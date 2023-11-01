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قائمة بروكسي مجاني

قائمة بروكسي أوكرانيا المجانية

قائمة مباشرة ومُتحقَّق منها بانتظام من بروكسيات أوكرانيا العامة للاختبار والاستعلامات لمرة واحدة ومسارات التطوير.

الحالة2 متصل
حُدّث2 س مضت
المنطقةأوروبا

بروكسيات أوكرانيا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات أوكرانيا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

البروتوكول
إخفاء الهوية
المنفذ
آخر فحص
2 متصل·تحتاج المزيد؟ →
159.224.232.194:8888
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 س مضت
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
666 Kbps
100.0%
2 س مضت
عرض 2 من 2

لقطة مجموعة بروكسيأوكرانيا

ما الموجود حالياً في مجمع أوكرانيا الحي — حسب البروتوكول وإخفاء الهوية والموقع والمضيف.

تكوين التجمع

حُدّث 100 دقائق مضت· 2 عنوان IP نشط في أوكرانيا
حسب البروتوكول
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
حسب إخفاء الهوية
نخبة0
مجهول0
شفاف2
لم يُختبر0
حسب المدينة
Dnipro1
متوسط زمن الوصول: 2703 msمتوسط وقت التشغيل: 100%أسرع بروكسي: 211 ms

أبرز مزوّدي الاستضافة

المضيفون الممثَّلون حاليًا في المجمّع النشط لـ أوكرانيا
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

بروكسيات مميزة لأحمال العملالجادة

شبكات فرعية وASN مملوكة من FineProxy. ادفع لكل IP، لا لكل غيغابايت. تفعيل فوري مع ضمان استرداد خلال 24 ساعة.

  • 99.97% طلبات ناجحة إلى هدفك عبر كل المواقع
  • حتى 500 Mbps على كل IP
  • البروتوكولات المدعومة: نقطة نهاية HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 وUDP
← عرض الأسعار
ما الذي تحصل عليه في 1,000 طلب

معدل الاستجابات الناجحة في مهمة استخراج بيانات ويب نموذجية — بروكسيات الجدول أعلاه مقابل مجمع FineProxy المميّز.

مجاني
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

المجاني مقابل FineProxy — مقارنةصريحة

مقارنة جنباً إلى جنب بين المجمع الحي أعلاه وعرض FineProxy المميّز. أرقام عمود «Free» مأخوذة مباشرة من اللقطة الحية.

المعياربروكسيات أوكرانيا المجانية مجانيFineProxy Premium مميز
حجم التجمع2عنوان IP (نشط)85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
متوسط وقت التشغيل100%99.97%SLA
معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
متوسط زمن الوصول2703ms< 30 ms
الإنتاجية لكل IP< 2 Mbps (مشترك)حتى 500 Mbps
اتصالات متزامنة1–5 (غالبًا محظور)من 1,500 (حسب الخطة)
البروتوكولات المدعومةHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
ضمان إخفاء الهويةشفافإخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
نوع IPبروكسي مركز بيانات عام + سكني شفافمركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
المصادقة× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
جلسات ثابتة× لا✓ حتى 15 دقيقة (خطط دوّارة)
سياسة تدوير IPكل ساعة (تدور القائمة بالكامل)عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب (كل 8 أيام)
خطر الحظر من الموقع المستهدفعالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراًمنخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
خطر MITM خبيثممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
الدعملا يوجددردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
السجلات والامتثاللا يوجدسجلات وفواتير وعقود (B2B)
الأنسباختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هوايةاستخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
التكلفة$0من $0.07 لكل IP / شهرياً

حاليًا أوكرانيا يضم المجمع المجاني 2 IP عامل موزّعة غالباً على Dnipro, تستضيفها Content Delivery و NetCrafters OU. متوسط زمن الوصول حوالي 2703 ms ووقت التشغيل خلال الساعة الماضية هو 100%. يكفي هذا لاختبار سريع أو سكربت لمرة واحدة، لكن في آخر قياس ساعي لدينا لم ينجح سوى ~50% من طلبات استخراج بيانات الويب النموذجية عادت ناجحة — ويتراجع هذا النصيب مع كل ساعة، وغالباً يهبط دون 10% خلال 24 ساعة لأن عناوين IP المجانية هذه تتوقف سريعاً.

