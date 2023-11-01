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1.46 Mbps
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1 घं पहले
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1.47 Mbps
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1 घं पहले
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Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
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पारदर्शी
1.55 Mbps
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1 घं पहले
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
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पारदर्शी
1.51 Mbps
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1 घं पहले
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Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
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पारदर्शी
1.53 Mbps
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1 घं पहले
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Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.53 Mbps
100.0%
1 घं पहले
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Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
पारदर्शी
1.25 Mbps
100.0%
1 घं पहले
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
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पारदर्शी
1.26 Mbps
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1 घं पहले
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1.25 Mbps
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Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
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पारदर्शी
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Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
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पारदर्शी
1.21 Mbps
100.0%
1 घं पहले
दिखा रहे हैं 15 में से 1157

नीदरलैंड प्रॉक्सी पूलस्नैपशॉट

लाइव नीदरलैंड पूल में इस समय क्या है — प्रोटोकॉल, गुमनामी, स्थान और होस्ट के अनुसार।

पूल संरचना

अपडेट किया गया 100 मिनट पहले· 1157 सक्रिय IP — नीदरलैंड
प्रोटोकॉल के अनुसार
HTTP200
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
अनामिता के अनुसार
एलीट0
अनाम0
पारदर्शी200
परीक्षित नहीं0
शहर के अनुसार
Amsterdam1
मीडियन लेटेंसी: 1244 msऔसत अपटाइम: 100%सबसे तेज़ प्रॉक्सी: 92 ms

प्रमुख होस्टिंग प्रदाता

नीदरलैंड के लाइव पूल में वर्तमान में मौजूद होस्ट
1Cloudflare London19917%
2DpkgSoft International10%

गंभीर वर्कलोड के लिए प्रीमियमप्रॉक्सी

FineProxy के स्वामित्व वाले सबनेट और ASN। प्रति IP भुगतान करें, प्रति गीगाबाइट नहीं। 24 घंटे की मनी-बैक गारंटी के साथ तत्काल सक्रियण।

  • 99.97% हर स्थान से आपके लक्ष्य तक सफल अनुरोध
  • अधिकतम 500 Mbps प्रत्येक IP पर
  • समर्थित प्रोटोकॉल: HTTP, HTTPS एंडपॉइंट, SOCKS4, SOCKS5, UDP
मूल्य देखें →
1,000 अनुरोधों पर आपको क्या मिलता है

विशिष्ट वेब स्क्रैपिंग कार्य पर सफल प्रतिक्रिया दर — ऊपर दी गई तालिका की प्रॉक्सी बनाम FineProxy प्रीमियम पूल।

मुफ़्त
50%
500 / 1000
FineProxy
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997 / 1000

मुफ़्त बनाम FineProxy — ईमानदारतुलना

ऊपर दिए गए लाइव पूल और FineProxy की प्रीमियम पेशकश की साथ-साथ तुलना। «Free» कॉलम की संख्याएँ सीधे लाइव स्नैपशॉट से ली गई हैं।

पैरामीटरनीदरलैंड की मुफ़्त प्रॉक्सी FREEFineProxy Premium PREMIUM
पूल आकार1157IP (लाइव)85,000+30+ स्थानों में IP
औसत अपटाइम100%99.97%SLA
सफल प्रतिक्रिया दर(प्रति 1,000 अनुरोध)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
मीडियन लेटेंसी1244ms< 30 ms
प्रति IP थ्रूपुट< 2 Mbps (साझा)500 Mbps तक
समानांतर कनेक्शन1–5 (अक्सर ब्लॉक)1,500 से (योजना पर निर्भर)
समर्थित प्रोटोकॉलHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
अनामिता की गारंटीपारदर्शीकेवल एलीट — कोई IP/DNS लीक नहीं
IP प्रकारपब्लिक डेटा सेंटर + ट्रांसपेरेंट रेज़िडेंशियलडेटा सेंटर, स्वयं का ASN और सबनेट
प्रमाणीकरण× कोई नहीं — कोई भी इस्तेमाल कर सकता है✓ अनुमत IP सूची + लॉगिन/पासवर्ड
स्टिकी सेशन× नहीं✓ अधिकतम 15 मिनट (रोटेटिंग प्लान)
IP रोटेशन नीतिप्रति घंटा (पूरी सूची रोटेट होती है)स्थिर IP — मांग पर रिफ़्रेश (हर 8 दिन)
लक्ष्य साइट द्वारा प्रतिबंधित होने का जोखिमउच्च — IP सार्वजनिक हैं, अक्सर दुरुपयोग होते हैंनिम्न — स्वच्छ प्रतिष्ठा, स्वयं के सबनेट
दुर्भावनापूर्ण MITM का जोखिमसंभव — ओपन प्रॉक्सी ट्रैफ़िक पढ़ सकती हैं✓ कोई नहीं — आपका समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर
सहायताकोई नहींइंजीनियरों के साथ 24/7 लाइव चैट, ईमेल और टिकट सिस्टम
लॉग और अनुपालनकोई नहींलॉग, इनवॉइस, अनुबंध (B2B)
उपयुक्तएकबारगी परीक्षण, सीखना, शौकिया स्क्रिप्टवेब स्क्रैपिंग, विज्ञापन सत्यापन, SEO, SMM, बाज़ार अनुसंधान, स्नीकर बॉट
लागत$0$0.07 प्रति IP / माह से

