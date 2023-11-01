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Kostenlose Proxy-Liste

Kostenlose Proxy-Liste für Ukraine

Eine aktuelle, regelmäßig geprüfte Liste öffentlicher Ukraine-Proxys für Tests, einmalige Lookups und Entwicklungs-Workflows.

Status2 online
Aktualisiert2 Std. her
RegionEuropa

Live-Ukraine-Proxys
alle 15 Minuten aktualisiert

Kostenlose öffentliche Ukraine-Proxys, regelmäßig von uns auf Geschwindigkeit und Uptime geprüft. Kopieren Sie eine einzelne IP oder exportieren Sie die aktuelle Liste — ohne Registrierung.

Protokoll
Anonymität
Port
Letzter Check
2 online·Mehr benötigt? →
159.224.232.194:8888
IP : Portnummer Score ProtokolleAnonymitätStadtSpeed Uptime Letzter Check Aktion
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Hohe AnonymitätWeltweit
500 Mbps
99.97%
Gerade eben
Kaufen
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 Std. her
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
666 Kbps
100.0%
2 Std. her
Anzeige 2 von 2

Snapshot desUkraine-Proxy-Pools

Was sich gerade im Live-Ukraine-Pool befindet — nach Protokoll, Anonymität, Standort und Host.

Pool-Zusammensetzung

Aktualisiert 100 Minuten zuvor· 2 aktive IPs in Ukraine
Nach Protokoll
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Nach Anonymität
Hohe Anonymität0
Anonym0
Transparent2
Nicht getestet0
Nach Stadt
Dnipro1
Mediane Latenz: 2703 msDurchschnittliche Uptime: 100%Schnellster Proxy: 211 ms

Wichtigste Hosting-Anbieter

Hosts, die derzeit im aktiven Ukraine-Pool vertreten sind
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

Premium-Proxys für produktiveWorkloads

Eigene Subnetze und ASN von FineProxy. Abrechnung pro IP, nicht pro Gigabyte. Sofortige Aktivierung mit 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

  • 99,97 % erfolgreiche Requests zu Ihrem Ziel über alle Standorte
  • Bis zu 500 Mbps auf jeder IP
  • Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS Endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Preise ansehen →
Was Sie bei 1.000 Requests erhalten

Erfolgsrate bei einem typischen Scraping-Job — Proxys aus der Tabelle oben vs. der FineProxy-Premium-Pool.

Kostenlos
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Kostenlos vs. FineProxy — ehrlicherVergleich

Direktvergleich des Live-Pools oben mit dem FineProxy-Premium-Angebot. Die Zahlen in der Spalte «Kostenlos» stammen direkt aus dem Live-Snapshot.

ParameterKostenlose Ukraine-Proxys KOSTENLOSFineProxy Premium PREMIUM
Poolgröße2aktive IP-Adressen85,000+IP-Adressen an mehr als 30 Standorten
Durchschnittliche Uptime100%99.97%SLA
Erfolgreiche Response-Rate(pro 1.000 Requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane Latenz2703ms< 30 ms
Durchsatz pro IP< 2 Mbps (geteilt)bis zu 500 Mbps
Gleichzeitige Verbindungen1–5 (oft blockiert)ab 1.500 (tarifabhängig)
Unterstützte ProtokolleHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonymitätsgarantieTransparentNur hohe Anonymität — keine IP- oder DNS-Leaks
IP-TypÖffentliches Datacenter + transparente ResidentialDatacenter, eigene ASN & Subnetze
Authentifizierung× Keine — jeder kann sie nutzen✓ IP-Whitelist + Login/Passwort
Sticky Sessions× Nein✓ Bis zu 15 Min. (Rotating-Tarife)
IP-RotationspolitikStündlich (die gesamte Liste rotiert)Stabile IPs — Refresh auf Abruf (alle 8 Tage)
Risiko einer Sperre durch die ZielsiteHoch — IPs sind öffentlich und oft missbrauchtNiedrig — saubere Reputation, eigene Subnetze
Risiko eines bösartigen MITMMöglich — offene Proxys können Traffic mitlesen✓ Keines — Ihre dedizierte Infrastruktur
SupportKeiner24/7 Live-Chat, E-Mail und Ticket-System mit Engineers
Logs & ComplianceKeineLogs, Rechnungen, Verträge (B2B)
Am besten fürEinmalige Tests, Lernen, Hobby-SkripteScraping, Ad Verification, SEO, SMM, Marktforschung, Sneaker-Bots
Kosten0 $ab 0,07 $ pro IP / Monat

Aktuell hat der Ukraine kostenlose Pool 2 funktionierende IPs überwiegend verteilt auf Dnipro, gehostet von Content Delivery und NetCrafters OU. Die mediane Latenz liegt bei etwa 2703 ms und die Uptime der letzten Stunde beträgt 100%. Das reicht für einen schnellen Test oder ein einmaliges Skript, aber in unserem letzten stündlichen Benchmark kamen nur ~50% typischer Scraping-Requests erfolgreich zurück — und dieser Anteil sinkt mit jeder Stunde weiter, meist unter 10 % innerhalb von 24 Stunden, weil diese kostenlosen IPs schnell ausfallen.