استخدم القائمة المجانية إذا

تتعلّم كيف تعمل البروكسيات، أو تجري فحوصات يدوية لمرة واحدة، أو تختبر نقطة نهاية واحدة حيث تُقبل 5–10 محاولات إعادة.

استخدم FineProxy Premium إذا

تستخرج البيانات باستمرار، أو تراقب صفحات SERP، أو تدير حملات إعلانية، أو تشغّل أي حمل إنتاجي ينهار عند معدل فشل > 5%.

إعداد الوكلاء لمدة 48 ساعة← عرض الأسعار
كم مرة تُحدَّث قائمة بروكسي أوكرانيا المجاني؟

نعيد بناء المجمع العام والتحقق منه كل 15 دقيقة. قد تتغيّر التوفّر بين الفحوصات لأن هذه الخوادم يشغّلها أطراف ثالثة مستقلة.

ماذا يحدث عندما لا يكون أي بروكسي من أوكرانيا متصلاً؟

تبقى الصفحة متاحة وتواصل فحص المجمع المصدر. وما إن يظهر بروكسي عامل في التحديث التالي يُضاف تلقائياً؛ لا تُنشأ الصفحة ولا تُحذف بناءً على عدد مؤقت.

ما استخدامات بروكسيات أوكرانيا المجانية؟

تناسب البروكسيات العامة الاختبارات المؤقتة، والاستعلامات العامة لمرة واحدة، والتحقق من الاستجابات المحلية. لا تُرسل كلمات المرور أو بيانات الدفع أو أي معلومات حسّاسة عبر خادم عام مجهول.

متى ينبغي استخدام مجمع بروكسي مُدار بدلاً من ذلك؟

استخدم مجمعاً مُداراً للأتمتة أو الجلسات المصادَق عليها أو الحركة المستمرة أو أي سير عمل يحتاج وقت تشغيل متوقع ودعاً وبنية تحتية مضبوطة. قارن الإعدادات المتاحة في صفحة التسعير.

بروكسيات مجانية في دولأخرى

اختر صفحة دولة دائمة أخرى. تُحدَّث أعداد المجمع الحي مع كل تحديث للموقع.

أداء متميّز، موثّق من العملاء.

أربع تقييمات عملاء ذات صلة من مجموعتنا الموثَّقة، مع روابط إلى مصادرها الأصلية.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

لقد كنت أستخدم خدمة الوكيل هذه منذ بضعة أسابيع، وأنا معجب حقًا. الأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالمواقع الأخرى، لكن الجودة لا تتأثر على الإطلاق. السرعات رائعة لكل من التصفح والتحليل. يعد مدقق الوكيل المدمج موفرًا كبيرًا للوقت - فلا حاجة لاختبار أي شيء يدويًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الدفع باستخدام العملات المشفرة، وهو أمر مريح للغاية ومجهول الهوية. يستجيب الدعم بسرعة وبأدب. بشكل عام، أنا راضٍ تمامًا وسأطلب المزيد بالتأكيد. موصى به للغاية!

Andrew TeiteDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

يعمل الوكيل بشكل جيد جدًا، وقد استخدمته لمدة شهر ولم يواجه أي نقاط تفتيش أو انقطاعات. موثوقة جدا!

lananhsoi17Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

الدعم

عملي على الإنترنت محدد للغاية. بمجرد أن أدركت أنه بدون إجراءات عمل ممتازة، سأصل إلى طريق مسدود. من الصعب حل مسألة الجودة والموثوقية والسعر في وقت واحد. بعد تجوال طويل، وجدت الخيار الأفضل لنفسي. الحزمة الحصرية هي الشيء الذي يناسبني تمامًا. سرعة العمل والدعم في أي وقت وحسب الطلب. ولن أوافق على شروط أخرى. لمثل هذا العدد من العناوين هو سعر مناسب تماما. لمدة 5 أشهر من التعاون، كنت مقتنعًا بموثوقية وولاء FineProxy.

Juriy Divovالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

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Oscar CaldwellTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

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