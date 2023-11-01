NEW! |一次 API 调用即可获得干净数据，无需自行抓取。免费领取 10,000 个令牌 →

免费代理列表

巴基斯坦免费代理列表

定期验证的实时巴基斯坦公共代理列表，适用于测试、一次性查询和开发工作流。

状态32 在线
已更新2 小时前
地区亚洲

实时巴基斯坦代理
每 15 分钟更新

免费的巴基斯坦公共代理，由我们定期验证速度和可用率。可复制单个 IP 或导出当前列表，无需注册。

协议
匿名性
端口
最后检查
32 在线·需要更多？ →
111.119.162.248:10979
IP : 端口 评分 协议匿名性城市速度 可用率 最后检查 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
精英全球
500 Mbps
99.97%
刚刚
购买
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.78 Mbps
41.8%
7 小时前
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
2.19 Mbps
22.8%
6 小时前
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
436 Kbps
56.1%
17 小时前
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
217 Kbps
55.5%
1 小时前
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.88 Mbps
23.0%
7 小时前
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
468 Kbps
51.9%
15 小时前
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
248 Kbps
52.6%
1 小时前
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
501 Kbps
51.1%
1 小时前
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
652 Kbps
49.0%
2 小时前
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
375 Kbps
49.8%
2 小时前
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
382 Kbps
49.6%
6 小时前
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
757 Kbps
44.2%
6 小时前
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
564 Kbps
47.4%
7 小时前
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
297 Kbps
46.2%
1 小时前
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
649 Kbps
42.4%
2 小时前
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
317 Kbps
40.7%
3 小时前
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
249 Kbps
37.2%
3 小时前
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
289 Kbps
39.1%
3 小时前
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
254 Kbps
39.6%
3 小时前
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
333 Kbps
35.8%
3 小时前
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
617 Kbps
33.4%
4 小时前
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
1.05 Mbps
24.4%
6 小时前
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
408 Kbps
31.0%
2 小时前
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
980 Kbps
21.8%
15 小时前
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
243 Kbps
27.4%
2 小时前
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
660 Kbps
25.8%
7 小时前
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
546 Kbps
25.5%
7 小时前
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
626 Kbps
27.3%
7 小时前
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
861 Kbps
19.0%
7 小时前
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
393 Kbps
16.9%
10 小时前
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
精英
377 Kbps
10.4%
1 小时前
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透明Lahore
582 Kbps
13.2%
1 小时前
正在显示 15 页，共 32

巴基斯坦代理池概况

当前实时巴基斯坦代理池的构成 — 按协议、匿名性、位置和主机分类。

代理池构成

已更新 100 分钟前· 32 个活跃 IP，位于 巴基斯坦
按协议
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
按匿名性
精英31
匿名0
透明1
未测试0
按城市
Lahore1
延迟中位数: 3850 ms平均可用率: 36%最快代理: 822 ms

主要托管服务商

当前在实时巴基斯坦代理池中出现的托管服务商
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

适用于重要工作负载的高级代理

FineProxy 自有子网和 ASN。按 IP 而非按 GB 付费。即时激活，并提供 24 小时退款保证。

  • 99.97% 在所有位置向目标发出的成功请求
  • 每个 IP 最多 500 Mbps
  • 支持的协议：HTTP, HTTPS 端点, SOCKS4, SOCKS5, UDP
查看价格 →
1,000 次请求的结果

