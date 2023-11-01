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Gratis proxylijst

Gratis proxylijst voor Nederland

Een actuele, regelmatig gecontroleerde lijst met openbare proxy’s uit Nederland voor tests, eenmalige raadplegingen en ontwikkelworkflows.

Status1.157 online
Bijgewerkt2 u geleden
RegionEuropa

Actieve proxy’s uit Nederland
elke 15 minuten bijgewerkt

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Protocol
Anonimiteit
Poort
Laatste controle
1157 online·Meer nodig? →
45.131.208.50:80
IP : poort Score ProtocollenAnonimiteitPlaatsSnelheid Uptime Laatste controle Actie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWereldwijd
500 Mbps
99.97%
Zojuist
Kopen
45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.82 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.82 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.87 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparantAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.74 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.65 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.74 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.07 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.18 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
8.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
7.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
7.59 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
6.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
6.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
6.08 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
6.04 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
6.06 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
5.75 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
6.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
5.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
5.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
4.16 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.90 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.87 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.84 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.94 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.19 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.10 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.00 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.85 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.84 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.94 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.91 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.11 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
3.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.80 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.60 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.67 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.59 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.62 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.78 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.80 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.62 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.78 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.80 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.63 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.67 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.69 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.61 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.68 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.65 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
2.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.20 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
98.8%
1 u geleden
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.45 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.43 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.33 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.30 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.31 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.28 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.56 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.50 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.23 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.49 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.27 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.32 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.39 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.38 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.24 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.29 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.36 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.34 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.37 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.35 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.44 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
99.6%
1 u geleden
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.48 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.41 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.42 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.40 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.46 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.47 Mbps
99.9%
1 u geleden
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.55 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.51 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.53 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.25 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.26 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.22 Mbps
100.0%
1 u geleden
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparant
1.21 Mbps
100.0%
1 u geleden
Weergegeven 15 van 1157

Momentopname van de proxypool voorNederland

Wat momenteel in de actieve pool voor Nederland zit — op protocol, anonimiteit, locatie en host.

Samenstelling van pool

Bijgewerkt 100 min geleden· 1157 actieve IP’s in Nederland
Op protocol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Op anonimiteit
Elite0
Anoniem0
Transparant200
Niet getest0
Op plaats
Amsterdam1
Mediane latentie: 1244 msGemiddelde uptime: 100%Snelste proxy: 92 ms

Belangrijkste hostingproviders

Hosts die momenteel in de actieve pool voor Nederland voorkomen
1Cloudflare London19917%
2DpkgSoft International10%

Premium proxy’s voor veeleisendeworkloads

Eigen subnetten en ASN van FineProxy. Betaal per IP, niet per gigabyte. Directe activering met 24 uur geld-terug-garantie.

  • 99.97% geslaagde aanvragen naar uw doel vanuit elke locatie
  • Tot 500 Mbps op elk IP
  • Ondersteunde protocollen: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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Resultaten bij 1.000 aanvragen

Percentage geslaagde antwoorden bij een typische scrapingtaak — proxy’s uit de tabel tegenover de premium pool van FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis versus FineProxy — eerlijkevergelijking

Vergelijking van de actieve pool hierboven met het premium aanbod van FineProxy. De cijfers in de kolom ‘Gratis’ komen rechtstreeks uit de actuele momentopname.

ParameterGratis proxy’s uit Nederland FREEFineProxy Premium PREMIUM
Poolomvang1157IP’s (actief)85,000+IP’s op meer dan 30 locaties
Gemiddelde uptime100%99.97%SLA
Percentage geslaagde antwoorden(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Mediane latentie1244ms< 30 ms
Doorvoer per IP< 2 Mbps (gedeeld)tot 500 Mbps
Gelijktijdige verbindingen1–5 (vaak geblokkeerd)vanaf 1.500 (afhankelijk van abonnement)
Ondersteunde protocollenHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
AnonimiteitsgarantieTransparantAlleen elite — geen IP- of DNS-lekken
IP-typeOpenbaar datacenter + transparant residentieelDatacenter, eigen ASN en subnetten
Authenticatie× Geen — iedereen kan deze gebruiken✓ IP-toelatingslijst + gebruikersnaam/wachtwoord
Persistente sessies× No✓ Tot 15 min (roterende abonnementen)
IP-rotatiebeleidElk uur (volledige lijst roteert)Stabiele IP’s — vernieuwing op aanvraag (elke 8 dagen)
Risico op blokkering door doelsiteHoog — IP’s zijn openbaar en vaak misbruiktLaag — goede reputatie, eigen subnetten
Risico op kwaadwillende MITMMogelijk — open proxy’s kunnen verkeer onderscheppen✓ Geen — uw dedicated infrastructuur
OndersteuningGeen24/7 livechat, e-mail en ticketsysteem met engineers
Logboeken en complianceGeenLogboeken, facturen en contracten (B2B)
Ideaal voorEenmalige tests, leren en hobbyscriptsScraping, advertentieverificatie, SEO, SMM, marktonderzoek en sneakerbots
Kosten$0vanaf $ 0,07 per IP/maand

