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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Pakistán

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Pakistán para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado32 en línea
Actualizado2 h
RegiónAsia

Proxies Pakistán en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Pakistán, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
32 en línea·¿Necesita más? →
111.119.162.248:10979
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
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111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.78 Mbps
41.8%
7 h
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
2.19 Mbps
22.8%
6 h
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
436 Kbps
56.1%
17 h
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
217 Kbps
55.5%
1 h
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.88 Mbps
23.0%
7 h
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
468 Kbps
51.9%
15 h
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
248 Kbps
52.6%
1 h
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
501 Kbps
51.1%
1 h
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
652 Kbps
49.0%
2 h
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
375 Kbps
49.8%
2 h
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
382 Kbps
49.6%
6 h
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
757 Kbps
44.2%
6 h
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
564 Kbps
47.4%
7 h
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
297 Kbps
46.2%
1 h
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
649 Kbps
42.4%
2 h
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
317 Kbps
40.7%
3 h
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
249 Kbps
37.2%
3 h
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
289 Kbps
39.1%
3 h
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
254 Kbps
39.6%
3 h
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
333 Kbps
35.8%
3 h
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
617 Kbps
33.4%
4 h
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
1.05 Mbps
24.4%
6 h
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
408 Kbps
31.0%
2 h
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
980 Kbps
21.8%
15 h
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
243 Kbps
27.4%
2 h
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
660 Kbps
25.8%
7 h
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
546 Kbps
25.5%
7 h
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
626 Kbps
27.3%
7 h
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
861 Kbps
19.0%
7 h
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
393 Kbps
16.9%
10 h
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Élite
377 Kbps
10.4%
1 h
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteLahore
582 Kbps
13.2%
1 h
Mostrando 15 de 32

Instantánea del pool de proxies dePakistán

Lo que hay actualmente dentro del pool Pakistán en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 32 IPs activos en Pakistán
Por protocolo
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
Por anonimato
Élite31
Anónimo0
Transparente1
No probado0
Por ciudad
Lahore1
Latencia media: 3850 msTiempo medio de actividad: 36%Proxy más rápido: 822 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Pakistán
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Pakistán gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool32IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad36%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media3850ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoMixto: Élite, TransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Pakistán el pool gratuito tiene 32 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Lahore, hospedado por Connect y Pakistan Telecommunication. Latencia media está alrededor 3850 ms y tiempo de actividad en la última hora es 36%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~18% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Pakistán?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Pakistán proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Pakistán gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

Me impresionó mucho lo fácil que es usar FineProxy. El tablero es intuitivo, la configuración de los proxies toma sólo unos minutos, y todo funciona perfectamente a la derecha de la caja.

RehandDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Encuentro este sitio web muy útil. En cuanto a mí, la principal ventaja es el precio más bajo del mercado. Además, la velocidad más alta. Lo he estado usando durante tres meses y no hay problemas.

Anastasia PrituzhalovaPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Apoyo

He estado familiarizado con FineProxy por algún tiempo. FineProxy ha resuelto mis problemas para extraer datos de Internet y lo bueno de este servicio es su estabilidad y disponibilidad y el número de proxies que tienen. El servicio de enrutamiento proxy, que tiene un precio extremadamente razonable, ha reducido mis costos en la extracción de datos de Internet. Y lo bueno de FineProxy es su apoyo, que responde a nuestras preguntas y resuelve nuestros problemas en el menor tiempo posible. Si necesitas un proxy para tus servicios, definitivamente te sugiero que compres el servicio de enrutamiento proxy de FineProxy.

reza bhmSaasHub, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

FineProxy.Org ofrece excelentes servicios proxy con excelente velocidad, tiempo de funcionamiento confiable y atención al cliente. ¡Sus servicios son asequibles y confiables!

konkea208Norton Safe Web, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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