常规抓取任务的成功响应率 — 对比上表代理与 FineProxy 高级代理池。

免费
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

免费代理与 FineProxy —客观对比

并列比较上方实时代理池与 FineProxy 高级服务。“免费”列中的数据直接来自实时快照。

参数免费巴基斯坦代理 FREEFineProxy Premium PREMIUM
代理池规模32个实时 IP85,000+个 IP，覆盖 30 多个位置
平均可用率36%99.97%SLA
成功响应率（每 1,000 次请求）~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
延迟中位数3850ms< 30 ms
每个 IP 吞吐量< 2 Mbps（共享）最高 500 Mbps
并发连接1–5（经常被封锁）1,500 起（取决于套餐）
支持的协议HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名保证混合: 高匿, 透明仅高匿代理 — 无 IP 或 DNS 泄漏
IP 类型公共数据中心 + 透明住宅代理数据中心、自有 ASN 和子网
认证× 无 — 任何人均可使用✓ IP 白名单 + 用户名/密码
粘性会话× No✓ 最长 15 分钟（轮换套餐）
IP 轮换策略每小时（整个列表轮换）稳定 IP — 可按需刷新（每 8 天）
被目标网站封禁的风险高 — IP 公开且常被滥用低 — 信誉良好，自有子网
恶意中间人攻击风险可能 — 开放代理可能嗅探流量✓ 无 — 您的独享基础设施
支持全天候在线聊天、电子邮件和工程师工单支持
日志与合规日志、发票、合同（B2B）
最适合一次性测试、学习和业余脚本数据抓取、广告验证、SEO、SMM、市场研究、球鞋机器人
成本$0每个 IP 每月 $0.07 起

当前 巴基斯坦 免费代理池包含 32 个可用 IP 主要分布于 Lahore, 托管方 ConnectPakistan Telecommunication. 延迟中位数约为 3850 ms ，过去一小时的可用率为 36%. 这足以用于快速测试或一次性脚本，但在最近一次每小时基准测试中，只有 ~18% 的常规抓取请求成功返回。随着免费 IP 快速失效，该比例会逐小时下降，通常在 24 小时内降至 10% 以下。

以下情况使用免费列表

您正在学习代理原理、执行一次性手动检查，或测试允许重试 5–10 次的单个端点。

以下情况使用 FineProxy Premium

您需要持续抓取、监控 SERP、管理广告活动，或运行无法接受超过 5% 失败率的生产工作负载。

配置 48 小时代理查看价格 →
免费巴基斯坦代理列表多久更新一次？

我们每 15 分钟重建并验证公共代理池。由于这些服务器由独立第三方运营，两次检查之间的可用性可能发生变化。

没有巴基斯坦代理在线时会怎样？

此页面会保持可用并持续检查源代理池。下次刷新出现可用代理后将自动添加；页面不会因临时数量而创建或删除。

免费巴基斯坦代理适合哪些用途？

公共代理适用于临时测试、一次性公开查询和检查本地化响应。请勿通过未知公共服务器传输密码、付款信息或其他敏感数据。

何时应该改用托管代理池？

对于自动化、认证会话、持续流量或任何需要稳定可用率、支持和可控基础设施的工作流，请使用托管代理池。可在以下页面比较配置：价格页面.

其他国家/地区的免费代理

选择其他固定国家/地区页面。每次网站更新时都会刷新实时代理池数量。

高级代理性能， 经客户验证。

来自已验证评价池的四条相关客户评价，并链接到原始来源。

2011提供代理服务始于

负载下速度

我对它的使用简便性印象深刻FineProxy。仪表盘直观，设置代理只需几分钟，开箱即用，一切无缝运行。

RehandDieg, 今年译自英语来源

我觉得这个网站非常有用。对我来说，最大的优势是市场上价格最低。此外，最高速度。我已经用了三个月，没有任何问题。

Anastasia PrituzhalovaFineProxy 内部平台译自英语来源

支持

我对FineProxy已经有一段时间了。FineProxy解决了我从互联网中提取数据的问题，这项服务的好处是稳定性、可用性以及代理数量。代理路由服务价格极为合理，降低了我从互联网提取数据的成本。FineProxy的好处是它的支持，能在最短时间内解答我们的疑问并解决问题。如果你需要代理服务，我强烈建议你购买FineProxy代理路由服务。

reza bhmSaasHub, 2 年多前译自英语来源

FineProxy.Org 提供卓越的代理服务，速度优异，运行时间稳定，客户响应迅速。他们的服务价格实惠且可靠！

konkea208Norton Safe Web, 去年译自英语来源

评价均完整引用。如果客户提出了我们可以回应的问题，还会显示原平台上的回复。

所有客户评价