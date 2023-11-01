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無料プロキシリスト

パキスタンの無料プロキシリスト

テスト、単発の検索、開発ワークフローに使える、定期検証済みの公開パキスタンプロキシの最新リストです。

ステータス32 オンライン
更新済み2 時間前
地域アジア

稼働中のパキスタンプロキシ
15分ごとに更新

速度と稼働状況を定期的に検証している、パキスタンの無料公開プロキシです。IPを1件コピーすることも、最新リストをエクスポートすることもできます。登録は不要です。

プロトコル
匿名性
ポート
最終確認
32 オンライン·さらに必要ですか？ →
111.119.162.248:10979
IP : ポート スコア プロトコル匿名性都市速度 稼働率 最終確認 操作
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
エリート世界各国
500 Mbps
99.97%
たった今
購入
111.119.162.248:10979
Connect Communications· 1009 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.78 Mbps
41.8%
7 時間前
111.119.162.248:10961
Connect Communications· 822 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
2.19 Mbps
22.8%
6 時間前
111.119.162.248:11012
Connect Communications· 4124 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
436 Kbps
56.1%
17 時間前
111.119.162.248:10945
Connect Communications· 8287 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
217 Kbps
55.5%
1 時間前
111.119.162.248:10977
Connect Communications· 956 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.88 Mbps
23.0%
7 時間前
111.119.162.248:10927
Connect Communications· 3850 ms		17
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
468 Kbps
51.9%
15 時間前
111.119.162.248:10919
Connect Communications· 7252 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
248 Kbps
52.6%
1 時間前
111.119.162.248:10975
Connect Communications· 3591 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
501 Kbps
51.1%
1 時間前
111.119.162.248:10930
Connect Communications· 2759 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
652 Kbps
49.0%
2 時間前
111.119.162.248:10905
Connect Communications· 4796 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
375 Kbps
49.8%
2 時間前
111.119.162.248:10936
Connect Communications· 4706 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
382 Kbps
49.6%
6 時間前
111.119.162.248:10908
Connect Communications· 2377 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
757 Kbps
44.2%
6 時間前
111.119.162.248:10957
Connect Communications· 3191 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
564 Kbps
47.4%
7 時間前
111.119.162.248:10933
Connect Communications· 6061 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
297 Kbps
46.2%
1 時間前
111.119.162.248:10932
Connect Communications· 2773 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
649 Kbps
42.4%
2 時間前
111.119.162.248:10917
Connect Communications· 5673 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
317 Kbps
40.7%
3 時間前
111.119.162.248:10904
Connect Communications· 7230 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
249 Kbps
37.2%
3 時間前
111.119.162.248:10903
Connect Communications· 6231 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
289 Kbps
39.1%
3 時間前
111.119.162.248:10910
Connect Communications· 7092 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
254 Kbps
39.6%
3 時間前
111.119.162.248:10924
Connect Communications· 5401 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
333 Kbps
35.8%
3 時間前
111.119.162.248:10928
Connect Communications· 2916 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
617 Kbps
33.4%
4 時間前
111.119.162.248:10962
Connect Communications· 1714 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
1.05 Mbps
24.4%
6 時間前
111.119.162.248:10914
Connect Communications· 4412 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
408 Kbps
31.0%
2 時間前
111.119.162.248:10946
Connect Communications· 1837 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
980 Kbps
21.8%
15 時間前
111.119.162.248:10900
Connect Communications· 7401 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
243 Kbps
27.4%
2 時間前
111.119.162.248:10939
Connect Communications· 2727 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
660 Kbps
25.8%
7 時間前
111.119.162.248:10935
Connect Communications· 3299 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
546 Kbps
25.5%
7 時間前
111.119.162.248:10971
Connect Communications· 2876 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
626 Kbps
27.3%
7 時間前
111.119.162.248:10950
Connect Communications· 2090 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
861 Kbps
19.0%
7 時間前
111.119.162.248:10970
Connect Communications· 4584 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
393 Kbps
16.9%
10 時間前
182.184.30.96:8080
Pakistan Telecommunication Company· 4780 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
エリート
377 Kbps
10.4%
1 時間前
182.176.164.41:8080
Pakistan Telecommunication Company· 3091 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
透過型Lahore
582 Kbps
13.2%
1 時間前
表示中 15 ／ 32

パキスタンプロキシプールの概要

現在利用可能なパキスタンプールの内訳を、プロトコル、匿名性、所在地、ホスト別に表示します。

プール構成

更新済み 100 分前· 32 有効なIP数： パキスタン
プロトコル別
HTTP32
HTTPS0
SOCKS432
SOCKS532
匿名性別
エリート31
匿名0
透過型1
未テスト0
都市別
Lahore1
遅延の中央値: 3850 ms平均稼働率: 36%最速プロキシ: 822 ms

主要ホスティングプロバイダー

パキスタンのライブプールに現在含まれるホスト
1Connect3094%
2Pakistan Telecommunication26%

本格的なワークロード向けのプレミアムプロキシ

FineProxyが所有するサブネットとASNを使用。GB単位ではなくIP単位の料金です。即時開通し、24時間返金保証が付いています。

  • 99.97% 全ロケーションから対象へのリクエスト成功数
  • 各IPで最大500 Mbps
  • 対応プロトコル：HTTP、HTTPSエンドポイント、SOCKS4、SOCKS5、UDP
料金を見る →
1,000リクエストで得られるもの

