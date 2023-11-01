No momento, o Ucrânia o pool grátis tem 2 IPs funcionais distribuídos principalmente por Dnipro, hospedado por Content Delivery e NetCrafters OU. A latência mediana é de aproximadamente 2703 ms e a disponibilidade na última hora é de 100%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~50% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis. Use a FineProxy Premium se Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.