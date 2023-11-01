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Lista di proxy gratuiti

Lista di proxy gratuiti in Ucraina

Una lista attiva e convalidata regolarmente di proxy pubblici in Ucraina per test, ricerche una tantum e workflow di sviluppo.

Stato2 online
Aggiornato2 h fa
RegioneEuropa

Proxy attivi in Ucraina
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Ucraina, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
2 online·Ve ne servono altri? →
159.224.232.194:8888
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
159.224.232.194:8888
Content Delivery Network· 211 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteDnipro
8.53 Mbps
99.8%
1 h fa
193.41.4.211:3128
NetCrafters OU· 2703 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
666 Kbps
100.0%
2 h fa
Visualizzazione 2 di 2

Snapshot del pool proxy inUcraina

La composizione attuale del pool attivo in Ucraina, suddivisa per protocollo, anonimato, posizione e host.

Composizione del pool

Aggiornato 100 minuti fa· 2 IP attivi in Ucraina
Per protocollo
HTTP2
HTTPS0
SOCKS42
SOCKS52
Per anonimato
Elite0
Anonimo0
Trasparente2
Non testato0
Per città
Dnipro1
Latenza mediana: 2703 msUptime medio: 100%Proxy più veloce: 211 ms

Principali provider di hosting

Host attualmente presenti nel pool attivo di Ucraina
1Content Delivery150%
2NetCrafters OU150%

Proxy premium per carichi di lavoroprofessionali

Subnet e ASN di proprietà FineProxy. Pagate per IP, non per gigabyte. Attivazione immediata e garanzia di rimborso entro 24 ore.

  • 99.97% richieste riuscite verso il target in ogni posizione
  • Fino a 500 Mbps per ogni IP
  • Protocolli supportati: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Vedi prezzi →
Risultati su 1.000 richieste

Tasso di risposta riuscita in un tipico processo di scraping: proxy della tabella precedente rispetto al pool premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis o FineProxy — Confrontotrasparente

Confronto diretto tra il pool attivo riportato sopra e l’offerta premium FineProxy. I dati nella colonna «Gratis» provengono direttamente dallo snapshot live.

ParametroProxy gratuiti in Ucraina GRATISFineProxy Premium PREMIUM
Dimensione del pool2IP (attivi)85,000+IP in oltre 30 località
Uptime medio100%99.97%SLA
Tasso di risposta riuscita(ogni 1.000 richieste)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latenza mediana2703ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (condiviso)fino a 500 Mbps
Connessioni simultanee1–5 (spesso bloccate)da 1.500 (dipende dal piano)
Protocolli supportatiHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garanzia di anonimatoTrasparenteSolo elite — nessuna fuga di IP / DNS
Tipo di IPDatacenter pubblico + residential trasparenteDatacenter, ASN e subnet di proprietà
Autenticazione× Nessuna — utilizzabile da chiunque✓ Allowlist IP + login/password
Sticky session× No✓ Fino a 15 min (piani rotating)
Regole di rotazione IPOgni ora (ruota l’intera lista)IP stabili — aggiornamento su richiesta (ogni 8 giorni)
Rischio di blocco dal sito targetAlto — gli IP sono pubblici e spesso usati impropriamenteBasso — reputazione pulita e subnet di proprietà
Rischio di MITM dannosoPossibile — i proxy aperti possono intercettare il traffico✓ Nessuno — infrastruttura dedicata
AssistenzaNessunaChat live 24/7, email e ticket con gli ingegneri
Log e conformitàNessunoLog, fatture e contratti (B2B)
Ideale perTest una tantum, apprendimento, script personaliScraping, ad verification, SEO, SMM, ricerche di mercato, sneaker bot
Costo$0da $0,07 per IP / mese

Attualmente il Ucraina pool gratuito contiene 2 IP funzionanti distribuiti principalmente tra Dnipro, ospitati da Content Delivery e NetCrafters OU. La latenza mediana è di circa 2703 ms e l’uptime nell’ultima ora è 100%. È sufficiente per un test rapido o uno script una tantum, ma nell’ultimo benchmark orario solo ~50% delle tipiche richieste di scraping ha avuto successo. La percentuale continua a diminuire ogni ora e di solito scende sotto il 10% entro 24 ore, perché questi IP gratuiti smettono rapidamente di funzionare.