一般的なスクレイピング処理のレスポンス成功率 — 上記の表のプロキシとFineProxyプレミアムプールを比較。

無料
18%
180 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

無料プロキシとFineProxyを率直に比較

上記の稼働中プールとFineProxyのプレミアムサービスを並べて比較しています。「無料」列の数値は、稼働状況の最新スナップショットから直接取得したものです。

パラメーター無料パキスタンプロキシ 無料FineProxy Premium プレミアム
プール規模32IP（稼働中）85,000+30以上の拠点のIP
平均稼働率36%99.97%SLA
リクエスト成功率（1,000リクエストあたり）~18%(180 / 1000)99.7%(997 / 1000)
遅延の中央値3850ms< 30 ms
IPあたりのスループット< 2 Mbps（共有）最大500 Mbps
同時接続数1～5（頻繁にブロック）1,500件〜（プランにより異なります）
対応プロトコルHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
匿名性を保証混在: エリート, 透過型エリートのみ — IP / DNS漏れなし
IPタイプ公開データセンター＋透過型レジデンシャルデータセンター、自社所有のASNとサブネット
認証× なし — 誰でも利用可能✓ IP許可リスト + ログイン名/パスワード
固定セッション× なし✓ 最大15分（ローテーティングプラン）
IPローテーションポリシー1時間ごと（リスト全体をローテーション）安定したIP — オンデマンドで更新可能（8日ごと）
対象サイトでBANされるリスク高 — IPが公開され、悪用されることも多い低い — 良好なレピュテーション、自社所有サブネット
悪意あるMITMのリスク可能です — オープンプロキシは通信を傍受できます✓ なし — お客様専用のインフラ
サポートなしエンジニアによる24時間365日のライブチャット、メール、チケットサポート
ログとコンプライアンスなしログ、請求書、契約書（B2B）
最適な用途単発テスト、学習、趣味のスクリプトスクレイピング、広告検証、SEO、SMM、市場調査、スニーカーボット
コスト$0IP 1個あたり月額$0.07から

現在、 パキスタン 無料プールには 32 稼働中のIP 主に以下に分散： Lahore, ホスト元： ConnectPakistan Telecommunication. 遅延の中央値は約 3850 ms 、過去1時間の稼働率は 36%. 簡単なテストや単発スクリプトには十分ですが、直近1時間のベンチマークではわずか ~18% の一般的なスクレイピングリクエストが成功しました。ただし、無料IPはすぐに利用できなくなるため、成功率は時間とともに低下し続け、通常24時間以内に10%未満になります。

無料リストがおすすめ：

プロキシの仕組みを学ぶ場合、単発の手動チェックを行う場合、または5～10回の再試行を許容できる単一エンドポイントをテストする場合に適しています。

FineProxy Premiumがおすすめ：

継続的なスクレイピング、SERP監視、広告キャンペーン管理、または失敗率が5%を超えると支障が出る本番ワークロードに最適です。

プロキシを48時間で構成料金を見る →
無料のパキスタンプロキシリストはどのくらいの頻度で更新されますか？

公開プールは15分ごとに再構築し、検証しています。これらのサーバーは独立した第三者が運用しているため、検証の合間に利用状況が変わる場合があります。

パキスタンのプロキシが1件もオンラインでない場合はどうなりますか？

このページは常時公開され、元のプールを継続的に確認します。次回の更新で稼働中のプロキシが見つかると自動的に追加されます。一時的な件数に基づいてページが作成・削除されることはありません。

無料のパキスタンプロキシは何に使えますか？

公開プロキシは、使い捨てのテスト、単発の公開情報検索、地域別レスポンスの確認に適しています。パスワード、決済情報、その他の機密データを不明な公開サーバー経由で送信しないでください。

マネージドプロキシプールを使用すべきケースは？

自動化、認証済みセッション、継続的なトラフィックなど、安定した稼働率、サポート、管理されたインフラが必要なワークフローには、マネージドプールをご利用ください。利用可能な構成は次のページで比較できます： 料金ページ.

その他の国の無料プロキシ

別の常設国ページを選択してください。ライブプールの件数はサイト更新のたびに更新されます。

プレミアムな性能、 お客様による検証済み。

検証済みレビューの中から関連性の高い4件を、元の掲載先へのリンク付きで紹介します。

2011プロキシ提供開始：

高負荷時の速度

FineProxyの使いやすさには本当に感心しました。ダッシュボードは直感的で、プロキシの設定には数分しかかからず、最初からすべてが滞りなく動作します。

RehandDieg, 今年英語から翻訳ソース

このウェブサイトはとても便利だと思います。私にとって最大の長所は、市場最安の価格です。それに、速度も最高です。3か月利用していますが、何の問題もありません。

Anastasia PrituzhalovaFineProxy社内プラットフォーム英語から翻訳ソース

サポート

FineProxyのことは以前から知っています。FineProxyはインターネットからのデータ抽出で抱えていた問題を解決してくれました。このサービスの良いところは、安定性と可用性、そして保有するプロキシの数です。料金が非常に手頃なプロキシルーティングサービスのおかげで、インターネットからデータを抽出するコストを削減できました。また、FineProxyの良いところはサポートで、私たちの質問に答え、問題を可能な限り短時間で解決してくれます。自分のサービスにプロキシが必要なら、FineProxyのプロキシルーティングサービスを購入することをぜひおすすめします。

reza bhmSaasHub, 2年以上前英語から翻訳ソース

FineProxy.Orgは、優れた速度、安定した稼働率、対応の早いカスタマーサポートを備えた卓越したプロキシサービスを提供しています。料金も手頃で、信頼できます！

konkea208Norton Safe Web, 昨年英語から翻訳ソース

レビューは全文を掲載しています。お客様から回答可能なご意見が寄せられた場合は、元のプラットフォームでの当社の返信も併記しています。

すべてのカスタマーレビュー