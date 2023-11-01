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Liste de proxys gratuits

Liste de proxys gratuits — Pays-Bas

Une liste active et régulièrement validée de proxys publics (Pays-Bas), destinée aux tests, aux requêtes ponctuelles et aux flux de développement.

Statut1 157 en ligne
Mis à jour2 h auparavant
RégionEurope

Proxys actifs
mis à jour toutes les 15 minutes

Proxys publics gratuits — Pays-Bas — régulièrement validés par nos soins pour leur vitesse et leur disponibilité. Copiez une IP ou exportez la liste actuelle — sans inscription.

Protocole
Anonymat
Port
Dernière vérification
1157 en ligne·Besoin de plus ? →
45.131.208.50:80
IP : port Score ProtocolesAnonymatVilleVitesse Disponibilité Dernière vérification Action
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Anonymat élevéMonde entier
500 Mbps
99.97%
À l’instant
Acheter
45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.82 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.91 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.82 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.91 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.87 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.65 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.74 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.07 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.18 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
8.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
7.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.08 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.04 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.06 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.75 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
6.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
5.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
4.16 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.90 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.87 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.94 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.19 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.10 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.00 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.85 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.84 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.94 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.91 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.11 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
3.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.60 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.59 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.62 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.62 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.78 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.80 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.63 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.67 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.69 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.61 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.68 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.65 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
2.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.20 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
98.8%
1 h auparavant
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.45 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.43 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.33 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.30 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.31 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.28 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.56 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.50 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.23 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.23 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.23 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.49 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.27 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.32 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.39 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.38 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.24 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.29 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
99.9%
1 h auparavant
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.36 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.34 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.37 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.35 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.44 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
99.6%
1 h auparavant
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.48 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.41 Mbps
99.9%
1 h auparavant
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.42 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.40 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.46 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.47 Mbps
99.9%
1 h auparavant
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.55 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.51 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.53 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.25 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.26 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.22 Mbps
100.0%
1 h auparavant
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparent
1.21 Mbps
100.0%
1 h auparavant
Affichage 15 sur 1157

Aperçu du pool de proxys —Pays-Bas

Contenu actuel du pool actif — Pays-Bas — par protocole, anonymat, emplacement et hôte.

Composition du pool

Mis à jour 100 minutes auparavant· 1157 IP actives en Pays-Bas
Par protocole
HTTP200
HTTPS0
SOCKS40
SOCKS50
Par anonymat
Élite0
Anonyme0
Transparent200
Non testé0
Par ville
Amsterdam1
Latence médiane: 1244 msDisponibilité moyenne: 100%Proxy le plus rapide: 92 ms

Principaux hébergeurs

Hôtes actuellement représentés dans le pool actif de Pays-Bas
1Cloudflare London19917%
2DpkgSoft International10%

Des proxys premium pour les charges de travailexigeantes

Sous-réseaux et ASN propres à FineProxy. Payez par IP, et non par gigaoctet. Activation instantanée avec garantie de remboursement sous 24 heures.

  • 99.97% requêtes abouties vers votre cible depuis tous les emplacements
  • Jusqu’à 500 Mbps sur chaque IP
  • Protocoles pris en charge : HTTP, point de terminaison HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Voir les tarifs →
Résultats sur 1 000 requêtes

Taux de réponses réussies pour une tâche de scraping habituelle — proxys du tableau ci-dessus comparés au pool premium FineProxy.

Gratuit
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Gratuit ou FineProxy — comparaisontransparente

Comparaison du pool actif ci-dessus avec l’offre premium de FineProxy. Les chiffres de la colonne « Gratuit » proviennent directement de l’aperçu en temps réel.

