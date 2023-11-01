|حجم التجمع
|0عنوان IP (نشط)
|85,000+عناوين IP في أكثر من 30 موقعًا
|متوسط وقت التشغيل
|0%
|99.97%SLA
|معدل الاستجابات الناجحة(لكل 1,000 طلب)
|~38%(380 / 1000)
|99.7%(997 / 1000)
|متوسط زمن الوصول
|0ms
|< 30 ms
|الإنتاجية لكل IP
|< 2 Mbps
|حتى 500 Mbps
|اتصالات متزامنة
|1–5
|من 1,500
|البروتوكولات المدعومة
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
|ضمان إخفاء الهوية
|غير معروف
|إخفاء كامل فقط — بدون تسريب IP أو DNS
|نوع IP
|بروكسي مركز بيانات عام + سكني شفاف
|مركز بيانات، وASN ونطاقات فرعية مملوكة
|المصادقة
|× لا شيء — يمكن لأي كان الاستخدام
|✓ قائمة عناوين IP المسموح بها + اسم المستخدم/كلمة المرور
|جلسات ثابتة
|× لا
|✓ حتى 15 دقيقة
|سياسة تدوير IP
|كل ساعة
|عناوين IP مستقرة — تحديث عند الطلب
|خطر الحظر من الموقع المستهدف
|عالٍ — عناوين IP عامة ويُساء استخدامها كثيراً
|منخفض — سمعة نظيفة وشبكات فرعية مملوكة
|خطر MITM خبيث
|ممكن — البروكسيات المفتوحة قد تتنصّت على الحركة
|✓ لا شيء — بنيتك التحتية المخصصة
|الدعم
|لا يوجد
|دردشة مباشرة وبريد إلكتروني ونظام تذاكر على مدار الساعة مع مهندسين
|السجلات والامتثال
|لا يوجد
|سجلات وفواتير وعقود
|الأنسب
|اختبارات لمرة واحدة وتعلّم ونصوص هواية
|استخراج بيانات الويب، التحقق من الإعلانات، SEO، SMM، أبحاث السوق، بوتات الأحذية
|التكلفة
|$0
|من $0.07 لكل IP / شهرياً