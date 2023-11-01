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Ücretsiz Hollanda proxy listesi

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Durum1.157 çevrimiçi
Güncellendi2 sa önce
BölgeAvrupa

Canlı Hollanda proxy'leri
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45.131.208.50:80
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PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
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45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.82 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.82 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.87 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.74 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.74 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.07 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.18 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
8.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
7.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.08 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.04 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.06 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.75 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
6.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
5.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
4.16 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.90 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.87 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.94 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.19 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.10 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.00 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.85 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.84 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.94 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.91 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.11 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
3.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.80 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.60 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.59 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.62 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.80 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.62 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.78 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.80 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.63 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.67 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.69 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.61 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.68 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.65 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.20 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
98.8%
1 sa önce
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.45 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.43 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.33 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.30 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.31 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.28 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.56 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.50 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.23 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.49 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.27 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.32 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.39 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.38 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.24 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.29 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.36 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.34 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.37 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.35 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.44 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
99.6%
1 sa önce
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.48 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.41 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.42 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.40 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.46 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.47 Mbps
99.9%
1 sa önce
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.55 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.51 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.53 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.25 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.26 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.22 Mbps
100.0%
1 sa önce
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
1.21 Mbps
100.0%
1 sa önce
Gösterilen 15 arasında 1157

Hollanda proxy havuzuözeti

Canlı Hollanda havuzunda şu anda neler var — protokol, anonimlik, konum ve ana makineye göre.

Havuz bileşimi

Güncellendi 100 dakika önce· 1157 aktif IP — Hollanda
Protokole göre
HTTP200
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Anonimliğe göre
Elit0
Anonim0
Şeffaf200
Test edilmedi0
Şehre göre
Amsterdam1
Medyan gecikme: 1244 msOrtalama çalışma süresi: 100%En hızlı proxy: 92 ms

Başlıca barındırma sağlayıcıları

Canlı Hollanda havuzunda şu anda temsil edilen barındırıcılar
1Cloudflare London19917%
2DpkgSoft International10%

Ciddi iş yükleri için premiumproxy’ler

FineProxy’nin sahip olduğu alt ağlar ve ASN. Gigabayt başına değil, IP başına ödeyin. 24 saatlik para iade garantisiyle anında aktivasyon.

  • 99.97% her konumda hedefinize giden başarılı istekler
  • Her IP'de 500 Mbps değere kadar
  • Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS uç noktası, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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1,000 istekte neler alırsınız

Tipik bir web veri kazıma işinde başarılı yanıt oranı — yukarıdaki tablodaki proxy'ler ile FineProxy premium havuzu karşılaştırması.

Ücretsiz
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Ücretsiz ve FineProxy — Dürüstkarşılaştırma

Yukarıdaki canlı havuz ile FineProxy'nin premium teklifinin yan yana karşılaştırması. «Ücretsiz» sütunundaki sayılar doğrudan canlı anlık görüntüden gelir.

ParametreÜcretsiz Hollanda proxy'leri ÜCRETSİZFineProxy Premium PREMIUM
Havuz boyutu1157Aktif IP'ler85,000+30'dan fazla konumda IP
Ortalama çalışma süresi100%99.97%SLA
Başarılı yanıt oranı(1,000 istek başına)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Medyan gecikme1244ms< 30 ms
IP başına aktarım< 2 Mbps (paylaşımlı)500 Mbps'ye kadar
Eşzamanlı bağlantılar1–5 (sıkça engellenir)1,500'den itibaren (plana bağlı)
Desteklenen protokollerHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonimlik güvencesiŞeffafYalnızca yüksek anonimlik — IP veya DNS sızıntısı yok
IP türüGenel veri merkezi + şeffaf konutVeri merkezi, kendi ASN ve alt ağlar
Kimlik doğrulama× Yok — herkes kullanabilir✓ İzin verilen IP listesi + kullanıcı adı/şifre
Yapışkan oturumlar× Yok✓ 15 dakikaya kadar (dönen planlar)
IP dönüş politikasıSaatlik (listenin tamamı döner)Kararlı IP'ler — isteğe bağlı yenileme (her 8 günde)
Hedef site tarafından yasaklanma riskiYüksek — IP'ler herkese açık, sıkça kötüye kullanılırDüşük — temiz itibar, kendi alt ağlarımız
Kötü niyetli MITM riskiOlası — açık proxy'ler trafiği dinleyebilir✓ Yok — size özel altyapı
DestekYokMühendislerle 7/24 canlı sohbet, e-posta ve destek talebi sistemi
Günlükler ve uyumlulukYokGünlükler, faturalar, sözleşmeler (B2B)
En uygunTek seferlik test, öğrenme, hobi betikleriWeb veri kazıma, reklam doğrulama, SEO, SMM, pazar araştırması, sneaker botlar
Maliyet$0$0.07 / IP / ay'dan itibaren

