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Daftar proxy gratis

Daftar proxy Belanda gratis

Daftar aktif proxy publik Belanda yang divalidasi secara rutin untuk pengujian, pencarian sekali pakai, dan alur kerja pengembangan.

Status1.157 online
Diperbarui2 jam lalu
RegionEropa

Proxy Belanda aktif
diperbarui setiap 15 menit

Proxy publik Belanda gratis yang kami validasi secara rutin untuk kecepatan dan waktu aktif. Salin satu IP atau ekspor daftar saat ini — tanpa perlu mendaftar.

Protokol
Anonimitas
Port
Pemeriksaan terakhir
1157 online·Butuh lebih banyak? →
45.131.208.50:80
IP : Port Skor ProtokolAnonimitasKotaKecepatan Waktu aktif Pemeriksaan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Baru saja
Beli
45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.82 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.82 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.87 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparanAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.74 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.65 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.74 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.07 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.18 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
8.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
7.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.08 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.04 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.06 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.75 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
6.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
5.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
4.16 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.90 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.87 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.94 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.19 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.10 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.00 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.85 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.84 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.94 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.91 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.11 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
3.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.80 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.60 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.67 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.59 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.62 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.78 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.80 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.62 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.78 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.80 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.63 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.67 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.69 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.61 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.68 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.65 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
2.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.20 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
98.8%
1 jam lalu
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.45 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.43 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.33 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.30 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.31 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.28 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.56 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.50 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.23 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.49 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.27 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.32 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.39 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.38 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.24 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.29 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
99.9%
1 jam lalu
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.36 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.34 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.37 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.35 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.44 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
99.6%
1 jam lalu
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.48 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.41 Mbps
99.9%
1 jam lalu
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.42 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.40 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.46 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.47 Mbps
99.9%
1 jam lalu
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.55 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.51 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.53 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.25 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.26 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.22 Mbps
100.0%
1 jam lalu
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparan
1.21 Mbps
100.0%
1 jam lalu
Menampilkan 15 dari 1157

Ringkasan kumpulan proxyBelanda

Isi kumpulan aktif Belanda saat ini — menurut protokol, anonimitas, lokasi, dan host.

Komposisi kumpulan

Diperbarui 100 menit yang lalu· 1157 IP aktif di Belanda
Menurut protokol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Menurut anonimitas
Elite0
Anonim0
Transparan200
Belum diuji0
Menurut kota
Amsterdam1
Latensi median: 1244 msRata-rata waktu aktif: 100%Proxy tercepat: 92 ms

Penyedia hosting utama

Host yang saat ini ada di pool aktif Belanda
1Cloudflare London19917%
2DpkgSoft International10%

Proxy premium untuk beban kerjaserius

Subnet dan ASN milik FineProxy. Bayar per IP, bukan per gigabita. Aktivasi instan dengan jaminan uang kembali 24 jam.

  • 99.97% permintaan yang berhasil ke target Anda di setiap lokasi
  • Hingga 500 Mbps pada setiap IP
  • Protokol yang didukung: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Lihat harga →
Hasil yang Anda dapatkan dari 1.000 permintaan

Tingkat respons berhasil pada tugas scraping biasa — proxy dari tabel di atas dibandingkan dengan kumpulan premium FineProxy.

Gratis
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratis vs FineProxy — perbandingan apaadanya

Perbandingan berdampingan antara kumpulan aktif di atas dan penawaran premium FineProxy. Angka pada kolom «Gratis» berasal langsung dari ringkasan aktif.

ParameterProxy Belanda gratis FREEFineProxy Premium PREMIUM
Ukuran kumpulan1157IP (aktif)85,000+IP di 30+ lokasi
Rata-rata waktu aktif100%99.97%SLA
Tingkat respons berhasil(per 1.000 permintaan)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latensi median1244ms< 30 ms
Kecepatan transfer per IP< 2 Mbps (bersama)hingga 500 Mbps
Koneksi serentak1–5 (sering diblokir)mulai 1.500 (tergantung paket)
Protokol yang didukungHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Jaminan anonimitasTransparanHanya elite — tanpa kebocoran IP / DNS
Jenis IPPusat data publik + residensial transparanPusat data, ASN & subnet milik sendiri
Autentikasi× Tidak ada — siapa pun dapat menggunakan✓ Daftar IP yang diizinkan + login/kata sandi
Sesi tetap× No✓ Hingga 15 menit (paket berputar)
Kebijakan rotasi IPSetiap jam (seluruh daftar berputar)IP stabil — penyegaran sesuai permintaan (setiap 8 hari)
Risiko diblokir oleh situs targetTinggi — IP bersifat publik dan sering disalahgunakanRendah — reputasi bersih, subnet milik sendiri
Risiko MITM berbahayaMungkin — proxy terbuka dapat menyadap lalu lintas✓ Tidak ada — infrastruktur khusus Anda
DukunganTidak adaObrolan langsung 24/7, email & sistem tiket dengan teknisi
Log & kepatuhanTidak adaLog, faktur, kontrak (B2B)
Terbaik untukPengujian sekali pakai, pembelajaran, skrip hobiScraping, verifikasi iklan, SEO, SMM, riset pasar, bot sneaker
Biaya$0mulai $0,07 per IP / bulan

