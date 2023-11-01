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Lista proxy gratuita

Lista de proxies gratuitas Ucrania

Una lista en vivo y regularmente validada de proxies públicos Ucrania para pruebas, búsquedas únicas y flujos de trabajo de desarrollo.

Estado2 en línea
Actualizado2 h
RegiónEuropa

Proxies Ucrania en vivo
Actualizado cada 15 minutos

Proxies públicos gratuitos Ucrania, validados regularmente por nosotros para la velocidad y el tiempo de funcionamiento. Copiar una sola IP o exportar la lista actual — no se requiere registro.

Protocolo
Anonimato
Puerto
Último control
2 en línea·¿Necesita más? →
159.224.232.194:8888
IP : Puerto Puntuación ProtocolosAnonimatoCiudadVelocidad Tiempo de actividad Último control Medidas adoptadas
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ÉliteMundial
500 Mbps
99.97%
Ahora mismo
Comprar
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
666 Kbps
100.0%
2 h
Mostrando 2 de 2

Instantánea del pool de proxies deUcrania

Lo que hay actualmente dentro del pool Ucrania en vivo — por protocolo, anonimato, ubicación y host.

Composición del pool

Actualizado 100 minutos atrás· 2 IPs activos en Ucrania
Por protocolo
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Por anonimato
Élite0
Anónimo0
Transparente2
No probado0
Por ciudad
Dnipro1
Latencia media: 2703 msTiempo medio de actividad: 100%Proxy más rápido: 211 ms

Principales proveedores de alojamiento

Proveedores actualmente representados en el pool activo de Ucrania
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

Proximos de primas para cargas de trabajograves

Subredes propiedad y ASN de FineProxy. Paga por IP, no por gigabyte. Activación instantánea con garantía de devolución de dinero de 24 horas.

  • 99.97% solicitudes exitosas a su objetivo en cada ubicación
  • Hasta 500 Mbps en cada IP
  • Protocolos compatibles: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Véase precios →
Lo que obtienes en 1.000 solicitudes

Tasa de respuesta exitosa en un trabajo típico de scraping — proxies de la tabla anterior vs. el pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Proxies gratuitos frente a FineProxy — Comparaciónhonesta

Comparación directa entre el pool activo anterior y la oferta premium de FineProxy. Los datos de la columna «Gratis» proceden directamente de la instantánea en tiempo real.

ParámetroProxies Ucrania gratis GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Tamaño del pool2IPs activas85,000+IPs en más de 30 ubicaciones
Tiempo medio de actividad100%99.97%SLA
Tasa de respuesta satisfactoria(por 1.000 solicitudes)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latencia media2703ms< 30 ms
Producción por IP< 2 Mbps (compartido)hasta 500 Mbps
Conexiones concurrentes1-5 (a menudo bloqueado)de 1.500 (dependiendo del plan)
Protocolos apoyadosHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantía de anonimatoTransparenteSolo élite — sin fugas de IP ni DNS
Tipo IPCentro de datos público + residencial transparenteCentro de datos, propiedad de ASN y subredes
Autenticación× Ninguno — nadie puede usar✓ Lista blanca IP + contraseña/login
Sesiones adhesivas× No✓ Hasta 15 min (planes rotativos)
Política de rotación IPHoras (toda la lista rota)IP estables: refresca a la demanda (cada 8 días)
Riesgo de ser prohibido por el sitio objetivoAltas: las IP son públicas, a menudo abusadasBaja reputación, subredes de propiedad
Riesgo de MITM maliciosoPosible: los proxies abiertos pueden interceptar el tráfico✓ Ninguno: su infraestructura dedicada
ApoyoNinguno24/7 chat en vivo, correo electrónico y sistema de entradas con ingenieros
Registros y cumplimientoNingunoRegistros, facturas y contratos (B2B)
Mejor paraPruebas únicas, aprendizaje, scripts de pasatiemposScraping, verificación de anuncios, SEO, SMM, investigación de mercado, bots de zapatillas
Costo$0de 0,07 dólares por IP / mes

Ahora mismo el Ucrania el pool gratuito tiene 2 IPs de trabajo se extienden principalmente a través de Dnipro, hospedado por Content Delivery y NetCrafters OU. Latencia media está alrededor 2703 ms y tiempo de actividad en la última hora es 100%. Esto es suficiente para una pruebe rápida o un guión único, pero en nuestro último punto de referencia por hora sólo ~50% de las solicitudes habituales de scraping se completaron correctamente; esta proporción disminuye con cada hora y suele caer por debajo del 10 % en 24 horas, ya que estas IP gratuitas dejan de responder con rapidez.

