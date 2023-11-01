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Free proxy list

Free Ukraine Proxy List

A live, regularly validated list of public Ukraine proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status2 online
Updated2 hr ago
RegionEurope

Live Ukraine Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Ukraine proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

Protocol
Anonymity
Port
Last check
2 online·Need more? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
Just now
Buy
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h ago
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
666 Kbps
100.0%
2 h ago
Showing 2 of 2

Ukraine proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Ukraine pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 2 active IPs in Ukraine
By protocol
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
By anonymity
Elite0
Anonymous0
Transparent2
Not tested0
By city
Dnipro1
Median latency: 2703 msAverage uptime: 100%Fastest proxy: 211 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Ukraine pool
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Ukraine Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size2IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime100%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency2703ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeTransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Ukraine free pool has 2 working IPs spread mostly across Dnipro, hosted by Content Delivery and NetCrafters OU. Median latency is around 2703 ms and uptime over the last hour is 100%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Ukraine proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Ukraine proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Ukraine proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

I’ve been using this proxy service for a couple of weeks now, and I’m genuinely impressed. The prices are very low compared to other sites, but the quality doesn’t suffer at all. Speeds are great for both browsing and parsing. The built-in proxy checker is a huge time-saver — no need to manually test anything. Plus, you can pay with crypto, which is super convenient and anonymous. Support responds quickly and politely. Overall, I’m completely satisfied and will definitely order more. Highly recommended!

Andrew TeiteDieg, This yearSource

Proxy works very well, have been using it for a month and have not encountered any checkpoints or interruptions. Very reliable!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ years agoSource

Support

My Internet business is very specific. Once I realized that without excellent working proces, I would come to a standstill. The issue of quality, reliability and price is difficult to solve simultaneously. After long wanderings, I found the best option for myself. The exclusive package is something that suits me perfectly. Speed of work and support at any time, on demand. I would not agree to other conditions. For such a number of addresses is quite an adequate price. For 5 months of cooperation I was convinced of the reliability and loyalty of FineProxy.

Juriy DivovFineProxy internal platformSource

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Reviews are quoted in full. Where a customer raised something we could answer, our reply from the original platform is shown with it.

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