Utilizzate la lista gratuita se

state imparando come funzionano i proxy, eseguite controlli manuali una tantum o testate un singolo endpoint per cui sono accettabili 5–10 tentativi.

Utilizzate FineProxy Premium se

eseguite scraping continuo, monitorate le SERP, gestite campagne pubblicitarie o qualsiasi workload di produzione che non tollera un tasso di errore superiore al 5%.

Configura i proxy per 48 oreVedi prezzi →
Con quale frequenza viene aggiornata la lista gratuita di proxy in Ucraina?

Ricostruiamo e convalidiamo il pool pubblico ogni 15 minuti. La disponibilità può cambiare tra un controllo e l’altro perché questi server sono gestiti da terzi indipendenti.

Cosa accade quando nessun proxy in Ucraina è online?

La pagina resta disponibile e continua a controllare il pool sorgente. Non appena appare un proxy funzionante, viene aggiunto automaticamente; la pagina non viene mai creata o rimossa in base a un conteggio temporaneo.

Per cosa posso utilizzare i proxy gratuiti in Ucraina?

I proxy pubblici sono adatti a test temporanei, ricerche pubbliche una tantum e verifica delle risposte localizzate. Non inviate password, dati di pagamento o altre informazioni sensibili tramite un server pubblico sconosciuto.

Quando è preferibile utilizzare un pool proxy gestito?

Utilizzate un pool gestito per automazione, sessioni autenticate, traffico continuativo o qualsiasi workflow che richieda uptime prevedibile, assistenza e infrastruttura controllata. Confrontate le configurazioni disponibili nella pagina dei prezzi.

Proxy gratuiti in altriPaesi

Scegliete la pagina permanente di un altro Paese. Il numero di proxy nel pool viene aggiornato a ogni aggiornamento del sito.

Prestazioni premium, verificate dai clienti.

Quattro recensioni pertinenti dal nostro pool verificato, collegate alle fonti originali.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Uso questo servizio proxy da un paio di settimane e ne sono davvero colpito. I prezzi sono molto bassi rispetto ad altri siti, ma la qualità non ne risente affatto. Le velocità sono ottime sia per la navigazione sia per il parsing. Il verificatore di proxy integrato fa risparmiare moltissimo tempo: non occorre testare nulla manualmente. Inoltre si può pagare in criptovaluta, soluzione comodissima e anonima. L'assistenza risponde rapidamente e con cortesia. Nel complesso sono completamente soddisfatto e farò senz'altro altri ordini. Fortemente consigliato!

Andrew TeiteDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Il proxy funziona molto bene. Lo uso da un mese e non ho incontrato checkpoint né interruzioni. Molto affidabile!

lananhsoi17Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Assistenza

La mia attività su Internet è molto specifica. A un certo punto ho capito che senza un processo di lavoro eccellente sarei arrivato a un punto morto. È difficile risolvere contemporaneamente le questioni di qualità, affidabilità e prezzo. Dopo lunghe ricerche ho trovato l'opzione migliore per me. Il pacchetto esclusivo è perfetto: velocità di lavoro e assistenza in qualsiasi momento, su richiesta. Non accetterei altre condizioni. Per un simile numero di indirizzi il prezzo è piuttosto adeguato. In 5 mesi di collaborazione mi sono convinto dell'affidabilità e della correttezza di FineProxy.

Juriy DivovPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Se cercate proxy di alta qualità, FineProxy è un'ottima scelta. Mi hanno colpito l'elevata velocità e la stabilità della connessione. L'assistenza clienti opera in modo rapido e professionale. Sì, i prezzi sono leggermente sopra la media, ma per un servizio di questo livello è giustificato. Sono soddisfatto dei risultati.

Oscar CaldwellTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

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