gian hoạt động Kiểm tra gần nhất Thao tác
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteToàn cầu
500 Mbps
99.97%
Vừa xong
Mua
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.78 Mbps
41.8%
7 giờ trước
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.19 Mbps
22.8%
6 giờ trước
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
436 Kbps
56.1%
17 giờ trước
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
217 Kbps
55.5%
1 giờ trước
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.88 Mbps
23.0%
7 giờ trước
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
468 Kbps
51.9%
15 giờ trước
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
248 Kbps
52.6%
1 giờ trước
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
501 Kbps
51.1%
1 giờ trước
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
652 Kbps
49.0%
2 giờ trước
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
375 Kbps
49.8%
2 giờ trước
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
382 Kbps
49.6%
6 giờ trước
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
757 Kbps
44.2%
6 giờ trước
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
564 Kbps
47.4%
7 giờ trước
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
297 Kbps
46.2%
1 giờ trước
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
649 Kbps
42.4%
2 giờ trước
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
317 Kbps
40.7%
3 giờ trước
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
249 Kbps
37.2%
3 giờ trước
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
289 Kbps
39.1%
3 giờ trước
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
254 Kbps
39.6%
3 giờ trước
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
333 Kbps
35.8%
3 giờ trước
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
617 Kbps
33.4%
4 giờ trước
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.05 Mbps
24.4%
6 giờ trước
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
408 Kbps
31.0%
2 giờ trước
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
980 Kbps
21.8%
15 giờ trước
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
243 Kbps
27.4%
2 giờ trước
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
660 Kbps
25.8%
7 giờ trước
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
546 Kbps
25.5%
7 giờ trước
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
626 Kbps
27.3%
7 giờ trước
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
861 Kbps
19.0%
7 giờ trước
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
393 Kbps
16.9%
10 giờ trước
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
377 Kbps
10.4%
1 giờ trước
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trong suốtLahore
582 Kbps
13.2%
1 giờ trước
Hiển thị 15 trên 32

Tổng quan pool proxyPakistan

Hiện có gì trong nhóm Pakistan trực tiếp — theo giao thức, mức ẩn danh, vị trí và máy chủ.

Cấu phần pool

Cập nhật 100 phút trước· 32 IP đang hoạt động tại Pakistan
Theo giao thức
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
Theo mức ẩn danh
Elite31
Ẩn danh0
Trong suốt1
Chưa kiểm tra0
Theo thành phố
Lahore1
Độ trễ trung vị: 3850 msThời gian hoạt động trung bình: 36%Proxy nhanh nhất: 822 ms

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hàng đầu

Máy chủ hiện có trong nhóm trực tiếp Pakistan
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Proxy cao cấp cho tác vụnặng

Subnet và ASN do FineProxy sở hữu. Trả theo IP, không theo gigabyte. Kích hoạt ngay với đảm bảo hoàn tiền trong 24 giờ.

  • 99.97% yêu cầu thành công tới đích trên mọi vị trí
  • Tối đa 500 Mbps trên mỗi IP
  • Giao thức hỗ trợ: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Xem giá →
Bạn nhận gì với 1,000 yêu cầu

Tỷ lệ phản hồi thành công trên tác vụ thu thập dữ liệu web điển hình — proxy trong bảng trên so với nhóm cao cấp FineProxy.

Miễn phí
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Miễn phí và FineProxy — So sánh thẳngthắn

So sánh cạnh nhau nhóm trực tiếp phía trên với gói cao cấp của FineProxy. Số trong cột «Miễn phí» lấy thẳng từ ảnh chụp trực tiếp.

Thông sốProxy miễn phí Pakistan MIỄN PHÍFineProxy Premium CAO CẤP
Quy mô pool32Địa chỉ IP đang hoạt động85,000+Địa chỉ IP tại hơn 30 vị trí
Thời gian hoạt động trung bình36%99.97%SLA
Tỷ lệ phản hồi thành công(mỗi 1,000 yêu cầu)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Độ trễ trung vị3850ms< 30 ms
Lưu lượng mỗi IP< 2 Mbps (dùng chung)tới 500 Mbps
Kết nối đồng thời1–5 (thường bị chặn)từ 1,500 (tùy gói)
Giao thức hỗ trợHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Bảo đảm ẩn danhHỗn hợp: Ẩn danh cao, Trong suốtChỉ ẩn danh cao — không rò rỉ IP hoặc DNS
Loại IPProxy trung tâm dữ liệu công cộng + dân cư trong suốtTrung tâm dữ liệu, ASN và subnet sở hữu
Xác thực× Không — ai cũng dùng được✓ Danh sách IP cho phép + tên đăng nhập/mật khẩu
Phiên cố định× Không✓ Tối đa 15 phút (gói xoay vòng)
Chính sách xoay vòng IPTheo giờ (cả danh sách xoay vòng)IP ổn định — làm mới theo yêu cầu (mỗi 8 ngày)
Nguy cơ bị trang đích cấmCao — IP công khai, thường bị lạm dụngThấp — danh tiếng sạch, subnet sở hữu
Nguy cơ MITM độc hạiCó thể — proxy mở có thể nghe lén lưu lượng✓ Không — hạ tầng riêng của bạn
Hỗ trợKhông cóChat trực tiếp 24/7, email và hệ thống ticket với kỹ sư
Nhật ký & tuân thủKhông cóNhật ký, hóa đơn, hợp đồng (B2B)
Phù hợp nhấtThử nghiệm một lần, học tập, script sở thíchThu thập dữ liệu web, xác minh quảng cáo, SEO, SMM, nghiên cứu thị trường, bot giày
Chi phí$0từ $0.07 mỗi IP / tháng

