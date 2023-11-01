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Seznam proxy zdarma

Seznam proxy Ukrajina zdarma

Živý, pravidelně ověřovaný seznam veřejných proxy z Ukrajina pro testování, jednorázová vyhledávání a vývojářskou práci.

Stav2 online
Aktualizováno2 hod. zpět
RegionEvropa

Živé Ukrajina proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Ukrajina zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
2 online·Potřebujete víc? →
159.224.232.194:8888
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 hod.
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
666 Kbps
100.0%
2 hod.
Zobrazeno 2 of 2

Snímek proxy pooluUkrajina

Co je právě teď v živém poolu Ukrajina — podle protokolu, anonymity, lokality a hostitele.

Složení poolu

Aktualizováno 100 minut zpět· 2 aktivních IP v Ukrajina
Podle protokolu
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Podle anonymity
Elite0
Anonymní0
Transparentní2
Netestováno0
Podle města
Dnipro1
Medián latence: 2703 msPrůměrná dostupnost: 100%Nejrychlejší proxy: 211 ms

Hlavní poskytovatelé hostingu

Hostitelé aktuálně zastoupení v živém poolu Ukrajina
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

Prémiové proxy pro náročnéúlohy

Vlastní subnety a ASN od FineProxy. Platíte za IP, ne za gigabajt. Okamžitá aktivace s 24hodinovou zárukou vrácení peněz.

  • 99.97% úspěšných požadavků na váš cíl ve všech lokalitách
  • 500 Mbps na každou IP
  • Podporované protokoly: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Co získáte z 1,000 požadavků

Míra úspěšných odpovědí u typické úlohy sběru dat — proxy z tabulky výše versus prémiový pool FineProxy.

Zdarma
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Zdarma vs FineProxy — upřímnésrovnání

Srovnání živého poolu výše s prémiovou nabídkou FineProxy. Čísla ve sloupci «Zdarma» pocházejí přímo z aktuálního snímku.

ParametrProxy Ukrajina zdarma FREEFineProxy Premium PREMIUM
Velikost poolu2IP (živé)85,000+IP ve více než 30 lokalitách
Průměrná dostupnost100%99.97%SLA
Míra úspěšných odpovědí(na 1,000 požadavků)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medián latence2703ms< 30 ms
Propustnost na IP< 2 Mbps (sdílené)až 500 Mbps
Souběžná připojení1–5 (často blokováno)od 1,500 (závisí na tarifu)
Podporované protokolyHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Záruka anonymityTransparentníPouze elitní — bez úniku IP / DNS
Typ IPVeřejné datacentrové + transparentní rezidenčníDatacentrové, vlastní ASN a subnety
Autentizace× Žádné — může použít kdokoli✓ Seznam povolených IP + jméno/heslo
Pevné relace× No✓ Až 15 min (rotující plány)
Pravidla rotace IPKaždou hodinu (rotuje celý seznam)Stabilní IP — obnovení na vyžádání (každých 8 dní)
Riziko blokace cílovým webemVysoké — IP jsou veřejné, často zneužívanéNízké — čistá reputace, vlastní podsítě
Riziko škodlivého MITMMožné — otevřené proxy mohou odposlouchávat provoz✓ Žádné — vaše vyhrazená infrastruktura
PodporaŽádnéŽivý chat 24/7, e-mail a tiketový systém s inženýry
Logy a complianceŽádnéLogy, faktury, smlouvy (B2B)
Nejlepší proJednorázové testy, učení, hobby skriptySběr dat, ověřování reklam, SEO, SMM, průzkum trhu, sneaker boty
Náklady$0od $0.07 za IP / měsíc

Právě teď Ukrajina volný pool obsahuje 2 fungujících IP rozložených převážně v Dnipro, hostované u Content Delivery a NetCrafters OU. Medián latence je přibližně 2703 ms a dostupnost za poslední hodinu je 100%. To stačí na rychlý test nebo jednorázový skript, ale v našem posledním hodinovém benchmarku uspělo jen ~50% typických požadavků na sběr dat se vrátilo úspěšně — a tento podíl s každou další hodinou dál klesá, obvykle pod 10 % do 24 hodin, protože tyto bezplatné IP rychle vypadávají.

