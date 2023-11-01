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मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

यूक्रेन की मुफ़्त प्रॉक्सी सूची

परीक्षण, एकबारगी लुकअप और डेवलपमेंट वर्कफ़्लो के लिए यूक्रेन की सार्वजनिक प्रॉक्सी की लाइव, नियमित रूप से सत्यापित सूची।

स्थिति2 ऑनलाइन
अपडेट किया गया2 घं पहले
क्षेत्रयूरोप

लाइव यूक्रेन प्रॉक्सी
हर 15 मिनट में अपडेट

मुफ़्त सार्वजनिक यूक्रेन प्रॉक्सी, जिन्हें हम गति और अपटाइम के लिए नियमित रूप से सत्यापित करते हैं। एक IP कॉपी करें या वर्तमान सूची निर्यात करें — साइनअप की ज़रूरत नहीं।

प्रोटोकॉल
अनामिता
पोर्ट
अंतिम जाँच
2 ऑनलाइन·और चाहिए? →
159.224.232.194:8888
IP : पोर्ट स्कोर प्रोटोकॉलअनामिताशहरगति अपटाइम अंतिम जाँच कार्रवाई
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
एलीटविश्व भर
500 Mbps
99.97%
अभी
खरीदें
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शीDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 घं पहले
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
666 Kbps
100.0%
2 घं पहले
दिखा रहे हैं 2 में से 2

यूक्रेन प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव यूक्रेन पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 2 सक्रिय IP — यूक्रेन
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
अनामिता के अनुसार
एलीट0
अनाम0
पारदर्शी2
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Dnipro1
मीडियन लेटेंसी: 2703 msऔसत अपटाइम: 100%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 211 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

यूक्रेन के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरयूक्रेन की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार2IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम100%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी2703ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीपारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी यूक्रेन के मुफ़्त पूल में 2 कार्यशील IP मुख्यतः Dnipro, होस्ट: Content Delivery और NetCrafters OU. मीडियन लेटेंसी लगभग 2703 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 100%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~50% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त यूक्रेन प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई यूक्रेन प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त यूक्रेन प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं इस प्रॉक्सी सेवा का कुछ हफ्तों से उपयोग कर रहा हूँ, और मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। कीमतें अन्य साइट्स की तुलना में बहुत कम हैं, लेकिन गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। ब्राउज़िंग और पार्सिंग दोनों के लिए स्पीड बेहतरीन है। बिल्ट-इन प्रॉक्सी चेकर बहुत समय बचाने वाला है — किसी भी चीज़ का मैन्युअल परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा, आप क्रिप्टो से भुगतान कर सकते हैं, जो बहुत सुविधाजनक और गुमनाम है। सपोर्ट जल्दी और शालीनता से जवाब देता है। कुल मिलाकर, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और निश्चित रूप से और ऑर्डर करूंगा। अत्यधिक अनुशंसित!

Andrew TeiteDieg, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

प्रॉक्सी बहुत अच्छी तरह काम करता है, मैं इसे एक महीने से उपयोग कर रहा हूं और किसी भी चेकपॉइंट या रुकावट का सामना नहीं किया। बहुत भरोसेमंद!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मारा इंटरनेट व्यवसाय बहुत विशेष है। जब मैंने महसूस किया कि उत्कृष्ट कार्य प्रक्रिया के बिना मैं स्थिर स्थिति में आ जाऊँगा। गुणवत्ता, विश्वसनीयता और मूल्य का मामला एक साथ हल करना कठिन है। लंबे भ्रमण के बाद, मैंने अपने लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढा। एक्सक्लूसिव पैकेज कुछ ऐसा है जो मुझे पूरी तरह से सूट करता है। काम की गति और किसी भी समय, मांग पर समर्थन। मैं अन्य परिस्थितियों के लिए सहमत नहीं होता। इतने सारे पतों के लिए यह कीमत काफी उपयुक्त है। 5 महीनों के सहयोग के लिए मुझे FineProxy की विश्वसनीयता और निष्ठा का विश्वास हो गया।

Juriy DivovFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

यदि आप उच्च गुणवत्ता वाले प्रॉक्सी की तलाश में हैं, तो Fineproxy एक बढ़िया विकल्प है। मैं उच्च गति और स्थिर कनेक्शन से प्रभावित हुआ। ग्राहक सहायता जल्दी और पेशेवर रूप से काम करती है। हां, कीमतें औसत से थोड़ी ऊपर हैं, लेकिन सेवा के इस स्तर के लिए, यह उचित है। मैं परिणामों से संतुष्ट हूं.

Oscar CaldwellTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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