Şu anda Hollanda ücretsiz havuzunda 1157 çalışan IP var çoğunlukla şu konumlarda Amsterdam, şu sağlayıcılarca barındırılıyor: Cloudflare London ve DpkgSoft International. Medyan gecikme yaklaşık 1244 ms ve son saatteki çalışma süresi 100%. Hızlı bir test veya tek seferlik bir betik için yeterlidir; ancak son saatlik kıyaslamamızda yalnızca ~50% tipik web veri kazıma isteği başarılı döndü — ve bu pay her geçen saat düşmeye devam ediyor; bu ücretsiz IP'ler hızla devre dışı kaldığı için genellikle 24 saat içinde 10% altına iner.

Ücretsiz listeyi şu durumda kullanın

Proxy'lerin nasıl çalıştığını öğreniyor, tek seferlik manuel kontroller yapıyor veya 5–10 yeniden denemenin kabul edildiği tek bir uç noktayı test ediyorsunuz.

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Sürekli web veri kazıması yapıyor, SERP'leri izliyor, reklam kampanyaları yönetiyor veya > 5% başarısızlık oranında bozulan herhangi bir üretim iş yükü çalıştırıyorsunuz.

Proxy’leri 48 saat için yapılandırFiyatlandırmayı görüntüleyin →
Ücretsiz Hollanda proxy listesi ne sıklıkla güncellenir?

Genel havuzu her 15 dakikada bir yeniden oluşturup doğrularız. Bu sunucular bağımsız üçüncü taraflarca işletildiği için kontroller arasında kullanılabilirlik değişebilir.

Hiç Hollanda proxy'si çevrimiçi olmadığında ne olur?

Sayfa erişilebilir kalır ve kaynak havuzunu kontrol etmeye devam eder. Sonraki yenilemede çalışan bir proxy belirdiğinde otomatik olarak eklenir; sayfa geçici bir sayıya göre oluşturulmaz veya kaldırılmaz.

Ücretsiz Hollanda proxy'lerini ne için kullanabilirim?

Genel proxy'ler geçici testler, tek seferlik herkese açık sorgular ve yerelleştirilmiş yanıtları kontrol etmek için uygundur. Parolaları, ödeme bilgilerini veya diğer hassas verileri tanımadığınız genel bir sunucu üzerinden göndermeyin.

Yönetilen bir proxy havuzunu ne zaman kullanmalıyım?

Otomasyon, kimliği doğrulanmış oturumlar, sürekli trafik veya öngörülebilir çalışma süresi, destek ve kontrollü altyapı gerektiren her iş akışı için yönetilen bir havuz kullanın. Kullanılabilir yapılandırmaları şurada karşılaştırın: fiyatlandırma sayfası.

Diğer ülkelerde ücretsizproxy’ler

Başka bir kalıcı ülke sayfası seçin. Canlı havuz sayıları her site güncellemesinde yenilenir.

Üstün performans, müşterilerce doğrulanmış.

Doğrulanmış yorum havuzumuzdan, orijinal kaynaklarına bağlı dört ilgili müşteri yorumu.

2011yılından beri proxy hizmeti

Yük altında hız

Proxy’ler inanılmaz hızlı ve harika, Google’da bile yasaklı değiller, teşekkürler! :D

Random ChannelTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

İster dizüstü bilgisayarımı, ister akıllı telefonumu, ister tabletimi kullanayım, bu proxy hizmeti tutarlı bir performans sunuyor. Platformlar arası uyumluluğu, hangi cihazı kullanıyor olursam olayım çevrim içi faaliyetlerimi kesintisiz biçimde sürdürebilmemi sağlıyor.

userproxyDieg, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Destek

Bir projede konuma dayalı kısıtlamalarla boğuşuyordum. FineProxy hepsini çözdü! Müşteri destekleri birinci sınıf!

Sarah_WebDevFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy.org’u birkaç aydır kullanıyorum ve hizmetten daha fazla memnun olamazdım. Bağlantı hızı etkileyici ve şimdiye kadar hiç kesinti sorunu yaşamadım. Dünya genelindeki geniş proxy konumu seçenekleri, nerede olursam olayım internete güvenli ve anonim biçimde erişmemi kolaylaştırıyor. Fiyatlandırması oldukça rekabetçi, müşteri destek ekibi ise her zaman hızlı yanıt veriyor ve yardımcı oluyor. İster gezinme, ister iş, ister başka amaçlar için proxy’ye ihtiyacınız olsun, FineProxy.org harika bir seçim. Güvenilir ve verimli proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!

nabeel72323SaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

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