Bezplatný seznam použijte, pokud

Učíte se, jak proxy fungují, děláte jednorázové ruční kontroly nebo testujete jeden endpoint, kde je 5–10 opakování přijatelných.

FineProxy Premium použijte, pokud

Sbíráte data nepřetržitě, monitorujete SERP, spravujete reklamní kampaně nebo provozujete jakoukoli produkční zátěž, která selže při chybovosti > 5%.

Nastavit proxy na 48 hodinZobrazit ceník →
Jak často se aktualizuje bezplatný seznam proxy pro Ukrajina?

Veřejný pool znovu sestavujeme a ověřujeme každých 15 minut. Dostupnost se mezi kontrolami může změnit, protože tyto servery provozují nezávislé třetí strany.

Co se stane, když nejsou online žádné proxy Ukrajina?

Stránka zůstává dostupná a dál kontroluje zdrojový pool. Jakmile se v dalším obnovení objeví funkční proxy, přidá se automaticky; stránka se nikdy nevytváří ani neodstraňuje podle dočasného počtu.

K čemu mohu použít bezplatné proxy Ukrajina?

Veřejné proxy se hodí na jednorázové testy, občasné veřejné dotazy a kontrolu lokalizovaných odpovědí. Hesla, platební údaje ani jiné citlivé informace neposílejte přes neznámý veřejný server.

Kdy je lepší použít spravovaný proxy pool?

Spravovaný pool použijte pro automatizaci, ověřené relace, trvalý provoz nebo jakýkoli workflow, který potřebuje předvídatelnou dostupnost, podporu a kontrolovanou infrastrukturu. Porovnejte dostupné konfigurace na stránce s ceníkem.

Bezplatné proxy v dalšíchzemích

Vyberte jinou stránku stálé země. Aktuální počty v poolu se obnovují při každé aktualizaci webu.

Prémiový výkon, ověřený zákazníky.

Čtyři relevantní recenze zákazníků z ověřeného poolu recenzí, s odkazy na původní zdroje.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Používám proxy už několik týdnů a jsem opravdu ohromen. Ceny jsou velmi nízké v porovnání s ostatními stránkami, ale kvalita se tím netrpí. Rychlosti jsou skvělé jak pro prohlížení, tak pro analýzu dat. Vestavěný proxy tester ušetří spoustu času Nemusíte nic testovat manuálně. Kromě toho můžete platit v kryptoměně, což je velmi pohodlné a anonymní. Podpora reaguje rychle a laskavě. Celkově jsem naprosto spokojený a určitě si objednám víc. To je skvělé!

Andrew TeiteDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Proxy funguje velmi dobře, používám ho už měsíc a nenašel jsem žádné kontroly ani přerušení. Velmi spolehlivé!

lananhsoi17Norton Safe Web, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Podpora

Moje internetová činnost je velmi specifická. V určitém okamžiku jsem si uvědomil, že bez perfektně fungujících proxy serverů bych se dostal k mrtvému bodu. Je obtížné vyrovnat si kvalitu, spolehlivost a cenu. Po dlouhém hledání jsem našel nejlepší řešení pro sebe. Exkluzivní balíček mi vyhovuje perfektně. Zajišťuje vysokou rychlost a technickou pomoc, která je k dispozici na vyžádání kdykoliv. Ale na jiné podmínky bych nesouhlasil. V takovém počtu adres je cena dostatečná. Za pět měsíců spolupráce jsem se přesvědčil o spolehlivosti a loajalitě FineProxy.

Juriy DivovInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Pokud hledáte kvalitní proxy, FineProxy je skvělá volba. Ohromila mě vysoká rychlost a stabilní připojení. Zákaznická podpora reaguje rychle a profesionálně. Ano, ceny jsou trochu vyšší než průměr, ale při takové úrovni služeb je to opodstatněné. S výsledkem jsem spokojený.

Oscar CaldwellTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

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