Momenteel heeft Nederland een gratis pool met 1157 werkende IP’s voornamelijk verspreid over Amsterdam, gehost door Cloudflare London en DpkgSoft International. De mediane latentie is ongeveer 1244 ms en de uptime in het afgelopen uur is 100%. Dit volstaat voor een snelle test of een eenmalig script, maar bij onze laatste uurlijkse benchmark was slechts ~50% van de typische scrapingaanvragen was succesvol — en dat aandeel daalt elk uur, doorgaans tot minder dan 10% binnen 24 uur omdat deze gratis IP’s snel uitvallen.

Gebruik de gratis lijst als

U leert hoe proxy’s werken, voert eenmalige controles uit of test één eindpunt waarbij 5–10 pogingen acceptabel zijn.

Gebruik FineProxy Premium als

U scrapet continu, bewaakt SERP’s, beheert advertentiecampagnes of draait productiewerk dat niet tegen meer dan 5% fouten kan.

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Hoe vaak wordt de gratis proxylijst voor Nederland bijgewerkt?

We bouwen en controleren de openbare pool elke 15 minuten opnieuw. De beschikbaarheid kan tussentijds veranderen omdat onafhankelijke derden deze servers beheren.

Wat gebeurt er als er geen proxy’s uit Nederland online zijn?

De pagina blijft beschikbaar en controleert de bronpool. Zodra bij een volgende vernieuwing een werkende proxy verschijnt, wordt deze automatisch toegevoegd.

Waarvoor kan ik gratis proxy’s uit Nederland gebruiken?

Openbare proxy’s zijn geschikt voor tijdelijke tests, eenmalige openbare raadplegingen en controle van lokale antwoorden. Verstuur geen wachtwoorden, betaalgegevens of andere gevoelige informatie via een onbekende openbare server.

Wanneer kan ik beter een beheerde proxypool gebruiken?

Gebruik een beheerde pool voor automatisering, geauthenticeerde sessies, continu verkeer of workflows die voorspelbare uptime, ondersteuning en gecontroleerde infrastructuur vereisen. Vergelijk configuraties op de prijzenpagina.

Gratis proxy’s in anderelanden

Kies een andere permanente landpagina. De aantallen in de actieve pool worden bij elke site-update vernieuwd.

Premium prestaties, geverifieerd door klanten.

Vier relevante klantbeoordelingen uit onze geverifieerde pool, gekoppeld aan de oorspronkelijke bron.

2011levert proxy’s sinds

Snelheid onder belasting

De proxies zijn razendsnel en geweldig, niet verboden zelfs op google, bedankt!:D

Random ChannelTrustpilot, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Of ik nu mijn laptop, smartphone of tablet gebruik, deze proxy service levert consistente prestaties. De cross-platform compatibiliteit zorgt ervoor dat ik mijn online activiteiten naadloos kan onderhouden, ongeacht het apparaat waarop ik zit.

userproxyDieg, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Ondersteuning

Ik was worstelen met locatie-gebaseerde beperkingen op een project. FineProxy opgelost het allemaal! Hun klantenondersteuning is top-notch!

Sarah_WebDevIntern FineProxy-platformVertaald uit het EngelsBron

Ik gebruik fineproxy.org al enkele maanden, en ik kon niet meer tevreden zijn met de service. De verbindingssnelheid is indrukwekkend, en ik heb nooit problemen gehad met downtime. Hun brede selectie van proxy locaties wereldwijd maakt het voor mij gemakkelijk om veilig en anoniem toegang te krijgen tot het internet, ongeacht waar ik ben. De prijzen zijn zeer concurrerend, en het klantenserviceteam is altijd responsief en behulpzaam. Of u nu proxies nodig hebt voor surfen, zaken of andere doeleinden, fineproxy.org is een fantastische keuze. Ik beveel het aan iedereen die op zoek is naar betrouwbare en efficiënte proxy diensten!

nabeel72323SaasHub, Meer dan 2 jaar geledenVertaald uit het EngelsBron

Beoordelingen worden volledig geciteerd. Als een klant iets noemde waarop we konden antwoorden, staat ons oorspronkelijke antwoord erbij.

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