Nutzen Sie die kostenlose Liste, wenn

Sie lernen, wie Proxys funktionieren, einmalige manuelle Checks machen oder einen einzelnen Endpoint testen, bei dem 5–10 Retries akzeptabel sind.

Nutzen Sie FineProxy Premium, wenn

Sie kontinuierlich scrapen, SERPs überwachen, Kampagnen steuern oder einen Produktions-Workload betreiben, der bei > 5 % Fehlerrate bricht.

Proxys für 48 Stunden konfigurierenPreise ansehen →
Wie oft wird die kostenlose Ukraine-Proxy-Liste aktualisiert?

Wir bauen den öffentlichen Pool alle 15 Minuten neu auf und prüfen ihn. Die Verfügbarkeit kann sich zwischen den Checks ändern, weil diese Server von unabhängigen Dritten betrieben werden.

Was passiert, wenn keine Ukraine-Proxys online sind?

Die Seite bleibt verfügbar und prüft den Quell-Pool weiter. Sobald im nächsten Refresh ein funktionierender Proxy erscheint, wird er automatisch ergänzt; die Seite wird nicht aufgrund einer temporären Zahl erstellt oder entfernt.

Wofür kann ich kostenlose Ukraine-Proxys nutzen?

Öffentliche Proxys eignen sich für einmalige Tests, öffentliche Lookups und die Prüfung lokalisierter Antworten. Senden Sie keine Passwörter, Zahlungsdaten oder andere sensible Informationen über einen unbekannten öffentlichen Server.

Wann sollte ich stattdessen einen verwalteten Proxy-Pool nutzen?

Nutzen Sie einen verwalteten Pool für Automatisierung, authentifizierte Sessions, dauerhaften Traffic oder jeden Workflow, der vorhersehbare Uptime, Support und kontrollierte Infrastruktur braucht. Vergleichen Sie verfügbare Konfigurationen auf der Preisseite.

Kostenlose Proxys in anderenLändern

Wählen Sie eine andere permanente Länderseite. Live-Pool-Zahlen werden bei jedem Site-Update aktualisiert.

Premium-Performance, von Kunden bestätigt.

Vier relevante Kundenbewertungen aus unserem verifizierten Bewertungs-Pool, jeweils mit Originalquelle.

2011liefert Proxys seit

Geschwindigkeit unter Last

Ich benutze diesen Proxy-Dienst jetzt seit ein paar Wochen und bin wirklich beeindruckt. Die Preise sind im Vergleich zu anderen Seiten sehr niedrig, aber die Qualität leidet überhaupt nicht darunter. Die Geschwindigkeiten sind sowohl beim Surfen als auch beim Parsen großartig. Der integrierte Proxy-Checker spart enorm viel Zeit — es ist nicht nötig, etwas manuell zu testen. Außerdem kann man mit Kryptowährungen bezahlen, was super praktisch und anonym ist. Der Support antwortet schnell und höflich. Insgesamt bin ich vollkommen zufrieden und werde definitiv mehr bestellen. Sehr zu empfehlen!

Andrew TeiteDieg, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Proxy funktioniert sehr gut, ich benutze ihn seit einem Monat und habe keine Checkpoints oder Unterbrechungen festgestellt. Sehr zuverlässig!

lananhsoi17Norton Safe Web, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Support

Mein Internetgeschäft ist sehr spezifisch. Sobald mir klar wurde, dass ich ohne ausgezeichnete Arbeitsprozesse zum Stillstand kommen würde, wurde es entscheidend. Das Thema Qualität, Zuverlässigkeit und Preis gleichzeitig zu lösen, ist schwierig. Nach langen Überlegungen habe ich die beste Option für mich gefunden. Das exklusive Paket ist etwas, das perfekt zu mir passt. Arbeitstempo und Unterstützung jederzeit, auf Abruf. Ich würde anderen Bedingungen nicht zustimmen. Für diese Anzahl von Adressen ist der Preis durchaus angemessen. Nach 5 Monaten Zusammenarbeit war ich von der Zuverlässigkeit und Loyalität von FineProxy überzeugt.

Juriy DivovInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Wenn Sie nach hochwertigen Proxies suchen, ist FineProxy eine großartige Wahl. Ich war beeindruckt von der hohen Geschwindigkeit und der stabilen Verbindung. Der Kundensupport arbeitet schnell und professionell. Ja, die Preise liegen etwas über dem Durchschnitt, aber für dieses Serviceniveau ist es gerechtfertigt. Ich bin mit den Ergebnissen zufrieden.

Oscar CaldwellTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

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