Hiện tại Pakistan pool miễn phí có 32 IP đang hoạt động phân bố chủ yếu tại Lahore, lưu trữ bởi ConnectPakistan Telecommunication. Độ trễ trung vị khoảng 3850 ms và thời gian hoạt động trong giờ qua là 36%. Đủ cho kiểm tra nhanh hoặc script dùng một lần, nhưng trong bài đo hàng giờ gần nhất chỉ ~18% yêu cầu thu thập dữ liệu web thông thường thành công — và tỷ lệ này tiếp tục giảm theo từng giờ, thường xuống dưới 10% trong 24 giờ vì các IP miễn phí này nhanh chóng ngừng hoạt động.

Dùng danh sách miễn phí nếu

Bạn đang tìm hiểu cách proxy hoạt động, kiểm tra thủ công một lần, hoặc thử một endpoint mà 5–10 lần thử lại vẫn chấp nhận được.

Dùng FineProxy Premium nếu

Bạn thu thập dữ liệu web liên tục, theo dõi SERP, quản lý chiến dịch quảng cáo hoặc chạy bất kỳ tác vụ vận hành thật nào hỏng khi tỷ lệ lỗi > 5%.

Cấu hình proxy trong 48 giờXem giá →
Danh sách proxy miễn phí Pakistan được cập nhật bao lâu một lần?

Chúng tôi dựng lại và xác thực nhóm công cộng mỗi 15 phút. Tình trạng sẵn có có thể đổi giữa các lần kiểm tra vì các máy chủ này do bên thứ ba độc lập vận hành.

Điều gì xảy ra khi không có proxy Pakistan nào trực tuyến?

Trang vẫn mở và tiếp tục kiểm tra nhóm nguồn. Hễ có proxy hoạt động ở lần làm mới sau, nó được thêm tự động; trang không được tạo hay gỡ theo số đếm tạm thời.

Tôi có thể dùng proxy miễn phí Pakistan để làm gì?

Proxy công cộng phù hợp để kiểm tra dùng một lần, tra cứu công khai lẻ và xem phản hồi theo khu vực. Không gửi mật khẩu, thông tin thanh toán hay dữ liệu nhạy cảm qua máy chủ công cộng không rõ nguồn.

Khi nào nên dùng nhóm proxy được quản lý?

Dùng nhóm được quản lý cho tự động hóa, phiên đã xác thực, lưu lượng liên tục hoặc quy trình cần thời gian hoạt động ổn định, hỗ trợ và hạ tầng kiểm soát được. So sánh các cấu hình có sẵn trên trang bảng giá.

Proxy miễn phí ở các quốc giakhác

Chọn trang quốc gia cố định khác. Số lượng pool trực tiếp được làm mới mỗi lần cập nhật site.

Hiệu năng cao cấp, được khách hàng xác nhận.

Bốn đánh giá khách hàng phù hợp từ pool đã xác minh, liên kết về nguồn gốc.

2011là năm bắt đầu cung cấp proxy

Tốc độ khi tải cao

tuyệt vời tôi thích sự tiện lợi này Dịch vụ proxy nhanh và đáng tin cậy với thời gian hoạt động tuyệt vời, hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng. Hoàn hảo cho các tác vụ duyệt web an toàn và tự động hóa!

Nguyễn Thành NamNền tảng nội bộ FineProxyNguồn

Tôi thực sự ấn tượng với việc sử dụng Fineproxy dễ dàng như thế nào. Bảng điều khiển trực quan, việc thiết lập proxy chỉ mất vài phút và mọi thứ hoạt động liền mạch ngay lập tức.

RehandDieg, Năm nayDịch từ tiếng AnhNguồn

Hỗ trợ

Tôi đã quen với FineProxy được một thời gian. FineProxy đã giải quyết các vấn đề của tôi khi trích xuất dữ liệu từ Internet và điểm hay của dịch vụ này là tính ổn định, tính khả dụng cũng như số lượng proxy mà họ có. Dịch vụ định tuyến proxy có mức giá cực kỳ hợp lý đã giúp tôi giảm chi phí trong việc trích xuất dữ liệu từ Internet. Và điểm hay của FineProxy là sự hỗ trợ của nó, giúp trả lời các câu hỏi của chúng tôi và giải quyết các vấn đề của chúng tôi trong thời gian ngắn nhất. Nếu bạn cần proxy cho dịch vụ của mình, tôi chắc chắn khuyên bạn nên mua dịch vụ định tuyến proxy của FineProxy.

reza bhmSaasHub, Hơn 2 năm trướcDịch từ tiếng AnhNguồn

FineProxy.Org cung cấp các dịch vụ proxy vượt trội với tốc độ tuyệt vời, thời gian hoạt động đáng tin cậy và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng. Dịch vụ của họ có giá cả phải chăng và đáng tin cậy!

konkea208Norton Safe Web, Năm ngoáiDịch từ tiếng AnhNguồn

Đánh giá được trích nguyên văn. Khi khách nêu điều chúng tôi có thể trả lời, phản hồi trên nền tảng gốc được hiện kèm theo.

Tất cả đánh giá khách hàng