अभी नीदरलैंड के मुफ़्त पूल में 1157 कार्यशील IP मुख्यतः Amsterdam, होस्ट: Cloudflare London और DpkgSoft International. मीडियन लेटेंसी लगभग 1244 ms और पिछले एक घंटे का अपटाइम है 100%. यह त्वरित परीक्षण या एक बार के स्क्रिप्ट के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे पिछले घंटे के बेंचमार्क में केवल ~50% सामान्य वेब स्क्रैपिंग अनुरोध सफल रहे — और यह हिस्सा हर बीतते घंटे के साथ घटता जाता है, आमतौर पर 24 घंटों के भीतर 10% से नीचे आ जाता है क्योंकि ये मुफ़्त IP जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं।

मुफ़्त सूची का उपयोग करें यदि

आप सीख रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे काम करती हैं, एक बार की मैन्युअल जाँच कर रहे हैं, या एक ही एंडपॉइंट का परीक्षण कर रहे हैं जहाँ 5–10 पुनः प्रयास स्वीकार्य हैं।

FineProxy Premium का उपयोग करें यदि

आप लगातार वेब स्क्रैपिंग करते हैं, SERP मॉनिटर करते हैं, विज्ञापन अभियान चलाते हैं या कोई भी प्रोडक्शन वर्कलोड चलाते हैं जो > 5% विफलता दर पर टूट जाता है।

प्रॉक्सी को 48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करेंमूल्य देखें →
मुफ़्त नीदरलैंड प्रॉक्सी सूची कितनी बार अपडेट होती है?

हम सार्वजनिक पूल को हर 15 मिनट में फिर से बनाते और सत्यापित करते हैं। जाँचों के बीच उपलब्धता बदल सकती है, क्योंकि ये सर्वर स्वतंत्र तृतीय पक्ष चलाते हैं।

जब कोई नीदरलैंड प्रॉक्सी ऑनलाइन न हो तो क्या होता है?

पृष्ठ उपलब्ध रहता है और स्रोत पूल की जाँच जारी रखता है। अगले रिफ़्रेश में जैसे ही कोई कार्यशील प्रॉक्सी दिखाई देती है, वह स्वचालित रूप से जुड़ जाती है; पृष्ठ को अस्थायी संख्या के आधार पर बनाया या हटाया नहीं जाता।

मुफ़्त नीदरलैंड प्रॉक्सी का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?

सार्वजनिक प्रॉक्सी डिस्पोजेबल परीक्षण, एक बार की सार्वजनिक जाँच और स्थानीय प्रतिक्रियाएँ देखने के लिए उपयुक्त हैं। अज्ञात सार्वजनिक सर्वर के माध्यम से पासवर्ड, भुगतान विवरण या अन्य संवेदनशील डेटा न भेजें।

इसके बजाय प्रबंधित प्रॉक्सी पूल का उपयोग कब करना चाहिए?

ऑटोमेशन, प्रमाणित सेशन, निरंतर ट्रैफ़िक, या किसी भी वर्कफ़्लो के लिए प्रबंधित पूल का उपयोग करें जिसे पूर्वानुमानित अपटाइम, सहायता और नियंत्रित इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उपलब्ध कॉन्फ़िगरेशन की तुलना कीमत पृष्ठ.

अन्य देशों में मुफ़्तप्रॉक्सी

कोई अन्य स्थायी देश पेज चुनें। लाइव पूल संख्या प्रत्येक साइट अपडेट पर ताज़ा होती है।

प्रीमियम प्रदर्शन, ग्राहकों द्वारा सत्यापित।

हमारे सत्यापित समीक्षा पूल से चार प्रासंगिक ग्राहक समीक्षाएँ, उनके मूल स्रोतों से लिंक की गईं।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

प्रॉक्सी बहुत तेज और शानदार हैं, google पर भी ब्लॉक नहीं हुए, धन्यवाद! :D

Random ChannelTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

चाहे मैं अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन, या टैबलेट का उपयोग कर रहा हूँ, यह प्रॉक्सी सेवा लगातार प्रदर्शन प्रदान करती है। क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म संगतता सुनिश्चित करती है कि मैं किसी भी डिवाइस पर अपने ऑनलाइन कार्यों को आसानी से जारी रख सकूँ।

userproxyDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

सहायता

मैं एक प्रोजेक्ट पर स्थान-आधारित प्रतिबंधों से जूझ रहा था। FineProxy ने इसे सब हल कर दिया! उनका ग्राहक समर्थन शानदार है!

Sarah_WebDevFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

मैं कई महीनों से FineProxy.org का उपयोग कर रहा हूँ, और सेवा से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। कनेक्शन की गति प्रभावशाली है, और मुझे कभी भी डाउनटाइम की कोई समस्या नहीं हुई। विश्वभर में उनके प्रॉक्सी स्थानों का विस्तृत चयन मुझे यह आसान बनाता है कि मैं कहीं भी रहकर सुरक्षित और गुमनाम रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सकूँ। कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हैं, और ग्राहक समर्थन टीम हमेशा उत्तरदायी और मददगार है। चाहे आपको ब्राउज़िंग, व्यवसाय, या अन्य उद्देश्यों के लिए प्रॉक्सी की आवश्यकता हो, FineProxy.org एक शानदार विकल्प है। मैं इसे किसी को भी भरोसेमंद और कुशल प्रॉक्सी सेवाओं की तलाश में सुझाता हूँ!

nabeel72323SaasHub, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

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