ParamètreProxys gratuits — Pays-Bas GRATUITFineProxy Premium PREMIUM
Taille du pool1157IP actives85,000+IP réparties sur plus de 30 emplacements
Disponibilité moyenne100%99.97%SLA
Taux de réponses réussies(pour 1 000 requêtes)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latence médiane1244ms< 30 ms
Débit par IP< 2 Mbit/s (partagé)jusqu’à 500 Mbit/s
Connexions simultanées1 à 5 (souvent bloqués)à partir de 1 500 (selon l’offre)
Protocoles pris en chargeHTTPHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantie d’anonymatTransparentAnonymat élevé uniquement — aucune fuite IP ou DNS
Type d’IPCentre de données public + résidentiel transparentCentre de données, ASN et sous-réseaux propres
Authentification× Aucune — tout le monde peut les utiliser✓ Liste d’IP autorisées + identifiant/mot de passe
Sessions persistantes× Non✓ Jusqu’à 15 min (offres rotatives)
Politique de rotation des IPToutes les heures (toute la liste change)IP stables — renouvellement à la demande (tous les 8 jours)
Risque de bannissement par le site cibleÉlevé — les IP sont publiques et souvent utilisées abusivementFaible — bonne réputation, sous-réseaux propres
Risque d’attaque MITM malveillantePossible — les proxys ouverts peuvent intercepter le trafic✓ Aucune — votre infrastructure dédiée
AssistanceAucuneChat en direct, e-mail et tickets avec des ingénieurs, 24 h/24 et 7 j/7
Journaux et conformitéAucuneJournaux, factures et contrats (B2B)
Idéal pourTests ponctuels, apprentissage et scripts personnelsScraping, vérification publicitaire, SEO, SMM, étude de marché et bots pour sneakers
Coût$0à partir de 0,07 $ par IP/mois

En ce moment, le Pays-Bas le pool gratuit compte 1157 IP fonctionnelles principalement réparties entre Amsterdam, hébergé par Cloudflare London et DpkgSoft International. La latence médiane est d’environ 1244 ms et la disponibilité sur la dernière heure est de 100%. Cela suffit pour un test rapide ou un script ponctuel, mais lors de notre dernier test horaire, seules ~50% des requêtes de scraping habituelles ont abouti — et cette proportion diminue chaque heure, généralement sous les 10 % en 24 heures, car ces IP gratuites cessent rapidement de fonctionner.

Utilisez la liste gratuite si

Vous découvrez le fonctionnement des proxys, effectuez des contrôles manuels ponctuels ou testez un seul point de terminaison pour lequel 5 à 10 tentatives sont acceptables.

Utilisez FineProxy Premium si

Vous effectuez du scraping en continu, surveillez les SERP, gérez des campagnes publicitaires ou exécutez une charge de production qui ne tolère pas un taux d’échec supérieur à 5 %.

Configurer des proxys pour 48 heuresVoir les tarifs →
À quelle fréquence la liste de proxys gratuits — Pays-Bas — est-elle mise à jour ?

Nous reconstruisons et validons le pool public toutes les 15 minutes. La disponibilité peut changer entre les contrôles, car ces serveurs sont exploités par des tiers indépendants.

Que se passe-t-il lorsqu’aucun proxy n’est en ligne pour la localisation Pays-Bas ?

La page reste disponible et continue à vérifier le pool source. Dès qu’un proxy fonctionnel apparaît lors de la prochaine actualisation, il est ajouté automatiquement ; la page n’est jamais créée ou supprimée en fonction d’un nombre temporaire.

À quoi peuvent servir les proxys gratuits pour la localisation Pays-Bas ?

Les proxys publics conviennent aux tests jetables, aux consultations publiques ponctuelles et à la vérification de réponses localisées. N’envoyez jamais de mots de passe, de données de paiement ou d’autres informations sensibles via un serveur public inconnu.

Quand faut-il plutôt utiliser un pool de proxys géré ?

Utilisez un pool géré pour l’automatisation, les sessions authentifiées, le trafic continu ou tout flux nécessitant une disponibilité prévisible, une assistance et une infrastructure contrôlée. Comparez les configurations disponibles sur la page des tarifs.

Proxys gratuits dans d’autrespays

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Performances premium, vérifié par les clients.

Quatre avis clients pertinents issus de notre pool vérifié, avec un lien vers leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Assistance

Fineproxy offre un service de qualité exceptionnelle avec des proxys rapides et fiables. Leur interface est conviviale, et le support client est toujours disponible pour résoudre les problèmes rapidement. Leur vaste réseau de serveurs dans le monde entier garantit une connexion stable, peu importe où vous vous trouvez. Je recommande vivement Fineproxy pour tout besoin de proxy

amarghezali21Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansSource

J'étais aux prises avec des restrictions basées sur la localisation sur un projet. FineProxy a tout résolu ! Leur support client est de premier ordre !

Sarah_WebDevPlateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

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