Utilice la lista gratuita si

Usted está aprendiendo cómo funcionan los proxies, haciendo comprobaciones manuales de una sola toma, o probando un único punto final donde 5-10 retrocesos son aceptables.

Utilice FineProxy Premium si

Usted raspa continuamente, monitorea SERPs, administra campañas publicitarias o ejecuta cualquier carga de trabajo de producción que se rompa a una tasa de fracaso de > 5%.

Configurar proxies por 48 horasVéase precios →
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista de proxies gratuita Ucrania?

Reconstruimos y validamos el pool público cada 15 minutos. La disponibilidad puede cambiar entre comprobaciones porque estos servidores son operados por terceros independientes.

¿Qué sucede cuando no hay Ucrania proxyes en línea?

La página sigue disponible y continúa revisando el grupo de fuentes. Tan pronto como aparece un proxy de trabajo en el siguiente refrescamiento, se añade automáticamente; la página nunca se crea ni se elimina en base a un conteo temporal.

¿Para qué puedo utilizar proxies Ucrania gratis?

Los proxies públicos son adecuados para pruebas desechables, búsquedas públicas únicas y la verificación de respuestas localizadas. No envíe contraseñas, detalles de pago u otros datos sensibles a través de un servidor público desconocido.

¿Cuándo debo usar un grupo proxy gestionado?

Utilice un grupo gestionado para automatizar, autenticar sesiones, mantener el tráfico o cualquier flujo de trabajo que necesite tiempo de funcionamiento, soporte e infraestructura controlada predecibles.página de precios.

Proxies gratuitos en otrospaíses

Elija la página permanente de otro país. El número de proxies del pool activo se actualiza con cada actualización del sitio.

Rendimiento superior, verificado por los clientes.

Cuatro reseñas relevantes de nuestros clientes de nuestra lista de opiniones verificadas, vinculadas a sus fuentes originales.

2011servir a proxies desde

Velocidad bajo carga

He estado usando este servicio proxy durante un par de semanas, y estoy realmente impresionado. Los precios son muy bajos en comparación con otros sitios, pero la calidad no sufre en absoluto. Las velocidades son excelentes tanto para navegar como para analizar. El corrector de proxy integrado es un gran ahorro de tiempo, no es necesario probar nada manualmente. Además, puedes pagar con criptograma, que es súper conveniente y anónimo. El apoyo responde rápida y cortésmente. En general, estoy completamente satisfecho y sin duda pedir más. ¡Muy recomendable!

Andrew TeiteDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Proxy funciona muy bien, lo han estado utilizando durante un mes y no han encontrado ningún punto de control o interrupciones. ¡Muy confiable!

lananhsoi17Norton Safe Web, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Apoyo

Mi negocio en Internet es muy específico. Una vez que me di cuenta de que sin excelentes procedimientos de trabajo, me paralizaría. La cuestión de la calidad, la fiabilidad y el precio es difícil de resolver simultáneamente. Después de largos viajes, encontré la mejor opción para mí. El paquete exclusivo es algo que me queda perfectamente. Velocidad de trabajo y apoyo en cualquier momento, a petición. No estaría de acuerdo con otras condiciones. Para tal número de direcciones es un precio bastante adecuado. Durante 5 meses de cooperación estuve convencido de la fiabilidad y lealtad de FineProxy.

Juriy DivovPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Si usted está buscando proxies de alta calidad, FineProxy es una gran opción. Me impresionó la alta velocidad y la conexión estable. El servicio de atención al cliente funciona rápida y profesionalmente. Sí, los precios están ligeramente por encima de la media, pero para este nivel de servicio, está justificado. Estoy satisfecho con los resultados.

Oscar CaldwellTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

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