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Free proxy list

Free Netherlands Proxy List

A live, regularly validated list of public Netherlands proxies for testing, one-off lookups, and development workflows.

Status1,157 online
Updated2 hr ago
RegionEurope

Live Netherlands Proxies
Updated Every 15 Minutes

Free public Netherlands proxies, regularly validated by us for speed and uptime. Copy a single IP or export the current list — no signup required.

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45.131.208.50:80
IP : Port Score ProtocolsAnonymityCitySpeed Uptime Last check Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteWorldwide
500 Mbps
99.97%
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45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.82 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.91 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.82 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.91 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.87 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.65 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.18 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.18 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.07 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.18 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.63 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.59 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.27 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.69 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.08 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.04 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.06 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.75 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.56 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.16 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.90 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.87 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.94 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.10 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.00 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.85 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.94 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.91 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.11 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.63 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.59 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.62 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.78 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.62 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.78 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.63 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.55 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.61 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.68 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
98.8%
1 h ago
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.9%
1 h ago
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
99.6%
1 h ago
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
99.9%
1 h ago
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
99.9%
1 h ago
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
Showing 15 of 1157

Netherlands proxy poolsnapshot

What's currently inside the live Netherlands pool — by protocol, anonymity, location and host.

Pool composition

Updated 100 minutes ago· 1157 active IPs in Netherlands
By protocol
HTTP200
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
By anonymity
Elite0
Anonymous0
Transparent200
Not tested0
By city
Amsterdam1
Median latency: 1244 msAverage uptime: 100%Fastest proxy: 92 ms

Top hosting providers

Hosts currently represented in the live Netherlands pool
1Cloudflare London19917%
2DpkgSoft International10%

Premium proxies for seriousworkloads

Owned subnets and ASN from FineProxy. Pay per IP, not per gigabyte. Instant activation with a 24-hour money-back guarantee.

  • 99.97% successful requests to your target across every location
  • Up to 500 Mbps on each IP
  • Protocols supported: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
See pricing →
What you get on 1,000 requests

Successful response rate on a typical scraping job — proxies from the table above vs. the FineProxy premium pool.

Free
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Free vs FineProxy — HonestComparison

Side-by-side comparison of the live pool above versus FineProxy’s premium offering. Numbers in the «Free» column come straight from the live snapshot.

ParameterFree Netherlands Proxies FREEFineProxy Premium PREMIUM
Pool size1157IPs (live)85,000+IPs across 30+ locations
Average uptime100%99.97%SLA
Successful response rate(per 1,000 requests)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Median latency1244ms< 30 ms
Throughput per IP< 2 Mbps (shared)up to 500 Mbps
Concurrent connections1–5 (often blocked)from 1,500 (depends on plan)
Protocols supportedHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Anonymity guaranteeTransparentElite only — no IP / DNS leaks
IP typePublic datacenter + transparent residentialDatacenter, owned ASN & subnets
Authentication× None — anyone can use✓ IP whitelist + login/password
Sticky sessions× No✓ Up to 15 min (rotating plans)
IP rotation policyHourly (whole list rotates)Stable IPs — refresh on demand (every 8 days)
Risk of being banned by target siteHigh — IPs are public, often abusedLow — clean reputation, owned subnets
Risk of malicious MITMPossible — open proxies can sniff traffic✓ None — your dedicated infrastructure
SupportNone24/7 live chat, email & ticket system with engineers
Logs & complianceNoneLogs, invoices, contracts (B2B)
Best forOne-off testing, learning, hobby scriptsScraping, ad verification, SEO, SMM, market research, sneaker bots
Cost$0from $0.07 per IP / month

Right now the Netherlands free pool has 1157 working IPs spread mostly across Amsterdam, hosted by Cloudflare London and DpkgSoft International. Median latency is around 1244 ms and uptime over the last hour is 100%. This is enough for a quick test or a one-off script, but in our last hourly benchmark only ~50% of typical scraping requests came back successful — and that share keeps falling with every passing hour, usually dropping below 10% within 24 hours as these free IPs die off quickly.

Use the free list if

You're learning how proxies work, doing one-shot manual checks, or testing a single endpoint where 5–10 retries are acceptable.

Use FineProxy Premium if

You scrape continuously, monitor SERPs, manage ad campaigns or run any production workload that breaks at > 5% failure rate.

Configure proxies for 48 hoursSee pricing →
How often is the free Netherlands proxy list updated?

We rebuild and validate the public pool every 15 minutes. Availability can change between checks because these servers are operated by independent third parties.

What happens when no Netherlands proxies are online?

The page remains available and continues checking the source pool. As soon as a working proxy appears in the next refresh, it is added automatically; the page is never created or removed based on a temporary count.

What can I use free Netherlands proxies for?

Public proxies are suitable for disposable testing, one-off public lookups, and checking localized responses. Do not send passwords, payment details, or other sensitive data through an unknown public server.

When should I use a managed proxy pool instead?

Use a managed pool for automation, authenticated sessions, sustained traffic, or any workflow that needs predictable uptime, support, and controlled infrastructure. Compare available configurations on the pricing page.

Free proxies in othercountries

Choose another permanent country page. Live pool counts are refreshed during each site update.

Premium performance, verified by customers.

Four relevant customer reviews from our verified review pool, linked to their original sources.

2011serving proxies since

Speed under load

The proxies are blazing fast and amazing, not banned even on google, thanks! :D

Random ChannelTrustpilot, 2+ years agoSource

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userproxyDieg, 2+ years agoSource

Support

I was struggling with location-based restrictions on a project. FineProxy solved it all! Their customer support is top-notch!

Sarah_WebDevFineProxy internal platformSource

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All customer reviews