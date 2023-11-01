Free Netherlands Proxy List

~ 50 %

Right now the Netherlands free pool has 1157 working IPs spread mostly across Amsterdam, hosted by Cloudflare London and DpkgSoft International. Median latency is around 1244 ms and uptime over the last hour is 100%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.