Saat ini Belanda kumpulan gratis memiliki 1157 IP yang berfungsi tersebar terutama di Amsterdam, dihosting oleh Cloudflare London dan DpkgSoft International. Latensi median sekitar 1244 ms dan waktu aktif selama satu jam terakhir adalah 100%. Ini cukup untuk pengujian cepat atau skrip sekali pakai, tetapi dalam tolok ukur per jam terakhir kami hanya ~50% permintaan scraping biasa berhasil — dan persentase itu terus menurun setiap jam, biasanya jatuh di bawah 10% dalam 24 jam karena IP gratis ini cepat berhenti berfungsi.

Gunakan daftar gratis jika

Anda sedang mempelajari cara kerja proxy, melakukan pemeriksaan manual sekali pakai, atau menguji satu endpoint yang memungkinkan 5–10 percobaan ulang.

Gunakan FineProxy Premium jika

Anda melakukan scraping terus-menerus, memantau SERP, mengelola kampanye iklan, atau menjalankan beban kerja produksi yang gagal saat tingkat kegagalan > 5%.

Konfigurasikan proksi untuk 48 jamLihat harga →
Seberapa sering daftar proxy Belanda gratis diperbarui?

Kami membangun ulang dan memvalidasi kumpulan publik setiap 15 menit. Ketersediaan dapat berubah di antara pemeriksaan karena server ini dioperasikan oleh pihak ketiga independen.

Apa yang terjadi ketika tidak ada proxy Belanda yang online?

Halaman tetap tersedia dan terus memeriksa kumpulan sumber. Begitu proxy yang berfungsi muncul pada penyegaran berikutnya, proxy tersebut ditambahkan secara otomatis; halaman tidak pernah dibuat atau dihapus berdasarkan jumlah sementara.

Untuk apa saya dapat menggunakan proxy Belanda gratis?

Proxy publik cocok untuk pengujian sementara, pencarian publik sekali pakai, dan pemeriksaan respons lokal. Jangan kirim kata sandi, detail pembayaran, atau data sensitif lainnya melalui server publik yang tidak dikenal.

Kapan sebaiknya saya menggunakan kumpulan proxy terkelola?

Gunakan kumpulan terkelola untuk otomatisasi, sesi terautentikasi, lalu lintas berkelanjutan, atau alur kerja yang memerlukan waktu aktif yang dapat diprediksi, dukungan, dan infrastruktur terkendali. Bandingkan konfigurasi yang tersedia di halaman harga.

Proxy gratis di negaralain

Pilih halaman negara permanen lainnya. Jumlah kumpulan aktif diperbarui pada setiap pembaruan situs.

Kinerja premium, terverifikasi oleh pelanggan.

Empat ulasan pelanggan yang relevan dari kumpulan ulasan terverifikasi kami, ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Proxy cepat dan luar biasa, tidak dilarang bahkan di google, terima kasih!

Random ChannelTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Apakah saya menggunakan laptop, smartphone, atau tablet, layanan proxy ini memberikan kinerja yang konsisten. Kompatibilitas lintas platform memastikan bahwa saya dapat mempertahankan aktivitas online saya dengan lancar, tidak peduli perangkat yang saya gunakan.

userproxyDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Dukungan

Aku berjuang dengan pembatasan berbasis lokasi pada sebuah proyek. FineProxy menyelesaikan semuanya! dukungan pelanggan mereka adalah top-notch!

Sarah_WebDevPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama beberapa bulan sekarang, dan saya tidak bisa lebih puas dengan layanan. Kecepatan koneksi sangat mengesankan, dan saya tidak pernah memiliki masalah dengan downtime. Pilihan luas lokasi proxy mereka di seluruh dunia membuat saya mudah mengakses internet dengan aman dan anonim, terlepas dari di mana saya berada. Harga sangat kompetitif, dan tim dukungan pelanggan selalu responsif dan membantu. Apakah Anda membutuhkan proxy untuk browsing, bisnis, atau tujuan lain, FineProxy.org adalah pilihan yang fantastis. Saya merekomendasikannya kepada siapa pun yang mencari layanan proxy yang sangat andal dan efisien!

nabeel72323SaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

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